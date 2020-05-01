Coronavírus já derrubou faturamento de 88% das indústrias no ES

Empresas estão faturamento menos e com menos pedidos por produtos Crédito: Pixabay

A pandemia do coronavírus e seus impactos na economia já derrubaram o faturamento em 88% das indústrias no Estado, segundo aponta uma pesquisa coordenada pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies), que é vinculado à Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). A pesquisa foi feita nos dias 28 e 29 de abril, ouvindo representantes de 91 empresas.

Segundo o diretor-executivo do Ideies e coordenador da pesquisa, Marcelo Saintive, o cenário é grave pela redução do caixa das empresas. Você soma essa redução do caixa com a falta de demanda existente e chega a esse cenário grave. Bastante grave, avalia.

Pesquisa ouviu 91 indústrias no ES nos dias 28 e 29 de abril Crédito: Reprodução Ideies

Um reflexo desse cenário é o aumento do desemprego. Das empresas que participaram da pesquisa, 41% já reduziram o quadro de empregados e outros 14% pretendem reduzir nas próximas quatro semanas. Essa é a face econômica e social da crise. Se a empresa está com queda no faturamento e produção em queda, você acaba tendo que reduzir os custos, explica.

E tal problema não deve ser resolvido de forma rápida, segundo avaliam os entrevistados: 47% acreditam que só retornam a produzir no nível pré-crise em seis meses; outros 31% avaliam que vão demorar de três a seis meses. E há ainda 3% que não acreditam que retornarão ao nível pré-coronavírus.

Pesquisa ouviu 91 indústrias no ES nos dias 28 e 29 de abril Crédito: Reprodução Ideies