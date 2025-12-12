Cadeia do petróleo

Sucatas de plataformas: europeus vêm ao ES de olho em mercado bilionário

Encontro marcado para março de 2026 deve aproximar empresas capixabas de fornecedores britânicos especializados no fim de vida de plataformas de petróleo

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:33

Gerente executivo de Articulação e Competitividade Industrial da Findes Ícaro Gomes da Findes; presidente da Findes, Paulo Baraona; diretor de Operações da Decom Mission, Callum Falconer; e o CEO da Findes, Roberto Campos de Lima Crédito: Divulgação

O Espírito Santo vai receber, no mês de março de 2026, um grupo de empresários europeus interessado em investir ou criar conexões com as empresas do segmento de desmonte de plataformas de petróleo, um mercado de cerca de R$ 5,4 bilhões. O encontro foi marcado após a visita feita por uma comitiva da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e de outros empresários capixabas à Europa no final de novembro.

Na ocasião, a Findes e a Decom Mission — organização comercial independente do Reino Unido dedicada ao descomissionamento e às operações de fim de vida no setor de energia — assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para fortalecer a cooperação e ampliar oportunidades entre empresas capixabas e britânicas no segmento de descomissionamento, que é o processo de desativação das plataformas de produção de petróleo e gás, cujos campos chegaram ao fim da vida útil e foram abandonados.

Atualmente no posto de segundo maior produtor de petróleo e gás do Brasil, o Estado inicia seu primeiro ciclo de descomissionamento de plataformas e instalações offshore e onshore. Segundo a Findes, nesse cenário, parcerias internacionais estratégicas tornam-se fundamentais para acelerar a troca de conhecimento, atrair investimentos e promover soluções eficientes para os novos desafios da indústria.

Hoje, o Espírito Santo conta com 18 projetos de descomissionamento aprovados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) em investimentos para os próximos anos, compondo um pipeline relevante para empresas especializadas que buscam atuar no Estado.

O acordo firmado entre a Findes e a Decom Mission busca justamente aproximar fornecedores britânicos com experiência no Mar do Norte das empresas e oportunidades existentes no Espírito Santo.

O presidente da Findes, Paulo Baraona, destacou o alinhamento estratégico entre as instituições:

“A Findes é uma instituição comprometida com o fortalecimento da indústria capixaba, e a Decom Mission exerce papel semelhante no Reino Unido, com foco no descomissionamento. Esse acordo une competências complementares e aproxima nossos ecossistemas industriais, criando oportunidades concretas para empresas dos dois países.

O fórum realizado na Escócia marcou o início dessa parceria, oferecendo um ambiente favorável para que empresas brasileiras e britânicas explorem negócios no crescente mercado de descomissionamento no Brasil. Nosso objetivo agora é aprofundar essas conexões e ampliar as possibilidades de colaboração. Esperamos receber a Decom Mission no Espírito Santo no início de 2026 para dar continuidade a esse movimento.”

Para Callum Falconer, diretor de Operações da Decom Mission, o Fórum representou um avanço concreto no fortalecimento da cooperação bilateral.

“O evento marcou um passo importante na implementação deste MoU. Ao aproximar fornecedores do Reino Unido de empresas brasileiras em busca de expertise, conseguimos estabelecer conexões valiosas desde o início. A Decom Mission vem ampliando sua atuação além do Mar do Norte, e parcerias como esta oferecem oportunidades reais para o engajamento do setor britânico em projetos internacionais, ao mesmo tempo em que apoiam o Brasil na estruturação de uma indústria de descomissionamento cada vez mais eficiente.”

