Fábrica de laticínios no ES que vai criar 120 empregos inicia obras

A fábrica deve criar pelo menos 120 empregos diretos durante a operação. Há a expectativa ainda de geração de 100 empregos indiretos com as atividades de produção. Atualmente, a Porto Alegre conta com 440 produtores de leite locais cadastrados, que garantem a captação diária de 100 mil litros do produto. A expectativa é de que esse número seja ampliado para 800 produtores até o ano que vem.