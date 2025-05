Especial Publicitário

A vocação que move os pastores voluntários da Igreja Maranata

Reunidos em seminário, pastores recebem atualizações e orientações gerais e também falam sobre o que é entender o propósito do chamado do Senhor

Mais de 4 mil pessoas de todo o país e também de fora do Brasil, estiveram no Maanaim de Domingos Martins para o Seminário de Pastores Crédito: Divulgação

A Igreja Cristã Maranata (ICM) realizou, nos dias 24 e 25 de maio, um seminário voltado para pastores, ungidos, diáconos, obreiros, varões e esposas. Mais de 4 mil pessoas de todo o país, e também de fora do Brasil, estiveram no Maanaim de Domingos Martins para acompanhar as orientações e atualizações da doutrinação da Igreja. O evento foi transmitido ao vivo pela internet e TV Maanaim para todas as Igrejas no Brasil e no mundo. >

O seminário também marcou o recebimento da medalha da Ordem do Mérito Cristão da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, entregue pelo deputado federal Da Vitória ao pastor Gedelti Gueiros, presidente da ICM. “É uma honra recebermos essa comenda, pois mostra a importância da Igreja Cristã Maranata”, afirma.>

O presidente da ICM, Gedelti Gueiros, recebeu medalha da Ordem do Mérito Cristão da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional Crédito: Divulgação

Segundo o pastor Josias Júnior, gerente de comunicação da ICM, os pastores são pessoas de todo o país e também do mundo, inspiradas pelo Espírito Santo a ocupar essa função. Para ele, esses membros são instrumentos de transmissão da doutrina bíblica que guiam a igreja na direção dos ensinamentos de Deus e recebem o chamado para servir, de forma voluntária. >

“O trabalho do pastor é voluntário. Ele é leigo e vai sendo formado nos anos de participação da igreja. Quando recebe o chamado do Senhor para atuar na liderança da igreja, ele recebe assistência espiritual para que possa exercer a função de pastor”, explica.>

Chamados de fé

O desembargador no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e pastor Walner Azevedo: "Minha missão é levar a palavra de Deus e os ensinamentos às pessoas para que alcancem a salvação" Crédito: Karine Nobre

O pastor Walner Azevedo, por exemplo, conta que o chamado de Deus ocorreu ainda jovem, durante uma vigília na ICM de Caratinga (MG) em que pastores oraram por ele naquele dia. >

“Deus falou que eu seria chamado para o ministério, em um tempo longo e difícil. Aguardei o cumprimento dessa profecia por mais de 20 anos e busquei por experiência, aprofundando e trabalhando na Igreja”, relata.>

Desembargador no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), ele afirma que tudo o que conquistou na vida material foi por meio da bênção da salvação. “Estou pastor há mais de 20 anos e toda a sequência da minha vida material e profissional veio da minha fidelidade, do amor que Deus tem por mim e do exercício voluntário do ministério”, acrescenta.>

Atualmente, Walner é o responsável pelo Maanaim de Uberlândia (MG) e conta que a esposa, filhos e noras também estão integrados na igreja. “A comunhão com Deus é importante, pois vivemos num momento difícil. Minha missão é levar a palavra de Deus e os ensinamentos às pessoas para que alcancem a salvação”, diz.>

Convívio diário com a igreja

O pastor Mario Pedroza também é coronel do Exército e destaca que o chamado para a função está intimamente ligado ao convívio diário com a igreja e os ensinamentos de Deus Crédito: Divulgação

O pastor Mario Pedroza da Silveira Pinheiro destaca que o chamado para a função está intimamente ligado ao convívio diário com a igreja e os ensinamentos de Deus. “Não houve um momento humanamente identificado. É um processo e vamos entendendo e passando pela experiência de conversão, de salvação”, ressalta. >

Uma das coisas que mais marcou Mario, antes de ir para a igreja, foi o jeito de ser espontâneo, alegre, sem aquela postura mais sisuda que se espera de um líder religioso. “O que faz as pessoas terem respeito é a forma como você realiza as coisas. Com isso, posso ser autêntico, mais espontâneo. Mas há momentos em que é preciso seriedade”, acrescenta.>

Pastor há 32 anos, Mario, na condição de militar do exército, já passou por quase todo o país e atualmente está no Sul do Espírito Santo. “Ser pastor voluntário é ser aquilo que Deus chamou para ser, entender o propósito do Senhor. A nossa instrumentalidade é aperfeiçoada por aquilo que Deus nos chamou para realizar. Ser pastor é ser dirigido pelo Espírito Santo. O ministério é mais que a vida, é a experiência de maior gratidão”, diz.>

Para ele, o principal desafio de ser um pastor é entender que é arte de um corpo. “Somos humanos, com expectativas, ideais, objetivos, mas temos de aprender que dependemos do Espírito Santo. Algumas vezes, como ser humano, quero pregar um determinado assunto e Deus fala que não é isso. Portanto, peço orientação ao Senhor para que ele direcione, pois não adianta eu ficar satisfeito com o que irei pregar se não for da vontade de Deus. Temos que ouvir a voz do Espírito Santo”, destaca.>

