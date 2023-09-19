Agronegócio do ES já movimenta R$ 5,8 bilhões em exportação em 2023

Gengibre foi um dos produtos que mais tiveram aumento no valor comercializado Crédito: Shutterstock

A exportação de produtos do agronegócio capixaba alcançou a marca de US$ 1,2 bilhão comercializados de janeiro a agosto de 2023, o que corresponde a R$ 5,8 bilhões. O valor é 20,5% maior do que o mesmo período do ano passado e marca uma retomada do Espírito Santo a superar a casa de bilhão em exportações nos oito primeiros meses, o que havia ocorrido pela última vez em 2011. O volume de exportação também aumentou em 18,5%. No total, mais de 1,6 milhão de toneladas de produtos capixabas foram embarcadas para o exterior.

Com o resultado, a expectativa do secretário de Agricultura, Enio Bergoli, é que as exportações de produtos do agro capixaba alcancem US$ 2 bilhões em 2023 (R$ 9,7 bilhões). "Esperamos um crescimento ainda maior entre os meses de setembro e dezembro para vários produtos da nossa pauta comercializada em mais de 100 países”, afirma.

As maiores variações positivas no valor comercializado foram para gengibre (+137,4%), café cru em grãos (+33,4%), café solúvel (+19,9%), celulose (+25,4%), chocolates e preparados com cacau (+3,8%) e carne bovina (+3,6%), que compensaram a queda da pimenta-do-reino (-19,5%) e do mamão (-21,9%). Os três principais produtos da pauta das exportações do agronegócio capixaba (celulose, complexo cafeeiro e pimenta-do-reino) representaram mais de 92,5% do valor total comercializado de janeiro a agosto deste ano.