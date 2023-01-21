Igreja Cristã Maranata promove 11ª edição do seminário "Unidos em Família"

O vice-governador Ricardo Ferraço participou do seminário "Unidos em Família", realizado no Maanaim de Domingos Martins Crédito: Arquivo Pessoal

A 11ª edição do seminário Unidos em Família, realizado de 13 a 15 de janeiro pela Igreja Cristã Maranata (ICM), no Maanaim localizado em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, contou com mais de 1.800 pessoas, entre crianças de zero a 14 anos e 800 adultos.

Esse evento faz parte da agenda nacional da ICM desde 2018, tendo cerca de três edições no ano. Os seminários realizados no Maanaim são de doutrina bíblica, mas esse tem uma programação científica e lúdica para as famílias.

A programação voltada para as crianças envolveu diferentes temas: saúde bucal, meio ambiente, educação na era digital, primeiros socorros e musicalização infantil, além de orientações bíblicas e doutrinárias para as famílias. Parte delas foram transmitidas por satélite e pelo canal do YouTube da ICM

Para os adultos, a programação contou com palestras sobre os dois tipos de mães no cuidado com os filhos, ministrada pelo pastor Diniz; o cuidado que cada familiar deve ter uns com os outros, ministrada pelo pastor Luiz Eugênio, secretário-geral da ICM; os cuidados dos pais com a internet, ministrada pelas professoras Kezia e Fernanda; e também uma palestra sobre o dizer sim ou não para as crianças, com a professora Sara Dodd.

Também aconteceu uma Feira de Ciências com estandes e experimentos em robótica, gemologia, astronomia, física, biologia, matemática, tecnologia, abelhas, jogos educacionais e acessibilidade.

Geralmente, em um ano, são realizadas três edições "Unidos em Família" da Igreja Cristã Maranata Crédito: Arquivo Pessoal

A parte recreativa contemplou brincadeiras populares, como amarelinha, corda, piques, jogos com bolas, elástico. E também atividades com bombeiros, como tirolesa, rapel, banho de mangueira.

Na parte bíblica foram realizados cultos, momentos de louvor, adoração, oração e conhecimentos bíblicos.

No primeiro dia do evento, as crianças e os adolescentes participaram de uma reunião de abertura, onde o pastor Gedelti Gueiros, presidente da ICM, falou ao público presente sobre os objetivos do evento e forneceu algumas orientações gerais sobre os procedimentos ao longo dos dias.

No "Unidos em Família", uma Feira de Ciências é organizada com estandes e experimentos Crédito: Arquivo Pessoal

Ainda no primeiro dia, os participantes, especialmente as crianças, tiveram oportunidade de receber orientações sobre primeiros socorros. Tenente do Corpo de Bombeiros, pastor Elias Teodoro Beltrame, coordenador voluntário da Brigada de incêndio do Maanaim, disse que a palestra abordou acidentes domésticos, identificação de derrame cerebral (AVC), desobstrução de vias aéreas (engasgos) e combate a incêndio com uso de extintores.

A equipe voluntária da brigada de incêndio do Maanaim atua no evento Unidos em Família tanto na parte de prevenção como no apoio às atividades com as crianças. Para a recreação das crianças, foram montadas paredes de escalada e tirolesa.

O Corpo de Bombeiros de Marechal Floriano (1ª Cia do 4º Batalhão) compareceu no Maanaim e fez demonstração dos materiais de um novo caminhão para todos os participantes.

Ensino

A parte recreativa contempla brincadeiras populares, como amarelinha, corda, piques, jogos com bolas, elástico Crédito: Arquivo Pessoal

Uma das aulas de ensino bíblico foi ministrada pelo pastor Diniz Cipreste de Azevedo. Ele destaca que a família é um dom de Deus. Foi instituída por Deus e é uma bênção na vida daquele que crê.

“A família, à luz da Palavra de Deus, é uma coisa muito bonita. A bíblia ensina a honrar pai e mãe. Ensina os pais a se dedicarem aos filhos, a amarem, a educarem, a serem provedores. A exercerem a autoridade. Um pai que respeita a esposa. A esposa que respeita o marido. A casa de uma família que vive verdadeiramente o ensino bíblico é uma casa que tem paz. Respeito, cordialidade e amor habitam essa casa.”

