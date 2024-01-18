Vitória Stone Fair se destaca no mercado de mármores e granitos Crédito: Carlos Alberto Silva

Maior feira de rochas ornamentais das Américas e referência no setor de pedras naturais, a Vitória Stone Fair será realizada de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, no Pavilhão de Carapina, na Serra . O evento vai contar com cerca de 250 marcas expositoras e promete atrair mais de 15 mil visitantes do Brasil e de outros 50 países, com destaque para Estados Unidos, China, Itália e México.

Apresentando novidades do mercado, como novas pedras, tecnologias e insumos, a feira ajuda a alavancar o mercado de rochas e tem, como expectativa, movimentar cerca de US$ 200 milhões em negócios, o que equivale a R$ 1 bilhão, segundo Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, organizadora da feira.

O evento ainda reúne grandes empresas de extração e beneficiamento de pedras naturais, equipamentos, máquinas, insumos e tecnologias. Além disso, a feira também é uma oportunidade para realizar negócios, avaliar produtos e serviços, trabalhar ferramentas de marketing, ampliar ações e lançamentos, fortalecer parcerias e prospectar novos mercados.

Your browser does not support the audio element. Feira de rochas ornamentais no ES prevê movimentar R$ 1 bilhão em negócios

“A Vitória Stone Fair é uma referência no mercado internacional. Com um ambiente favorável para a realização de negócios e prospecção de mercados, possibilita criar novas conexões que serão transformadas em negócios ao longo do ano. Toda essa geração de valor e de oportunidades de negócios torna a Vitória Stone Fair uma das maiores ferramentas de posicionamento estratégico do setor”, pontuou Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze.

Com mais de 1.200 variedades, o Brasil é o quarto produtor mundial de rochas ornamentais, sendo o maior fora do continente asiático, e está em quinto lugar em número de exportações. E o Espírito Santo é o maior exportador e principal produtor do país, com 81,67% das negociações para o exterior em valor e volume. Apresenta ainda o maior número de empresas do segmento.

Em 2023, o setor de rochas naturais brasileiro exportou US$ 1,11 bilhão, registrando recuo de 13,4% em relação ao ano anterior (2022). O Espírito Santo foi o maior exportador de rochas ornamentais de 2023, acumulando um total de mais de US$ 914 mil e totalizando 82,24% do valor total das rochas naturais exportadas pelo Brasil

O presidente do Centrorochas, Tales Machado, afirmou que a entidade trará, por meio do It's Natural - Brazilian Natural Stone, jornalistas e compradores de mercados não tão conhecidos pelas empresas, com o intuito de cobrir essa lacuna que existe no setor brasileiro.

“Sobre a vinda dos convidados internacionais, a novidade para 2024 é que vamos oferecer uma experiência diferenciada: além de vivenciar o arranjo produtivo de rochas, eles terão a oportunidade de conhecer mais o Espírito Santo. Estamos buscando parceria com o governo estadual para oferecer uma experiência completa, além da feira”, diz Tales.

A feira movimenta a economia tanto do setor de pedras quanto dos negócios e serviços. Com efeito multiplicador, o evento impacta de forma positiva no turismo de negócios, hotelaria, transporte, gastronomia, entre outros, gerando empregos e renda.

Presidente do Sindirochas, Ed Martins ressalta a importância da Vitória Stone Fair. “Para o setor de rochas ornamentais, estima-se que 2024 será um ano de desafios e oportunidades. A diferença entre sucesso e insucesso dependerá de foco, profissionalismo e cooperação. E a Vitória Stone Fair vem justamente para movimentar o segmento, para estreitar relacionamentos, promover trocas comerciais, para capacitar os profissionais e ditar as próximas tendências”.

A Vitória Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, promovida pelo Sindirochas e Cetemag e com apoio do Centrorochas.

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