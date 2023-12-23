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Expansão

Sicoob ES: rendimento distribuído para cooperados avança 30%

A maior cooperativa de crédito do Espírito Santo fará uma distribuição de R$ 200 milhões ao seus mais de 700 mil associados

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 03:50

Públicado em 

23 dez 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Agência do Sicoob em Linhares, Norte do ES
Agência do Sicoob em Linhares, Norte do ES Crédito: Divulgação/Sicoob
O Sicoob ES vai distribuir mais de R$ 200 milhões entre os seus associados, em 2023. Um avanço de 30% em relação à distribuição feita no ano passado. Trata-se do rendimento sobre o dinheiro investido na instituição, o juros sobre o capital. O montante será depositado na conta dos cooperados na próxima sexta-feira, sendo que R$ 40 milhões poderão ser utilizados imediatamente. O restante vai para as chamadas contas capitais e seguirá rendendo, embora não possa ser movimentado.    
O cálculo para pagamentos dos juros é de 100% da média da taxa Selic que foi de 12,99% durante o ano e pago sobre o capital do sócio. A remuneração é para as seis cooperativas filiadas à Central ES, Sul-Litorâneo, Sul, Conexão, Coopermais, Sul-Serrano e Credirochas, presentes no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São José dos Campos (SP).
“Receber juros sobre o capital investido na instituição está entre as vantagens do modelo cooperativista. Nós realizamos o retorno sobre o investimento do cooperado, que é dono, cliente e sócio da instituição e, desta forma, todos saem ganhando”, assinala o diretor-executivo do Sicoob ES, Nailson Dalla Bernadina.
O Sicoob ES tem mais de 710 mil associados e é um dos 14 sistemas regionais do país. No terceiro trimestre deste ano, alcançou o patamar histórico de R$ 20 bilhões em ativos - depósitos, empréstimos, aplicações, dinheiro em conta, patrimônio e outros. 

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Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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