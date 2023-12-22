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Modernização

Shopping Mestre Álvaro receberá R$ 60 milhões em investimentos

O maior centro comercial da Serra será todo reformado e receberá novas operações. A fachada do empreendimento será completamente nova

Publicado em 22 de Dezembro de 2023 às 03:50

Públicado em 

22 dez 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Perspectiva de como ficará a nova fachada do Shopping Mestre Álvaro
Perspectiva de como ficará a nova fachada do Shopping Mestre Álvaro Crédito: Divulgação/Sá Cavalcante
O Shopping Mestre Álvaro, o maior da Serra, vai passar por uma profunda modernização nos próximos dois anos. O Grupo Sá Cavalcante, dono do centro comercial e responsável pela operação, vai tocar um investimento de R$ 60 milhões no retrofit completo da fachada, praça de alimentação, estacionamento e área gourmet externa. O superintendente do Shopping Mestre Álvaro, Gustavo Figueiredo, afirma que as transformações serão impactantes.
“Até 2025, o shopping prevê a chegada de várias marcas, a criação de áreas de convivência, com novos lounges de descanso dentro do shopping e a reformulação do Pátio Externo, com mais lazer infantil e opções para curtir com a família. Investimento em comunicação visual com conceitos mais modernos em todo o mall, projeto luminotécnico, paisagismo, conforto e todo o processo que inclui as novas lojas, deve gerar mais de mil empregos diretos e indiretos”.
O executivo destacou ainda a reformulação nas operações do Mestre Álvaro. "Em breve teremos a chegada do Supermercado São José, a padaria Vila do Trigo, mais duas grandes operações muito pedidas e aguardadas pelo público". Em 2023, começaram a funcionar a unidade da São Leopoldo Mandic, faculdade especializada em cursos na área da saúde em Odontologia e Medicina, e o Vila Parque Boliche.
Inaugurado em 2011, esta é a primeira grande intervenção no empreendimento que tem 170 operações em funcionamento e por onde passam mais de 5 milhões de pessoas por ano. 

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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