Azurita é novidade apresentada na Stone Fair Crédito: Thiers Turini

Com expectativa de movimentar R$ 1 bilhão em negócios e receber 15 mil visitantes de vários países , a maior feira de rochas ornamentais da América Latina começou nesta terça-feira (30) e vai até sexta-feira (2), no Pavilhão de Carapina, na Serra, com várias novidades em pedras naturais, máquinas e insumos. Na lista de lançamentos da Vitória Stone Fair, tem material com inspiração no pintor holandês Vincent Van Gogh e até uma pedra natural considerada semipreciosa.

A rocha semipreciosa apresentada na feira é a azurita. Ela tem coloração azul profundo e brilhante e está sendo trazida pela empresa cearense Granistone. A rocha é extraída na Paraíba — em pedreira exclusiva — e é um dos lançamentos do evento. Jessica Gyslaynee, do marketing da Granistone, explica que elas são semipreciosas por serem de um pegmatito de coloração diferenciada das demais rochas.

Outro lançamento tem inspiração no famoso pintor holandês Vincent Van Gogh. É o Vincent Black, da Pedra do Frade Export, um granito preto, com desenhos marcantes e vivos na cor branca, criando uma composição atemporal que promete surpreender o mercado, aliando beleza, qualidade, durabilidade e resistência.

“Na Vitória Stone Fair, vamos apresentar com entusiasmo o Vincent Black, nossa grande aposta para o ano de 2024. Esse material é extraído das majestosas montanhas capixabas, localizadas no município de Rio Novo do Sul. O nome Vincent é uma homenagem ao renomado artista Vincent Van Gogh, cujo estilo artístico se caracterizava pelo uso de cores vibrantes e pinceladas marcantes, refletindo precisamente as características do produto, consolidando-se como uma escolha excepcional”, contou Saimon Fiorio, CEO da Pedra do Frade Export.

Your browser does not support the audio element. Feira de rochas no ES tem de pedra semipreciosa a inspiração em Van Gogh

Pedra Vincente Black Crédito: Thiers Turini

Essa mesma pedreira promete surpreender os visitantes com o Natura, um quartzo, com quartzito e fuchsita, que apresenta uma transição única de cores entre verdes e brancos, avaliado em mais de R$ 500 mil o bloco de 30 toneladas.

“O Natura é nosso material exclusivo, extraído da Serra da Carnaíba, na Bahia, região famosa pela maior produção de esmeraldas do Brasil. Esse produto exibe uma elegância, sofisticação e singularidade ímpares”, afirma Saimon.

Inspirado no diamante mais caro do mundo, a Santo Antonio Stones apresenta o Crystal de Quartzo Cullinan. Composto por turmalina negra, cristais de quartzo, moscovita e outros minerais raros, ele é uma verdadeira representação das riquezas minerais encontradas na paisagem brasileira. Segundo a empresa, o Cullinan é um cristal de quartzo translúcido com luxuosos veios escuros sobre um fundo branco puro, trazendo sofisticação natural a estilos arquitetônicos que vão do clássico ao contemporâneo.

Novidade da Santo Antônio Crédito: Thiers Turini

Outros lançamentos da Santo Antonio Stones durante a Vitória Stone Fair são o granito Etna Black e o feldspato Absolute White.

A feira tem 250 marcas expositoras, 60% deles focados em pedras naturais e outros 40% representando máquinas, insumos, equipamentos e serviços, abrangendo toda a cadeia produtiva do setor.