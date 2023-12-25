AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Economia

Cesan negocia com Suzano PPP para fornecimento de água de reúso

Nesta semana, executivos das duas empresas estarão reunidos e discutirão o melhor modelo. A Cesan já tem contrato fechado com a ArcelorMittal e vai fechar com a Vale

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 03:50

Públicado em 

25 dez 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Suzano, em Aracruz: setor de celulose é um dos que aderiu à agenda ESG e tem mudado a produção
Unidade da Suzano, em Aracruz Crédito: Divulgação Suzano
Depois de ArcelorMittal e Vale, agora é a Suzano que quer estabelecer um contrato de longo prazo com a Cesan para receber água de reúso, que é a água que sobra depois do tratamento de esgoto. Não é própria para o consumo humano, mas é limpa e totalmente adequada para fins industriais. Nesta semana, executivos das duas empresas estarão reunidos e discutirão a melhor modelagem para a demanda da fábrica de celulose instalada em Aracruz, Norte do Espírito Santo.
O grande desafio é levar a água de reúso da Grande Vitória, provavelmente da Serra, onde ficam as grandes estações de tratamento da Cesan, portanto as grandes "produtoras" de água de reúso, para Aracruz. É um desafio relevante, mas que não deve ser impedimento para o acordo. A ideia da Cesan é entender as demandas da Suzano para aí sim começar a montar os estudos de viabilidade técnica e econômica.
Saindo do papel, o modelo não fugirá muito do que já foi fechado com ArcelorMittal e do que será fechado, nos próximos dias, com a Vale. No caso da ArcelorMittal, uma empresa, que será conhecida no próximo dia 17, em leilão a ser realizado na B3, irá construir uma Estação de Produção de Água de Reúso (Epar), em São Geraldo, na Serra, que substituirá a Estação de Tratamento de Esgoto de Camburi, que será fechada em 2026. Um investimento de R$ 240 milhões. A Epar entregará 300 litros por segundo de água de reúso, 200 litros serão entregues na porta da ArcelorMittal Tubarão. Tudo sob responsabilidade da concessionária.
As boas práticas exigidas pela agenda ESG (sigla em inglês para governança ambiental, social e corporativa) e a pressão imposta pela escassez dos recursos naturais (o Espírito Santo está em plena crise hídrica) abriu uma nova frente de negócios dentro da Cesan.

Veja Também

Seca no Norte do ES é preocupante e racionamento está no radar, afirma Casagrande

Sicoob ES: rendimento distribuído para cooperados avança 30%

Shopping Mestre Álvaro receberá R$ 60 milhões em investimentos

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

água Economia Espírito Santo Suzano Papel e Celulose Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de A Gazeta
Doce de leite de João Neiva é eleito o melhor do ES em concurso nacional
Imagem de destaque
Fifa está indo longe demais com projeto de 'vender a Copa do Mundo'?
Imagem de destaque
Ex-namorado invade casa e agride costureira em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados