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Cesan e Arcelor fecham acordo para utilização de água de reúso de Camburi

Pela nova modalidade, a empresa que vencer o contrato de concessão da nova estação, além de tratar o esgoto, terá de entregar o produto tratado para a siderúrgica

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

10 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 28/07/2015 - ES - Vitória - Estação de Tratamento de Esgoto da Cesan no bairro Jardim Camburi - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Estação de Tratamento de Esgoto da Cesan, em Jardim Camburi, será desativada Crédito: Vitor Jubini
Cesan e ArcelorMittal Tubarão bateram o martelo sobre o contrato de fornecimento de água de reúso para fins industriais a partir do tratamento de esgoto que será feito pela nova estação que será construída em Camburi. Um investimento de R$ 240 milhões será entregue em 2026. Pela nova modalidade, a empresa que vencer o contrato de concessão da Epar (Estação de Produção de Água de Reuso), além de tratar o esgoto, terá de entregar a água de reúso na porta da Arcelor.
A capacidade da estação será de entregar 300 litros de água por segundo (0,3 metro cúbico). Pelo acordo fechado, a Arcelor vai pagar R$ 7,10 por metro cúbico, portanto, em um mês de fornecimento pleno, a siderúrgica pagará R$ 5,52 milhões à concessionária - R$ 66,2 milhões por ano. A utilização de água de esgoto tratado nas atividades da ArcelorMittal Tubarão reduzirá em 10% a captação que hoje é feita no Rio Santa Maria, preservando o recurso natural.
O prazo de concessão vai até 2053. A nova Estação de Produção de Água de Reuso vai atender 164 mil moradores de Vitória e Serra. Para que o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) ocorra, a Cesan ainda precisa do ok do Tribunal de Contas do Estado. A expectativa é que a resposta da instituição saia em até 60 dias. Pelo planejamento da estatal, 30 dias após a aprovação será publicado o edital na B3, a expectativa é de contrato assinado ainda em 2023.
"É um contrato de subconcessão inédito no Espírito Santo, acreditamos que atrairá a participação de um grande número de competidores. Daremos um passo importante em que a vencedora fará todo o tratamento do esgoto e entrega da água de reúso”, afirmou o presidente da Cesan, Munir Abud.   
Em 2021, Cesan e ArcelorMittal chegaram a anunciar um acordo semelhante e um leilão foi feito na Bolsa de Valores, mas nenhum interessado apareceu para oferecer o serviço. Os termos e os valores do contrato foram reformatados, Cesan e Arcelor agora chegaram a um novo acordo e o leilão, caso o TCES aprove, será realizado novamente.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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