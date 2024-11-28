"Trombetas e Festas" da Maranata vai alcançar mais de 1 bilhão de pessoas

Igreja Cristã Maranata realiza a celebração "Trombetas e Festas" no Maanaim de Domingos Martins Crédito: Rodrigo Gavini

O “ Trombetas e Festas 2024 ” da Igreja Cristã Maranata (ICM) será marcado por uma audiência recorde: o evento será transmitido por emissoras de todo o Brasil e dos quatro continentes, chegando a mais de 1 bilhão de pessoas. Isso faz dele o maior evento evangelístico do mundo, com um alcance cada vez maior, de uma edição para a outra.

A mensagem do evento está essencialmente relacionada ao projeto de Deus para a humanidade, segundo a ICM, dentro do cenário atual em que o mundo se encontra. Assim como nas três edições anteriores , a mensagem é de alerta, mas também de reflexão e esperança.

“É Jesus falando ao coração do homem, pois Deus se revela de várias maneiras. Sua palavra na Bíblia é a forma mais prática do homem conhecer o que Ele quer. Quando Deus fala ao homem por revelação, Ele está falando aquilo o que foi profetizado. E homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia”, reflete o pastor Gedelti Gueiros.

Pastro Gedelti Gueiros: "Deus deu uma incumbência de sabermos o momento em que estamos vivendo e que é importante saber que há uma saída" Crédito: Rodrigo Gavini

A edição deste ano será a quarta realizada pela igreja e vai acontecer neste domingo, dia 1° de dezembro, a partir das 11 horas, no Maanaim do Espírito Santo, em Marechal Floriano. A transmissão será ao vivo para todas as Igrejas Maranata pelo mundo, pela TV e rádio Maanaim e pelo canal do YouTube da ICM.

“Inauguramos a TV Maanaim, com programação 24 horas. A igreja, hoje, vive e testemunha grandes experiências do amor de Jesus. Queremos registrar a riqueza do alcance da revelação do Espírito Santo. Tudo o que está sendo feito tem como objetivo glorificar o nome de Jesus, que é nosso salvador e Senhor”, diz o pastor Josias Junior, gerente de comunicação da ICM.

Além dos canais da Igreja Cristã Maranata, o “Trombetas e Festas 2024” vai contar com a transmissão e cobertura ao vivo de emissoras de TV nacionais e também de países dos quatro continentes, como: TBN da Rússia; RTVC e TV Shalom de Israel; TV do Nepal; TV da Indonésia; TV Sur do Paraguai; Unichile do Chile; TV Enlace, que engloba as Américas do Sul, Norte, Central e o Caribe; TCI da Itália, ITV dos Estados Unidos e Canadá e a MEO de Portugal.

Evento será transmitido ao vivo para todo o Brasil e os quatro continentes Crédito: Rodrigo Gavini

Desde a sua primeira edição, em novembro de 2019 , o evento se consolidou como um momento marcante de comunhão e ensino bíblico. O objetivo principal é a divulgação do evangelho. Analisar os fatos históricos e os acontecimentos com o objetivo de divulgar a salvação. Estamos mobilizados em todos os países”, afirma o pastor pastor Gerson Belluci, coordenador responsável pelas ICM da Europa.

Além da veiculação ao vivo, o “Trombetas e Festas 2024” será retransmitido por algumas emissoras de TV alguns dias após a realização do evento, a exemplo da Band, que fará a exibição no dia 21 de dezembro, às 13h.

O culto ficará disponível no canal do YouTube da Igreja Maranata traduzido em Libras e em outras 50 línguas, sendo que a tradução, assim como a dublagem, serão feitas por meio de inteligência artificial.

Autoridades no Maanaim

O governador Renato Casagrande esteve presente na terceira edição do evento Crédito: Rodrigo Gavini

O evento acontece no Maanaim de Marechal Floriano e vai contar com a presença de diversas autoridades do Espírito Santo, como o governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice, Ricardo Ferraço, além dos prefeitos da Grande Vitória, que já confirmaram presença.

No evento de 2023, o governador do ES falou da importância espiritual do evento, mas também da atuação da Igreja Maranata em ações sociais. “É um momento de mensagem ligada à palavra, para reflexão. As igrejas têm um papel espiritual, mas não podem se fechar para os problemas sociais. E a Igreja Maranata tem dado esse exemplo, com todos os trabalhos que desenvolve na área social”, avalia.

Entre as demais lideranças que também estarão no evento está o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Francisco Martínez Berdeal; o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), conselheiro Domingos Augusto Taufner; além de procuradores, desembargadores, militares e vereadores.

Voluntários e preparação

Equipe de louvor deste ano foi ampliada para 500 pessoas Crédito: Rodrigo Gavini

Para realizar o evento, mais de 700 voluntários estarão presentes no “Trombetas e Festas 2024” recepcionando os visitantes, fazendo a limpeza do local, cuidando da alimentação, tocando, cantando e auxiliando em diversas atividades durante todo o culto, que deve esperar a chegada de 4 mil pessoas presentes no Maanaim do Espírito Santo, em Marechal Floriano.

A preparação já começa desde antes do evento acontecer, já que é preciso cuidar não apenas da questão logística mas também da organização da equipe de louvor, que este ano foi ampliada para 500 pessoas, entre cantores e instrumentistas.

Além disso, as igrejas no Brasil e exterior também vão contar com preparativos para a celebração do Trombetas e Festas. O pastor Edson Iahn, gerente operacional da TV Maanaim, fala da força da igreja fora do Brasil, em países como Portugal e Estados Unidos.

“A ICM escolheu essa festa, anual, para ser o estandarte da igreja. O evento é evidenciar o ‘Senhor Vem’. Era uma coisa interna e hoje virou o estandarte da nossa igreja. Estamos em todos os canais, em todas as mídias, pois esta é uma forma de exteriorizar e dizer o que está acontecendo”, ressalta.

Trombetas e Festas 2024

Quarta edição do Trombetas e Festas será realizada em dezembro Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Quando: domingo, 1° de dezembro

domingo, 1° de dezembro Onde: Maanaim do Espírito Santo, Marechal Floriano, e Igrejas Cristãs Maranata no Brasil e no mundo.

Maanaim do Espírito Santo, Marechal Floriano, e Igrejas Cristãs Maranata no Brasil e no mundo. Transmissão no ES: TV Maanaim (canal 18.2 da TV aberta), TV Sim e TV Guarapari (Grande Vitória e Região Sul).

TV Maanaim (canal 18.2 da TV aberta), TV Sim e TV Guarapari (Grande Vitória e Região Sul). Transmissão no Brasil: Rede TV, TV Brasil, RBI TV, Rede Mais Família e RTN TV.

Rede TV, TV Brasil, RBI TV, Rede Mais Família e RTN TV. Transmissão no mundo: TBN (Rússia), RTVC e TV Shalom (Israel), TV do Nepal; TV da Indonésia; TV Sur (Paraguai), Unichile (Chile), TV Enlace (Américas do Sul, Norte, Central e Caribe); TCI (Itália), ITV (EUA e Canadá) e MEO (Portugal).

TBN (Rússia), RTVC e TV Shalom (Israel), TV do Nepal; TV da Indonésia; TV Sur (Paraguai), Unichile (Chile), TV Enlace (Américas do Sul, Norte, Central e Caribe); TCI (Itália), ITV (EUA e Canadá) e MEO (Portugal). Transmissão na TV aberta pós-evento: Band, dia 21/12 às 13h.