Cesan e Arcelor fecham acordo para utilização de água de reúso de Camburi

Estação de Tratamento de Esgoto da Cesan, em Jardim Camburi, será desativada Crédito: Vitor Jubini

Cesan e ArcelorMittal Tubarão bateram o martelo sobre o contrato de fornecimento de água de reúso para fins industriais a partir do tratamento de esgoto que será feito pela nova estação que será construída em Camburi. Um investimento de R$ 240 milhões será entregue em 2026. Pela nova modalidade, a empresa que vencer o contrato de concessão da Epar (Estação de Produção de Água de Reuso), além de tratar o esgoto, terá de entregar a água de reúso na porta da Arcelor.

A capacidade da estação será de entregar 300 litros de água por segundo (0,3 metro cúbico). Pelo acordo fechado, a Arcelor vai pagar R$ 7,10 por metro cúbico, portanto, em um mês de fornecimento pleno, a siderúrgica pagará R$ 5,52 milhões à concessionária - R$ 66,2 milhões por ano. A utilização de água de esgoto tratado nas atividades da ArcelorMittal Tubarão reduzirá em 10% a captação que hoje é feita no Rio Santa Maria, preservando o recurso natural.

O prazo de concessão vai até 2053. A nova Estação de Produção de Água de Reuso vai atender 164 mil moradores de Vitória e Serra. Para que o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) ocorra, a Cesan ainda precisa do ok do Tribunal de Contas do Estado. A expectativa é que a resposta da instituição saia em até 60 dias. Pelo planejamento da estatal, 30 dias após a aprovação será publicado o edital na B3, a expectativa é de contrato assinado ainda em 2023.

"É um contrato de subconcessão inédito no Espírito Santo, acreditamos que atrairá a participação de um grande número de competidores. Daremos um passo importante em que a vencedora fará todo o tratamento do esgoto e entrega da água de reúso”, afirmou o presidente da Cesan, Munir Abud.