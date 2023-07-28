Primeira carga de lítio é exportada pelo Porto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O lítio é produzido por uma empresa no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, de forma mais sustentável. É chamado de "verde" por ter zero emissão de carbono, sem rejeitos e químicos nocivos ao meio ambiente. E o produto exportado pelo Espírito Santo ainda tem valor de mercado 50 vezes mais caro que o minério de ferro, outro mineral produzido em Minas e escoado pelos portos do Estado.

A CEO da Sigma Lithium, Ana Cabral, explica que o lítio embarcado não é um produto bruto e, sim, um insumo industrial. Além do mineral, também é embarcado o rejeito, que é vendido para a China. Segundo ela, o lítio verde vale R$ 25 mil a tonelada, enquanto o minério de ferro custa R$ 500.

Your browser does not support the audio element. Lítio verde mineral exportado pelo ES vale 50 vezes mais que minério-

Ana Cabral, CEO da Sigma Lithium Crédito: Vitor Jubini

O material produzido em Minas Gerais pela Sigma Lithium vem ao Espírito Santo por caminhões, percorrendo cerca de 500 quilômetros. O armazenamento também é feito na área do Porto de Vitória, em armazéns da Vports localizados em Vila Velha.

O que é lítio verde? O lítio é um mineral essencial para produção de baterias, ligas metálicas, dispositivos médicos e produção de fármacos, entre outras aplicações. O destaque é para a fabricação de baterias de longa duração que equipam veículos elétricos, indústria que vem sendo impulsionada pela transição energética. O produto exportado pelo Porto de Vitória foi batizado de “lítio verde” pois a planta de exploração do material não possui barragem de rejeitos. Além disso, a empresa recicla a água utilizada na etapa de purificação, que não envolve agentes químicos.

Devido ao valor elevado do produto, o embarque no Porto de Vitória pela Vports também tem um cuidado especial. Durante o levantamento dos contentores com o lítio para despejo no porão, toda a lateral do navio é revestida com um plástico azul. O intuito é recuperar qualquer perda de material que possa ocorrer durante esse transporte do caminhão para o navio.

"Os plásticos são para proteção e captura de finos para não ter perda de algum derramamento. É um produto extremamente valioso. A Vports e a Multiterminais propiciaram isso para a gente de maneira muito organizada", detalha.

A partir de agora, o lítio partirá para a China em carregamentos mensais, sempre pelo Porto de Vitória. No primeiro, foram 30 mil toneladas e a previsão é que esse volume aumente gradativamente. "Vitória se estabeleceu e vai virar o porto do insumo de bateria tecnológica justamente porque existe esse enquadramento logístico na rigidez de certificação industrial por qual esse produto passa", afirma.

Para Ana Cabral, o produto embarcado pelo Espírito Santo faz o Brasil entrar de forma competitiva no mercado. "Sendo zero carbono, zero rejeito e zero químicos nocivos, a gente estabelece vantagem competitiva em relação aos outros. O Brasil larga na dianteira desse mercado", frisa.

Futuro para o Brasil

Questionada sobre a possibilidade de aproveitamento desse material no Brasil, Ana frisou que o futuro do país passa pela indústria verde.