Mudança de comportamento

O "Unidos em Família" proporciona o encontro de toda família consanguínea, bem como o da família cristã Crédito: Arquivo Pessoal

Para o pastor Paulo Cosmo, que faz parte da equipe de voluntários no Serviço de Odontologia do Maanaim, o Unidos em Família é muito especial pois proporciona o encontro de toda família consanguínea, bem como o da família cristã. "É um encontro diferenciado em relação aos demais eventos que a ICM oferece. O encontro é composto de muitas crianças e tempo livre para lazer. Neste evento podemos reencontrar familiares e irmãos que moram em outros Estados do país e do exterior", ressalta.

Ainda de acordo com ele, é um evento voltado para diversão, informação, ensino, valores, saúde e meio ambiente. "Minha contribuição é orientar nossas crianças e adolescentes sobre a importância da saúde bucal, higienização correta e prevenção de doenças que acometem a cavidade oral", explica.

As crianças são muito participativas no "Unidos em Família" e dão retornos positivos sobre a palestra Crédito: Arquivo Pessoal

Ainda de acordo com pastor Paulo Cosmo, as crianças são muito participativas e dão retornos positivos sobre a palestra. "É muito gratificante realizar esse trabalho que influencia gerações e muda comportamentos. Nesse evento, muitas situações me marcaram, como o interesse dos participantes, as perguntas que fazem e até mesmo uma delas me perguntou como faria para ser dentista. Uma mãe me disse que sua filha pequena, após receber escova doada, passou a escovar os dentes com frequência e cobrar de toda família e, até na escola, ensinando a cuidarem dos dentes. Sinto-me feliz em poder influenciar gerações e mudar comportamentos em crianças e adolescentes", detalha.

Formação cidadã e ambiental

Para o pastor João Luiz Lani, que é professor da Universidade Federal de Viçosa e membro da equipe responsável pela parte de meio ambiente da ICM, entre os aspectos trabalhados no seminário foi o de pertencimento. "Investimos na formação cidadã e ambiental das crianças para formar um novo cidadão. Uma das atividades lúdicas realizadas é um teatro, onde passamos a ideia do pertencimento. A rua é nossa. A escola é nossa. A praça é nossa. O pouco de muitos, é muito no todo. Se eu evito usar copo descartável, são milhares de copos descartáveis que serão evitados. Se eu varro minha calçada, eu contribuo para a limpeza da minha rua", observa.

O evento é voltado para diversão, informação, ensino, valores, saúde e meio ambiente Crédito: Arquivo Pessoal

Outro tema foi o contato com a natureza. "Nós temos um ensino muito mental e pouco manual. Por isso, incentivamos o uso das mãos. Então a gente leva as crianças a plantar, a visitar uma área ambiental. A natureza tem uma linguagem. Nós incentivamos as crianças a desenvolver essa percepção ambiental e a desenvolver um processo de aprendizagem aliado ao teórico", comenta.

Trabalho de acessibilidade

Secretária do trabalho de acessibilidade da ICM, Leonice Monteiro Dias Rochas destaca que o seminário contou com uma equipe que acompanhou direta e indiretamente crianças, intermediários, adolescentes e jovens com deficiências, além de transtornos do neurodesenvolvimento, dos quais 4 precisaram de mediação direta.

O seminário "Unidos em Família" da Igreja Cristã Maranata foi realizado no Maanaim de Domingos Martins, na região Serrana do Estado Crédito: Arquivo Pessoal

"Várias famílias demonstraram interesse pelo trabalho e desejaram conhecer mais sobre a dinâmica de assistência às pessoas com deficiência. Foi um encontro gratificante, em equipe de colaboração, onde as famílias puderam acompanhar seus filhos. As mediadoras estiveram sempre interagindo e todos foram envolvidos nas atividades e aulas de musicalização, higiene bucal, primeiros socorros e orientações para plantio como educação ambiental, além de oficina de Libras. As crianças gostaram muito, principalmente os pequenos, com a utilização de jogos e materiais lúdicos adaptados", frisa Leonice.

Educação dos filhos na era digital

Kezia Rodrigues Nunes, que é doutora em Educação, professora da Ufes e membro do grupo Organização e Método da ICM, explica que são diferentes aspectos promovidos pelo seminário, que tem como público toda a família, como alegria, renovo, segurança, fortalecimento dos vínculos familiares e ampliação da fé.

Parte da programação do "Unidos em Família" foi transmitida por satélite e pelo canal do YouTube da ICM Crédito: Arquivo Pessoal