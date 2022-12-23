Pastores da Igreja Maranata de 10 países dão testemunho de fé no ES

Pastores de 10 países deram testemunho sobre como é professar a fé cristã nas localidades mais distantes Crédito: Maranata/Divulgação

Reunidos no Manaaim de Domingos Martins, pastores da Igreja Cristã Maranata (ICM) de todo o Brasil e de mais 10 países deram seu testemunho sobre como é professar a fé cristã nas localidades mais distantes ou até mesmo hostis devido a conflitos humanos ou pelas intempéries.

Os pastores e representantes da ICM pelo mundo aproveitaram a visita ao Espírito Santo para mostrar aos participantes do seminário temático para jovens, realizado no Manaaim, que a evangelização por meio da palavra deve ser uma ação constante, baseada no amor de Deus pela humanidade.

Foi o que afirmou o pastor Andrey Bondarenko, que nasceu na Moldávia, mas congrega na Igreja Cristã Maranata do Alaska, uma das 50 unidades federativas dos Estados Unidos, e a maior em extensão territorial.

Pastor Alexandre Gueiros: "O encontro é uma forma de ouvir o entendimento que os demais pregadores da palavra têm" Crédito: Maranata/Divulgação

Com ajuda de um tradutor, Andrey contou em russo um pouco das dificuldades de como é levar o cristianismo para os corações dos homens em meio a geleiras, temperaturas abaixo de zero e mesmo com dificuldade do idioma.

“Eu decidi deixar a antiga União Soviética devido à perseguição à nossa religião. Encontramos acolhida fora da Rússia e milhares de compatriotas que precisavam da palavra de Deus para nortear as suas vidas. Soube que ali seria meu ministério, meu trabalho e minha entrega”, afirma.

Ainda de acordo com o pastor Bondarenko, os corações dos homens e mulheres em todo o mundo estão ávidos para serem semeados pela paz de Cristo, independentemente da denominação religiosa a qual pertencem.

“Como Deus é maravilhoso, fez com que até mesmo a barreira da língua fosse superada e, ao tocar na palavra de Deus, todos os corações se abrem, seja no frio do Alaska, seja no calor do Brasil”, afirma.

O pastor Leonid Filipov falou do grande despertar espiritual que vem ocorrendo pelo mundo Crédito: Maranata/Divulgação

Experiências locais

Para um dos organizadores do seminário e coordenador do intercâmbio que possibilitou a vinda dos pastores internacionais ao Espírito Santo, pastor Alexandre Gueiros, o encontro é uma forma de ouvir o entendimento que os demais pregadores da palavra têm e também compartilhar as experiências locais da vivência e da prática da palavra de Deus.

“Foi muito importante, pois mostrou o desejo mútuo de estreitar esse relacionamento de comunhão entre os povos. Isso é muito importante para a edificação da Igreja, que denominamos o corpo de Cristo”, pontua.

Outro pastor que deu seu testemunho foi Leonid Felipov, da Rússia. Diante de uma plateia de membros da Igreja Cristã Maranata, falou do grande despertar espiritual que vem ocorrendo mundo afora, com pessoas desejosas por viver, em sua plenitude, os ensinamentos do Senhor Jesus.

Oo casal Sam e Yelena Kolivayko, que congrega na Califórnia Crédito: Maranata/Divulgação

“O próprio Senhor Jesus disse que os sinais seguiriam aos que cressem. De maneira que entendemos que a evangelização seria seguida de sinais, do convencimento de que Deus é vivo, fala e se preocupa com o homem”, afirma.

Já o casal Sam e Yelena Kolivayko, que congrega na Califórnia, também nos Estados Unidos, afirmou que não importa onde o homem esteja. “O que importa são a fé e a determinação que o evangelho transporta por meio da palavra semeada nos corações dos homens. Só assim haverá comunhão entre os povos”, afirma Yelena.