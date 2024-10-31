Maranata cresce e resgata valores da Escola Bíblica dominical no meio evangélico

As transmissões têm atraído pessoas de fora do Brasil e não apenas membros da ICM, mas também cristãos evangélicos de outras denominações. Crédito: Maranata/Divulgação

Já faz parte da rotina de milhares de famílias cristãs participar, nas manhãs de domingo, das aulas da Escola Bíblica Dominical (EBD) da Igreja Cristã Maranata (ICM). As transmissões acontecem pelo canal da ICM no YouTube e se espalham pelos quatro cantos do Brasil, alcançando mais de 100 países.

De acordo com o Pastor Gilson Sousa, que integra o Conselho Presbiteral da ICM, a transmissão dos ensinamentos garante à igreja uma unidade doutrinária, em que todos “bebem de uma única fonte”, independentemente da nacionalidade.

Afinal, segundo ele, o sucesso da Escola Bíblica não tem se limitado ao país. As transmissões têm atraído pessoas de fora do Brasil e não apenas membros da ICM, mas também cristãos evangélicos de outras denominações. A explicação, para Gilson Souza, é o foco em ensinar a doutrina bíblica genuína.

Para chegar ao maior número possível de pessoas, a Igreja Cristã Maranata disponibiliza a transmissão dos estudos de forma simultânea em vários idiomas Crédito: Maranata/Divulgação

“Ensinar a doutrina bíblica é ter nas Escrituras Sagradas a fonte da fé e da sabedoria de Deus, sempre com o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento da Palavra. Este ensino ajuda os membros a viverem o Evangelho de Jesus Cristo, capacitando-os a discernir e se proteger de falsos ensinamentos que possam distorcer a verdade bíblica”, destaca.

Para chegar ao maior número possível de pessoas, a Igreja Cristã Maranata disponibiliza a transmissão dos estudos de forma simultânea em vários idiomas, como inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, russo e Libras (Língua Brasileira de Sinais). Os profissionais são membros da ICM e fazem as interpretações conectados em tempo real à Central de Comunicações.

Para o pastor Josias Júnior, gerente de comunicação da ICM, a pandemia de 2020 acelerou o processo de digitalização das transmissões da Igreja, permitindo que fosse adotado um sistema multiplataformas para transmitir os ensinos.

“Essa inovação tecnológica tem sido fundamental para manter a unidade e a velocidade na transmissão dos estudos, fortalecendo a identidade da igreja tanto nacional quanto internacionalmente”, afirma Pastor Josias.

Escola Bíblica Dominical em Jardim Camburi Crédito: Arquivo Pessoal

Desde o berço

A preocupação com os ensinamentos da doutrina é tão intensa que até os pequenos recebem atenção especial, com professores e professoras capacitados para acolher até os recém-nascidos.

O ensino bíblico da ICM começa com uma classe especial chamada “bebês”, destinada a crianças de zero a três anos, incluindo gestantes.

Esse cuidado com a formação espiritual desde o início da vida garante que as crianças, adolescentes e jovens estejam preparados para enfrentar os desafios e influências externas, como os ensinamentos seculares nas escolas e universidades.

A abordagem consistente e adaptada a cada faixa etária tem mostrado resultados positivos, com uma taxa de “perda” de jovens para o mundo quase nula.

A estimulação pedagógica para essa turminha é feita por meio de louvores específicos e técnicas desenvolvidas especialmente para eles.

No caso das classes destinadas às crianças, intermediários e adolescentes, professoras especialmente preparadas são responsáveis pela condução dos estudos, sempre sob a supervisão pastoral.

Para o diácono Fabriciano Guimarães Pereira Mendes, a Escola Bíblica Dominical é um divisor de águas em sua vida Crédito: Arquivo Pessoal

Para o diácono e funcionário público Fabriciano Guimarães Pereira Mendes, a Escola Bíblica Dominical é um divisor de águas em sua vida. Ele conta que chegou à Igreja Cristã Maranata há 10 anos e logo passou a ser obreiro. Com o entendimento da palavra de Deus, Fabriciano acabou tornando-se diácono com o objetivo de um dia chegar a pastor.

“Na verdade, não somos nós que escolhemos a Deus. É o Senhor que nos chama e se revela a nós para sua grande obra, desenvolvida desde a igreja primitiva. Recebemos a doutrina e esse ensino das mãos do Senhor. Só nos cabe repassá-los aos nossos irmãos”, revela.

Sensibilidade

Claudia Mendes, coordenadora de senhoras da EB, afirma que busca ouvir os anseios, problemas e necessidades dessas irmãs, muitas doentes e que precisam de apoio Crédito: Arquivo pessoal

Irmã atuante na Escola Bíblica, Cláudia Mendes é pedagoga “coordenadora das senhoras”, e revela o dom em acolher as mulheres mais idosas que frequentam o presbitério.

“Buscamos ouvir os anseios, problemas e necessidades dessas irmãs, muitas doentes e que precisam de apoio. Isso é viver a palavra de Deus, que nos chega por revelações, representando alimento para nossa alma”, conta.

Ainda de acordo com Cláudia, “conhecer os mistérios da Palavra de Deus, tem grande importância para nós, membros da ICM, e nossa família, e isso vem com a prática da Escola Bíblica Dominical. Outra coisa muito importante é em relação à unificação da doutrina, pois toda a igreja, espalhada pelos quatro cantos da Terra recebe o mesmo conteúdo”, revela.

O diácono Marcos Felix Soares afirma que é necessário se preparar para o momento da partida, que é a volta de Jesus tocando de forma especial na vida de cada um Crédito: Arquivo Pessoal

O também diácono e investigador da polícia civil aposentado Marcos Felix Soares, afirma que, hoje, a humanidade vive “o momento do breve” e que é necessário se preparar para o momento da partida, que é a volta de Jesus tocando de forma especial na vida de cada um.

“Na Escola Bíblica estudamos as revelações do Senhor Jesus para a Igreja, não são ideias da cabeça do pastor. São as próprias palavras de Deus reveladas de forma única. O Senhor Jesus é um Deus Vivo, então somos apenas ferramentas, instrumentos nas mãos do Salvador para edificar a sua obra”, pontua.

A Palavra Viva

Embora tenha diversas outras atividades que aproximam os irmãos em Cristo da palavra de Deus, a Escola Bíblica Dominical é o momento da vivência cristã dentro da ICM.

Sem diminuir a importância dos cultos de oração e encontros para diferentes grupos, a Escola Bíblica Dominical (EBD) é o ponto de partida para todas as demais ações.

Para o Pastor Josias Junior, “a vivência do Evangelho de Cristo demanda o conhecimento da doutrina bíblica”, e é exatamente isso que a EDB busca proporcionar aos membros: uma base sólida de conhecimento e prática cristã, que fortalece a fé e a comunhão entre os irmãos.

“Por meio desse compromisso com a doutrina e o ensino bíblico genuíno, a ICM continua a crescer e se consolidar como uma igreja que valoriza o conhecimento das Escrituras, mantendo sua identidade intacta tanto no Brasil quanto no exterior”, finaliza.

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