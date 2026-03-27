Mudança na Sesa

Ricardo Ferraço convida enfermeiro para ser novo secretário de Saúde do ES

Kim Barbosa assume cadeira de Tyago Hoffmann, que vai deixar a secretaria para disputar uma vaga de deputado federal nas eleições deste ano

Publicado em 27 de março de 2026 às 08:29

Kim Barbosa e Ricardo Ferraço Crédito: Redes sociais

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que deve assumir o comando do Espírito Santo na próxima semana, após a saída de Renato Casagrande (PSB) para disputar as eleições deste ano, convidou o enfermeiro Kim Barbosa para ser o próximo secretário de Saúde.

"Vamos seguir com atenção e dedicação para garantir que os capixabas de todos os municípios tenham amplo acesso à saúde pública de qualidade", escreveu Ferraço em uma publicação nas redes sociais.

Kim Barbosa atuava como subsecretário de Regulação do Acesso em Saúde na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e vai assumir a cadeira deixada por Tyago Hoffmann (PSB), que vai se desvincular da pasta para disputar uma vaga de deputado federal no Congresso Nacional.

Hoffman é deputado estadual e deixou a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) em janeiro do ano passado, para ser secretário de Saúde, mas, assim como outros secretários, precisa se desvicular de cargos na gestão estadual caso queira participar do pleito deste ano.

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