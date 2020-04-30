Desafio central será socorro a empresas, diz presidente eleita da Findes

Cristhine Samorini, da Grafitusa, presidirá a Findes de 2020 a 2023. Ela é a primeira mulher a comandar a instituição Crédito: Breno Denicoli | Divulgação

Eleita nesta quinta-feira (30) como presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) pelos próximos três anos (2020-2023), a empresária Cristhine Samorini , 42 anos, classificou o cenário atual como desafiador e disse que terá como prioridade emergencial uma atuação para socorrer as indústrias capixabas em meio à crise econômica severa causada pela pandemia do coronavírus

Cristhine vai suceder Léo de Castro, aliado que encerra seu mandato no comando do Sistema Findes no dia 29 de julho. Ela é do setor industrial gráfico e venceu com 23 votos dos sindicatos filiados à Findes contra 10 votos do candidato Egídio Malanquini, do setor cafeeiro. A votação foi semipresencial.

Cristhine será a primeira mulher a comandar a instituição em seus 61 anos de história. Diretora-comercial da Grafitusa, ela atualmente é vice-presidente do Centro da Indústria do Espírito Santo (Cindes), uma das seis entidades do sistema, e presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado (Siges).

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta para divulgar o resultado, a presidente eleita prometeu fazer uma gestão de continuidade, sem muitas mudanças, e que vá acelerar a modernização da entidade. Ela disse ainda que pretende focar neste primeiro momento na atenção para as empresas do setor que estão com dificuldades nessa crise, atuando junto ao poder público por medidas de socorro. Veja algumas declarações:

CRISE DO CORONAVÍRUS

"Estamos diante de um período desafiador para nossas indústrias e nosso país. Vamos trabalhar juntos para sairmos mais fortes desta crise. Quando decidi colocar meu nome à disposição dos sindicatos filiados à Findes, tinha conhecimento de que seria um desafio enorme. Hoje, reconhecemos que, mais do que nunca, precisamos avançar na modernização do Sistema Findes, ampliando nossa capacidade de atendimento para continuarmos no caminho de apoiar todas as indústrias neste momento tão difícil", disse.

"Nesse momento da pandemia, colocamos como prioridade dar suporte para as indústrias do Espírito Santo. Esse é um desafio emergencial. Percebemos que muitos setores estão com dificuldades e precisando de socorro. O desafio é imenso e vamos colocar todo nosso esforço para dar esse apoio" Cristhine Samorini - Presidente eleita da Findes

CONTINUIDADE

"Eu participei da gestão, sou vice-presidente do Centro da Indústria (Cindes), sou diretora da Federação e presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas. Então eu tenho noção de dar continuidade ao que vem sendo feito e, como faremos uma transição com todas as informações possíveis, vamos começar o trabalho num ritmo acelerado, sem muitas mudanças, e com o objetivo de acelerar o que ficou pelo caminho".

PLANO DE ATUAÇÃO

"Nosso plano de trabalho vem sendo construído desde 2018 com colaboração e cocriação a parte do debate com sindicatos e empresários. Criamos um plano robusto com mais de mil ideias, feito com diálogo e entendendo as dificuldades, para ampliar a atuação da Federação. O plano tem como base pilares como fortalecimento sindical, ampliação da articulação institucional com o poder público e transformação digital."

A PRIMEIRA MULHER

"Ser a primeira mulher [presidente da Findes] é um marco e mostra uma maturidade do setor. A questão de ser mulher sempre foi um desafio dentro do meu ambiente industrial, que é bem masculino, mas isso não me impediu de quebrar barreiras."

UNIÃO

Queremos levar a Federação a todas as 18 mil indústrias do Espírito Santo, dando ainda mais sentido ao que fazemos: transformar a vida dos capixabas e impulsionar negócios, destacou.

ATUAL PRESIDENTE FALA EM CONCORDÂNCIA

Para o atual presidente do Sistema Findes, Léo de Castro, a eleição de Cristhine simboliza a concordância dos industriais capixabas com a "escolha da profissionalização do sistema, da elevação da transparência, pelo aumento do relacionamento mais aberto e integrado com todos os atores do desenvolvimento do Espírito Santo".

Léo destacou que essa foi a primeira eleição na Federação sob o novo estatuto, aprovado no passado, que não permite a reeleição do presidente e criou as funções de conselheiros independentes e de um diretor-geral da Findes. "Vamos ter uma renovação constante de lideranças e também seguir avançando na profissionalização do sistema", afirmou.

O presidente da Findes, Léo de Castro, e a presidente eleita, Cristhine Samorini Crédito: Findes | Divulgação

A cerimônia de posse será realizada em agosto. Léo de Castro segue com o mandato de vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) por mais três anos e disse que vai se dedicar mais aos seus negócios.

A Findes representa 33 sindicatos patronais no Espírito Santo que, juntos, somam mais de 18 mil empresas. O setor possui grande peso na atividade econômica capixaba, gerando milhares de empregos.

REPRESENTANTES DO SETOR FALAM EM SEQUÊNCIA DE PROJETOS

Representantes do setor industrial ouvidos por A Gazeta elogiaram a escolha de Cristhine e disseram ter boas expectativas para a gestão. O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), Paulo Baraona, classificou a eleita como um excelente nome.

"Há uma perspectiva de continuidade do atual trabalho que vinha sendo tocado pela gestão inovadora do Léo. Vamos precisar de união na Federação agora para ajudar a recuperar nossa economia agora e acredito que, para isso, o nome da Cristhine é excelente porque ela é preparada e tem uma gestão moderna e participativa", comentou Baraona.