A renúncia, aliás, é uma parte importante do ministério, segundo afirma o pastor Miguel Faria Lima, da Igreja de Ribeirão das Neves (MG). “Sou cirurgião dentista e minha convivência com a ciência é diária. Mas quando fazemos parte da igreja, há uma renúncia, uma chamado do Espírito Santo, pois Ele é o governo e quem dirá qual a direção que devemos tomar”, pontua.>

O cirurgião dentista e pastor Miguel Faria Lima: "A cura da salvação só o Espírito Santo pode dar." Crédito: Karine Nobre

De acordo com ele, ser pastor é deixar que o Senhor Jesus opere na vida de cada pessoa, levando-a a ter uma experiência pessoal com a Palavra Revelada. “A bênção maior é uma cura espiritual, em que a ciência não interfere. A cura da salvação só o Espírito Santo pode dar. E o desafio é crer totalmente no Senhor Jesus, que tem poder sobre nossas vidas. Quando nos dedicamos a Ele, somos vitoriosos e podemos concluir a obra que Ele nos confiou”, acrescenta.>

Para o pastor Fernando Cunha, da ICM de Salvador, ser voluntário é maravilhoso. “Ser voluntário e não remunerado é ter a certeza e a fé de que quem nos sustenta é o Senhor Deus. Esse voluntariado nos dá a segurança de caminhar exercendo o ministério na certeza de que o Senhor vai nos ajudar na nossa caminhada do dia a dia”, diz.>

O administrador e empresário do ramo de gestão hospitalar, bacharel em Direito e diretor de uma organização social que administra hospitais públicos, pastor Fernando Cunha: "Ser voluntário e não remunerado é ter a certeza e a fé de que quem nos sustenta é o Senhor Deus" Crédito: Divulgação

Hoje, Fernando é responsável por cuidar de duas igrejas, além de ser coordenador da região. “Faço reuniões periódicas com outros pastores e também realizo seminários. É uma dedicação integral, além da minha profissão, já que sou empresário do ramo de gestão hospitalar. O desafio está em lidar com a disponibilidade de acompanhar e assistir a todos que precisam, pois a igreja precisa ser acompanhada e assistida”, explica.>

Ministério fora do Brasil

Engenheiro mecânico com pós-graduação em Relações Internacionais e pastor Fernando Cattani: "Exercer o ministério voluntariamente é não poder interferir na comunhão daquela ovelha do pastor dela, que é Jesus" Crédito: Divulgação

Além dos pastores que atuam pelo Brasil, há também aqueles que receberam a vocação de exercer o ministério fora do país. Esse é o caso do pastor Fernando Cattani, que atua em Turim, na Itália. Ele é engenheiro mecânico, mas atualmente está aposentado e recebeu o chamado para viver na Itália pregando a palavra do Senhor no país. >

“Quem me deu a oportunidade de ir para a Itália foi Deus. Levei minha disponibilidade em uma reunião de pastores, onde o Senhor disse que abriria para mim uma oportunidade de servir na Itália. Exercer o ministério voluntariamente é não poder interferir na comunhão daquela ovelha do pastor dela, que é Jesus. Mas ser um canal a mais do Espírito Santo para que aquela ovelha continue a seguir o caminho que o pastor Jesus decidiu para ela”, conta.>

Um dos maiores desafios de exercer o ministério fora do país, segundo ele, é se adequar ao ritmo de vida daquele lugar, aprender o idioma e se comunicar com as pessoas. “Mas sempre lembro que não estou ali para fazer a minha vontade e sim a de Deus, levando a experiência que o Sumo Pastor, que é o Senhor Jesus, tem para aquelas pessoas”, reforça.>

Já o pastor Ronildo Scherrer exerce o ministério na Flórida, Estados Unidos, onde mora há 36 anos. Ele conta que conheceu a Maranata na década de 1980 e, desde então, dedica-se ao Evangelho. Ele fala do chamado para servir voluntariamente como pastor da ICM e de como o Espírito Santo tocou em seu coração.>

O empresário e pastor Ronildo Scherrer exerce o ministério na Flórida, Estados Unidos Crédito: Karine Nobre

“Servir a Deus no brasil me levou à mudança de vida, para outro país. Nossa missão não é pregar uma cultura brasileira nos Estados Unidos e sim pregar o Evangelho, que é universal. Levamos a experiência do Evangelho que é genuíno e verdadeiro para os americanos”, relata.>

De acordo com ele, é uma responsabilidade transmitir a todos a mensagem recebida pelo Espírito Santo. “Queremos mostrar aos americanos o retorno às origens, já que foram os primeiros missionários e desbravadores da palavra de Deus. Hoje, o cristianismo de lá está falido, por isso, temos o compromisso de levar essa mensagem, para que voltem a viver o Evangelho genuíno”, finaliza.>

