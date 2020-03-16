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Pandemia

Sobe para 234 número de casos confirmados de coronavírus no Brasil

Um balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (16).  Outros 1.624 casos foram descartados

Publicado em 16 de Março de 2020 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 16:23
Segundo o Ministério da Saúde, o número de pacientes com o novo coronavírus no país pode ser maior Crédito: Divulgação
O número de casos confirmados do novo coronavírus subiu de 200 para 234, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (16).
Os dados mostram que nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo há transmissão comunitária ou sustentada, quando há casos de pessoas que não viajaram e não têm vínculo com caso confirmado registrado.
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Na Bahia, há registro de transmissão local, que é um nível abaixo -quando alguém adquire o vírus sem ter viajado ao exterior, mas com contato com alguém confirmado. Ou seja, é possível fazer vínculo do caso.
Também já há casos em todas as regiões do país. Ao todo, 15 estados e Distrito Federal têm registros.
A maior quantidade está em São Paulo, onde há 152 casos confirmados. Até domingo, eram 136.
Em seguida estão: Rio de Janeiro (31), Distrito Federal (13), Santa Catarina (7), Paraná (6), Rio Grande do Sul (6), Minas Gerais (5), Goiás (3), Bahia (2), Pernambuco (2), Mato Grosso do Sul (2), Amazonas (1), Rio Grande do Norte (1), Alagoas (1), Sergipe (1) e Espírito Santo (1).
Segundo o Ministério da Saúde, o número de pacientes com o novo coronavírus no país pode ser maior, já que mais estados podem ainda atualizar registros no sistema.
Há ainda 2.064 casos suspeitos, sob investigação.
Entram nessa lista pacientes que tiveram febre e outros sintomas respiratórios e histórico de viagens internacionais ou contato com casos suspeitos ou confirmados.
Outros 1.624 casos foram descartados, após a realização de exames pelas autoridades de saúde.

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