Joe Biden abre uma janela de oportunidades para o Brasil

Além da potencial inclusão do Brasil no radar da agenda do desenvolvimento sustentável, as opções políticas e sociais de Biden ajudam a jogar luz e exemplos para os brasileiros. É como se ele dissesse: “Yes, you can”. Na política, ele costurou uma intrincada aliança democrática com opção pelo centro do espectro político. Ganhou a eleição. E mira agora fazer o mesmo na sua proposta de união dos americanos pelo caminho do centro. União para combater o racismo e as desigualdades sociais. Tudo a ver conosco.