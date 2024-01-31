Suzano vai instalar fábrica de fertilizantes de R$ 65 milhões em Aracruz

Fábrica da Adufértil Crédito: Divulgação

Com investimento de R$ 65 milhões, a Suzano vai instalar uma fábrica de fertilizantes em Aracruz , próximo à unidade da gigante do papel e celulose no Norte do Espírito Santo . A nova unidade — uma misturadora — terá área de 90 mil metros quadrados e será criada a partir de uma parceria com a empresa Adufértil, que tem sede em Campinas (SP) e atua no setor de fertilizantes.

informação já tinha sido adiantada há duas semanas por A Gazeta. A operação da Adufértil tem previsão de ser iniciada em 2026, após conclusão das obras da misturadora, e vislumbra abrir novas fronteiras logísticas para movimentação de fertilizantes para atender o Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia.

A previsão é de que a fábrica gere 90 empregos diretos e outros 300 indiretos. Com a parceria, a Adufértil, vai passar a utilizar o Portocel — terminal que tem a Suzano e a Cenibra como acionistas — para importação e manuseio de fertilizantes no Brasil.

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Movimentação portuária

A expectativa é movimentar pelo Portocel entre 120 mil e 180 mil toneladas/ano de fertilizantes, com potencial de ampliação. A operação vai envolver uma ampla cadeia logística, gerando empregos indiretos para profissionais como motoristas, trabalhadores portuários, agentes e apoio marítimo.

A incorporação de aproximadamente 300 mil m² de área contígua ao porto — ampliando em 60% a área disponível — é parte da estratégia do terminal para incrementar as opções de armazenagem e movimentações, fortalecendo a atratividade para operação de novas cargas.

“A nova operação com fertilizantes reforça o nosso posicionamento como um porto multipropósito e aumenta nosso share de atuação no segmento, além de contribuir para fortalecer o município de Aracruz como um hub logístico importante no Espírito Santo e no Brasil. Contando ainda com o diferencial dos benefícios promovidos pela Sudene e outros incentivos, que são um atrativo a mais para os novos negócios na região”, destaca Alexandre Billot Mori, gerente executivo de Operações do Portocel, que também é presidente da Associação Movimento Empresarial de Aracruz e Região (Amear).

A Suzano considera que se trata de uma operação estratégica, considerando que a empresa planta 1,2 milhão de árvores por dia em diferentes operações no Brasil.

“Através do projeto da misturadora, conseguiremos diminuir nosso raio de abastecimento de fertilizantes, gerando valor a toda a cadeia de abastecimento nos âmbitos econômico, social e ambiental, contribuindo, ainda, para desenvolver a comunidade local e potencializar nosso compromisso com as práticas de ESG, por meio das reduções de emissões”, afirma Viviane Danemberg Gomes Lichtenstein, gerente executiva de Suprimentos da Suzano.

Ela acrescenta que projetos como esse mostram a importância do fomento de parcerias estratégias como forma de proporcionar soluções disruptivas e perenes na cadeia de suprimentos.

O gerente executivo de Operações Florestais da Suzano, Carlos Alberto Nassur, salienta que a cadeia logística reforçará a competitividade da operação, pela integração e proximidade entre porto e fábrica.