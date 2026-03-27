Home
>
Política
>
Ricardo Ferraço convida enfermeiro para ser novo secretário de Saúde do ES

Ricardo Ferraço convida enfermeiro para ser novo secretário de Saúde do ES

Kim Barbosa assume cadeira de Tyago Hoffmann, que vai deixar a secretaria para disputar uma vaga de deputado federal nas eleições deste ano

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de março de 2026 às 08:29

Kim Barbosa e Ricardo Ferraço Crédito: Redes sociais

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que deve assumir o comando do Espírito Santo na próxima semana, após a saída de Renato Casagrande (PSB) para disputar as eleições deste ano, convidou o enfermeiro Kim Barbosa para ser o próximo secretário de Saúde.

Recomendado para você

Kim Barbosa assume cadeira de Tyago Hoffmann, que vai deixar a secretaria para disputar uma vaga de deputado federal nas eleições deste ano

Ricardo Ferraço convida enfermeiro para ser novo secretário de Saúde do ES

Parlamentares aliados do atual prefeito de Vitória e oposição uniram-se em críticas e alegam falta de explicações sobre a instalação da unidade na Enseada do Suá

Vereadores criticam falta de informação sobre novo posto da guarda em Vitória

Usando uma peruca escura e modelo Chanel, Pastor Dinho chamou o projeto chancelado pelos senadores de "bizarrice", além de afirmar que a medida tenta colocar todos os homens no "mesmo pacote"

Vereador da Serra usa peruca ao se manifestar contra lei da misoginia

"Vamos seguir com atenção e dedicação para garantir que os capixabas de todos os municípios tenham amplo acesso à saúde pública de qualidade", escreveu Ferraço em uma publicação nas redes sociais.

Kim Barbosa atuava como subsecretário de Regulação do Acesso em Saúde na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e vai assumir a cadeira deixada por Tyago Hoffmann (PSB), que vai se desvincular da pasta para disputar uma vaga de deputado federal no Congresso Nacional.

Hoffman é deputado estadual e deixou a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) em janeiro do ano passado, para ser secretário de Saúde, mas, assim como outros secretários, precisa se desvicular de cargos na gestão estadual caso queira participar do pleito deste ano. 

Leia mais

Imagem - Nova BR 262 terá 50 viadutos, túneis, ciclovia e passarelas no ES; entenda

Nova BR 262 terá 50 viadutos, túneis, ciclovia e passarelas no ES; entenda

Imagem - Vereadores criticam falta de informação sobre novo posto da guarda em Vitória

Vereadores criticam falta de informação sobre novo posto da guarda em Vitória

Imagem - Desmontagem de plataformas deve movimentar R$ 5,5 bilhões no ES

Desmontagem de plataformas deve movimentar R$ 5,5 bilhões no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais