Programação do Unidos em Família da Igreja Maranata traz diversão e fé para crianças

Seminário realizado no Maanaim de Domingos Martins levou pais e filhos para estudar a palavra de Deus e desfrutar de momentos em família longe de telas e da correria da cidade

Publicado em 17 de julho de 2025 às 17:34

Crianças da Igreja Cristã Maranata aprendem, se divertem e reforçam a sua fé nos três dias de evento Crédito: Rodrigo Gavini

Um dos eventos mais aguardados por pais e filhos da Igreja Cristã Maranata (ICM), o seminário Unidos em Família foi realizado de 11 a 13 de julho, no Maanaim de Domingos Martins, no Espírito Santo. Além de reforçar a doutrina bíblica, o evento promove a convivência familiar, educação, lazer e fé. >

Mais de 3 mil pessoas, entre adultos e crianças, estiveram presentes no encontro, que reservou uma programação extensa para todas as faixas etárias, em um ambiente longe de telas, com atividades ao ar livre e também com aulas para ensinos bíblicos e doutrinários.>

“Queremos promover a convivência entre pais e filhos e criar um ambiente agradável para que as crianças entendam quanto são amadas e importantes para as próprias famílias e para a Igreja. Uma igreja sem crianças não tem futuro e não cresce espiritualmente”, afirma o presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Alexandre Gueiros.>

Pastor Alexandre Gueiros, presidente da ICM: "No seminário, as crianças veem o quanto são amadas e importantes para suas famílias e para a Igreja" Crédito: Rodrigo Gavini

O seminário é realizado pela ICM desde 2018 e acontece em vários Maanaims, tanto do Brasil quanto em outros países. Ao todo, são realizadas três edições por ano, em janeiro, fevereiro e julho, coincidindo com as férias escolares. Cada edição reúne de 2 mil a 3 mil pessoas, com destaque para crianças e adolescentes e orientação bíblica para toda a família.>

>

“A realização durante as férias escolares é intencional para que pais participem com seus filhos, pois a prioridade são as crianças. É uma oportunidade para saírem da correria do dia a dia e irem para um local tranquilo”, explica o pastor Josias Junior, gerente de comunicação da ICM.>

Pastor Josias Junior: "As crianças são a prioridade" Crédito: Rodrigo Gavini

O seminário Unidos em Família é transmitido para os demais Maanains do Brasil e exterior, assim como as aulas voltadas para crianças e adolescentes, transmitidas pelo canal da ICM no YouTube e pela TV Maanaim.>

“É um evento que mostra a importância da família estar agregada, já que essa união deixa a igreja fortalecida. É um momento de reflexão de pais e filhos, um momento de convivência familiar, de fortalecimento da família”, afirma o pastor Luiz Eugênio, secretário executivo da ICM.>

Pastor Luiz Eugênio: "É um momento de reflexão de pais e filhos, um momento de convivência familiar, de fortalecimento da família" Crédito: Rodrigo Gavini

Primeira vez

O seminário conta com atividades separadas pensadas para os pais, as crianças e os adolescentes. Há aulas sobre preservação ambiental e reflorestamento, musicalização e orientação sobre uso da internet e educação financeira. Um dos destaques do primeiro dia de seminário foi a aula “Autoridade dos pais na educação dos filhos na era digital”, ministrada especificamente para os pais por especialistas no assunto, que são voluntários e membros da ICM. >

Já para as crianças, a programação inclui atividades lúdicas e educativas, como aulas de primeiros socorros e combate à incêndios, feitas junto à Brigada do Maanaim. O pastor Elias Teodoro Beltrame, responsável pela brigada de incêndio do Maanaim de Domingos Martins, conta que há ainda atividades lúdicas, como carrinho de rolimã e escalada.>

O pastor Elias Teodoro Beltrame é o responsável pela brigada de incêndio do Maanaim de Domingos Martins Crédito: Rodrigo Gavini

“A brigada é responsável por ministrar as aulas de primeiros socorros, como manobra de desengasgo, identificação sinais de AVC, cuidados com acidentes domésticos, principalmente nas férias. Há ainda atividades de recreação, em que as crianças esquecem o celular e vão brincar de bola, pular corda e até carrinho de rolimã, além de parede de escalada, tirolesa e arvorismo, em que a brigada as acompanha em todas as atividades”, acrescenta.>

Para Pamela Lorenzon e as filhas Lorenza e Gabriela, esta é a primeira vez participando do seminário Unidos em Família e ela conta que as meninas adoraram todas as atividades. “Há muita coisa para fazer aqui, elas estão achando tudo muito legal. Já plantaram café, pularam corda, fizeram montagem de brinquedos, escalaram… É uma experiência única de vida para elas”, conta.>

Pamela Lorenzon e as filhas Lorenza e Gabriela de 6 anos participaram pela primeira vez do seminário Unidos em Família Crédito: Rodrigo Gavini

Esta também foi a primeira vez que Rhana Rodrigues Alves, de 3 anos, participou das atividades do Seminário Unidos em Família, conta a mãe Edivania Rodrigues Soares. >

“Ela está maravilhada com tudo o que acontece aqui. Junto com a irmã, Rhaica, elas aprendem muita coisa, além de brincarem com bambolê, de casinho, com jogos. Além disso, tenho a oportunidade de participar de cultos. Tudo está maravilhoso, uma organização fenomenal. estamos maravilhadas e iremos voltar mais vezes”, adianta.>

A pequena Rhana Rodrigues Alves, de 3 anos, participou pela primeira vez do seminário, conta a mãe Edivania Rodrigues Soares Crédito: Rodrigo Gavini

Érika Carvalho também elogiou a programação, com conteúdos voltados tanto para as crianças quanto para os pais. Ela conta que a filha Sarah, de 5 anos, a cada vez que vem ao seminário, tem uma percepção cada vez maior dos assuntos que aprende todo ano. >

“Ela vai aprendendo coisas novas sobre um determinado assunto à medida que vai amadurecendo. A Sarah fica ansiosa para poder participar do evento e toda vez que vem aqui faz novas amizades. É um momento de interação com a Igreja, de participação em atividades voltadas ao ensino da palavra do Senhor. Além disso, os pais têm a oportunidade de ouvir mensagens específicas voltadas para a família”, diz.>

Érika Carvalho disse que a filha Sarah descobre coisas novas quando retorna ao seminário Crédito: Rodrigo Gavini

Momento de educação e fé

Há ainda ensaio de louvores, em que as classes de crianças, intermediários e adolescentes se familiarizam com instrumentos musicais. Os cultos diários também reúnem todos os seminaristas em um momento de adoração. Outro aspecto do seminário Unidos em Família é destinar um tempo livre para que pais e filhos aproveitem o ambiente do Maanaim. >

O evento conta ainda com estandes instalados na área de circulação para que os seminaristas possam visitar. A cada edição, grupos de membros da ICM trabalham voluntariamente em espaços variáveis em temáticas, envolvendo feiras de ciência, inovação, robótica, acessibilidade, entre outros.>

Pastor Helber Firme, diretor da Escola Eduardo Dodd: as crianças aprendem na prática o que veem em sala de aula Crédito: Rodrigo Gavini

Para o pastor Helber Firme, diretor da escola Edward Dodd, o seminário Unidos em Família é um projeto em que o objetivo fundamental é trazer as crianças com os pais para o maanaim e de aprenderem na prática o que veem nas aulas. >

“Quando as famílias estão aqui, elas, geralmente, desligam-se das tecnologias. É um momento de ambientação natural e uma forma, por exemplo, das crianças conviverem com bombeiros, médicos, radialistas. Mas o espiritual é a primeira coisa, pois as crianças também têm aula de respeito ao amor de Deus e sobre é servir ao Senhor. São momentos que não se afastam da vida prática, mas também convergem para a vida espiritual das nossas crianças”, analisa>

O pastor Gilson Sousa: convivência em família Crédito: Rodrigo Gavini

A convivência e os aprendizados fazem com que muitas crianças, ao final, queiram morar no Maanaim, conta o pastor Gilson Sousa, conselheiro da ICM. “Sempre no final do seminário, algumas crianças vêm me falar que não querem ir embora. Pois o Unidos em Família é realmente algo muito especial e nós até primamos por realizar esse evento sempre nas férias escolares. As nossas crianças crescem, tornam-se jovens e passam sempre a estar integradas à família”, diz.>

De todas as partes do Brasil e do mundo

O seminário Unidos em Família acontece simultaneamente em outras regiões do país e também do mundo, em que existe a Igreja Cristã Maranata. São mais de 60 Maanains realizando o mesmo trabalho, mantendo a unidade familiar em todas as unidades da ICM, em todas as partes do país e também do mundo. >

Joaquina de Almeida, Jefferson Antunes de Almeida e Karina Ziliotto vieram de Santa Catarina Crédito: Rodrigo Gavini

No entanto, participar do seminário do Maanaim de Domingos Martins, tem uma grande importância, segundo afirma Karina Ziliotto, que veio de Santa Catarina com o marido Jefferson Antunes de Almeida, a sogra Joaquina de Almeida e outra família de amigos.>

“Aqui é diferente pois sentimos como se fosse um pedacinho do paraíso. É a minha segunda vez, mas não perco o encanto com o lugar e minha admiração com toda a organização e em ver que todos buscam a mesma coisa”, acrescenta.>

Victor Amiel e a família vieram da Dinamarca para participar do seminário Crédito: Rodrigo Gavini

Já Victor Amiel veio de mais longe para estar presente no seminário. Ele, a esposa, Caroline e os filhos Rafaela e Caleb moram na Dinamarca e se programaram para visitar familiares e também participarem do Unidos em Família.>

“Sempre que viemos ao Brasil, minha primeira preocupação é vir aqui também para que as crianças se conectem ao povo de Deus. Na Europa, também atendemos ao seminário, mas como moramos na Dinamarca, onde a ICM está começando e ainda há poucas crianças. E é importante que nossos filhos tenham a convivência com crianças da Igreja, que servem ao Senhor. Aqui, no Maanaim de Domingos Martins, queremos que elas se sintam parte e se preocupem em servir a Deus”, acrescenta.>

