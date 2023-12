Shopping Mestre Álvaro receberá R$ 60 milhões em investimentos

O Shopping Mestre Álvaro, o maior da Serra, vai passar por uma profunda modernização nos próximos dois anos. O Grupo Sá Cavalcante, dono do centro comercial e responsável pela operação, vai tocar um investimento de R$ 60 milhões no retrofit completo da fachada, praça de alimentação, estacionamento e área gourmet externa. O superintendente do Shopping Mestre Álvaro, Gustavo Figueiredo, afirma que as transformações serão impactantes.



“Até 2025, o shopping prevê a chegada de várias marcas, a criação de áreas de convivência, com novos lounges de descanso dentro do shopping e a reformulação do Pátio Externo, com mais lazer infantil e opções para curtir com a família. Investimento em comunicação visual com conceitos mais modernos em todo o mall, projeto luminotécnico, paisagismo, conforto e todo o processo que inclui as novas lojas, deve gerar mais de mil empregos diretos e indiretos”.