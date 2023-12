Cesan negocia com Suzano PPP para fornecimento de água de reúso

Depois de ArcelorMittal e Vale, agora é a Suzano que quer estabelecer um contrato de longo prazo com a Cesan para receber água de reúso, que é a água que sobra depois do tratamento de esgoto. Não é própria para o consumo humano, mas é limpa e totalmente adequada para fins industriais. Nesta semana, executivos das duas empresas estarão reunidos e discutirão a melhor modelagem para a demanda da fábrica de celulose instalada em Aracruz, Norte do Espírito Santo.

O grande desafio é levar a água de reúso da Grande Vitória, provavelmente da Serra, onde ficam as grandes estações de tratamento da Cesan, portanto as grandes "produtoras" de água de reúso, para Aracruz. É um desafio relevante, mas que não deve ser impedimento para o acordo. A ideia da Cesan é entender as demandas da Suzano para aí sim começar a montar os estudos de viabilidade técnica e econômica.

Saindo do papel, o modelo não fugirá muito do que já foi fechado com ArcelorMittal e do que será fechado, nos próximos dias, com a Vale. No caso da ArcelorMittal, uma empresa, que será conhecida no próximo dia 17, em leilão a ser realizado na B3, irá construir uma Estação de Produção de Água de Reúso (Epar), em São Geraldo, na Serra, que substituirá a Estação de Tratamento de Esgoto de Camburi, que será fechada em 2026. Um investimento de R$ 240 milhões. A Epar entregará 300 litros por segundo de água de reúso, 200 litros serão entregues na porta da ArcelorMittal Tubarão. Tudo sob responsabilidade da concessionária.