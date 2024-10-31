Igreja Cristã Maranata comemora 56 anos anunciando a volta de Jesus

Com 56 anos, o objetivo da instituição é romper barreiras e espalhar a palavra de Deus. Crédito: Maranata/Divulgação

Fundada em 1968, a Igreja Cristã Maranata (ICM) comemora 56 anos de história e tradição. Com sede em Vila Velha e mais de cinco mil igrejas e templos em todo o território nacional, a instituição baseia-se na unidade, alcance e velocidade, mas segue com um olhar apurado para a comunicação e a tecnologia.

Para o pastor Luiz Eugênio, que congrega em Jardim Camburi, em Vitória, o objetivo é romper barreiras e espalhar a palavra de Deus. Em especial, porque, segundo ele, o uso dos canais digitais da Igreja Cristã Maranata tem ajudado a levar os ensinamentos revelados aos lugares mais distantes dos continentes mais afastados do mundo.

“O crescimento da Igreja Cristã Maranata se dá na medida em que o homem enxerga a finitude e a importância deste encontro como o Salvador. Não é a Igreja que atrai e transforma, e sim o chamado do próprio Deus Vivo que acolhe aqueles que o aceitam em sua plenitude”, destaca.

O pastor ainda ressalta que “como a palavra é ministrada de uma só forma, com uma mensagem única, que prega o evangelho puro, com base no amor de Deus, seja na Rússia, seja nos Estados Unidos”, a ICM mostra que segue unida, independentemente, da região.

“A Igreja não transforma ninguém. O que transforma é uma experiência pessoal e real com o Espírito Santo de Deus. Isso é uma transformação de dentro para fora. A Igreja é uma reunião de pessoas transformadas e em comunhão”, afirma o pastor Josias Júnior.

De acordo com ele, a prática dos ensinamentos das Escrituras Sagradas, em particular dos que referem-se à importância do uso dos recursos da graça, são suficientes para que qualquer igreja seja despertada do estado de sono espiritual.

“Como ensinou o apóstolo Marcos: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura”, pontua.

A instituição tem sede em Vila Velha e mais de cinco mil igrejas e templos em todo o território nacional Crédito: Maranata/Divulgação

Proclamação

O pastor Diniz Cypresti de Azevedo, explica que a grande conquista da ICM é a proclamação do momento profético que o mundo está vivendo. De acordo com ele, a missão de todos os membros da instituição vai muito além do aspecto religioso de pertencimento a uma denominação, o que leva a um entendimento mais profundo dos ensinamentos.

“Deus nos deu uma incumbência, uma grande missão, que é mostrar aos irmãos que o Senhor Jesus vem. Nos cabe proclamar este momento profético que antecede esta vinda, seus sinais e o arrebatamento daqueles que aceitaram Jesus. Não nos rebelamos contra a tradição, mas entendemos que devíamos nos aprofundar mais na nossa relação com Deus”, declara.

O uso dos canais digitais da ICM tem ajudado a levar os ensinamentos revelados a diferentes continentes Crédito: Maranata/Divulgação

Pastores de toda a parte do mundo viajam para conhecer a mensagem e a doutrina Maranata no Espírito Santo. Segundo Diniz Cypresti de Azevedo, muitos acabam se convertendo, retornando ao Brasil e convidando missionários brasileiros a pregarem em outros países, inclusive onde a pregação do evangelho é proibida.

Outros missionários estrangeiros acabam agregando os ensinamentos do Senhor Jesus às suas visões doutrinárias, ampliando as suas compreensões da Palavra de Deus pelo mundo.

Igreja que abriga

Essa busca pela evangelização, inclusive, foi um ponto importante para a multiplicação da Igreja Cristã Maranata, como conta o pastor Amadeu Loureiro Lopes.

A missão de todos os membros da instituição vai muito além do aspecto religioso de pertencimento a uma denominação Crédito: Maranata/Divulgação

Com mais de 50 anos de presbitério, o Pastor Amadeu Loureiro Lopes, ele também conta que os trabalhos missionários da ICM, aliados ao acolhimento dos mais humildes, que precisam além da atenção espiritual, de serviços de saúde, justiça, trabalho e dignidade, foram fundamentais para que a sociedade entendesse a propósito da Igreja Cristã Maranata.

“Temos aqui em nossa Igreja médicos, advogados, dentistas e vários profissionais dispostos a ajudar seus irmãos. Por outro lado, temos esses irmãos que estão à margem dos serviços sociais de que tanto necessitam. Juntar essas pontas que estão soltas é um papel cristão de inclusão e respeito”, finalizou.

Origem do nome A ICM surgiu junto à comunidade evangélica como resultado de um acontecimento previsto para o tempo presente como está escrito no livro do profeta Joel 2:28, que diz: "E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões." Maranata é a palavra usada pelo apóstolo Paulo para falar sobre a grande mensagem da Igreja, que é “O Rei vem”, ou seja, “Jesus voltará”. A palavra Maranata para a instituição é um patrimônio espiritual. Ela identifica o chamado, uma convocação do Espírito Santo para um momento, um tempo especial da história e vida da Igreja, que é o arrebatamento.

Levando a Palavra

Os eventos da Igreja Cristã Maranata são transmitidos ao vivo pelo canal oficial da ICM no Youtube, Rádio Maanaim e também via satélite, e pelo circuito interno de televisão instalado nos templos da ICM.

O intuito da transmissão em multiplataformas é de alcançar todos os membros do Brasil e exterior. Sendo assim, todos participam destas festas e celebrações que marcaram o mês da dedicação, bem como o aniversário da Igreja Maranata.

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