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Saúde financeira

Coronavírus já derrubou faturamento de 88% das indústrias no ES

Pesquisa aponta também que 41% das indústrias no Estado já reduziram o número de empregados; outros 14% pretendem demitir nas próximas 4 semanas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 15:03

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 15:03

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Empresas estão faturamento menos e com menos pedidos por produtos Crédito: Pixabay
A pandemia do coronavírus e seus impactos na economia já derrubaram o faturamento em 88% das indústrias no Estado, segundo aponta uma pesquisa coordenada pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), que é vinculado à Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). A pesquisa foi feita nos dias 28 e 29 de abril, ouvindo representantes de 91 empresas.
Segundo o diretor-executivo do Ideies e coordenador da pesquisa, Marcelo Saintive, o cenário é grave pela redução do caixa das empresas. Você soma essa redução do caixa com a falta de demanda existente e chega a esse cenário grave. Bastante grave, avalia.
Pesquisa ouviu 91 empresas nos dias 28 e 29 de abril
Pesquisa ouviu 91 indústrias no ES nos dias 28 e 29 de abril Crédito: Reprodução Ideies
Um reflexo desse cenário é o aumento do desemprego. Das empresas que participaram da pesquisa, 41% já reduziram o quadro de empregados e outros 14% pretendem reduzir nas próximas quatro semanas. Essa é a face econômica e social da crise. Se a empresa está com queda no faturamento e produção em queda, você acaba tendo que reduzir os custos, explica.

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E tal problema não deve ser resolvido de forma rápida, segundo avaliam os entrevistados: 47% acreditam que só retornam a produzir no nível pré-crise em seis meses; outros 31% avaliam que vão demorar de três a seis meses. E há ainda 3% que não acreditam que retornarão ao nível pré-coronavírus.
Pesquisa ouviu 91 empresas nos dias 28 e 29 de abril
Pesquisa ouviu 91 indústrias no ES nos dias 28 e 29 de abril Crédito: Reprodução Ideies
Essa não é uma crise que você termina o isolamento social num dia e no outro está tudo bem. As atividades levarão tempo para voltar ao normal. Mas se tem algo minimamente positivo que podemos observar é que algumas cadeias estão funcionando  alimentos, bebidas e outros setores trabalhando, e isso é um alento, conclui Saintive.

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