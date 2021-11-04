Vila Velha terá novo residencial resort com serviços inovadores

Com 390 apartamentos de alto padrão de acabamento, o empreendimento ocupa uma área de 30 mil metros quadrados, sendo 18 mil metros quadrados entre área verde e lazer. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Já imaginou viver em um resort com localização privilegiada em Vila Velha e ainda contar com serviços que vão de “helpers” a salão de beleza e restaurante, sem sair de casa? Pode até parecer sonho, mas empreendimentos deste perfil já começam a se tornar realidade no mercado imobiliário de luxo capixaba.

Prova disso é o Taj Home Resort, que será construído no Jockey de Itaparica, um dos bairros mais valorizados da cidade canela verde. O projeto, assinado pela Grand Construtora, será lançado em novembro e terá um perfil de luxo exclusivo.

Além de segurança e privacidade, o Taj Home Resort contará com uma ampla rede de serviços terceirizados, privativos para moradores e seus convidados.

Dentro da proposta de residencial resort, não faltarão opções de lazer no empreendimento. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Entre os muitos serviços estão “helpers”, que são funcionários para auxiliar os moradores em tarefas diárias, tal como o transporte de compras até os apartamentos; estúdio de pilates; lava a jato; lavanderia; saladeria e choperia. Quem tiver mobilidade reduzida, por exemplo, poderá usar carros elétricos, com motorista, para circular pelo resort.

“Esse projeto foi construído com base em um tripé: serviço, segurança e privacidade. De um lado, os apartamentos terão uma linda vista para o mar, e de outro, vista para o resort, com privacidade para todos os apartamentos”, explica o diretor-presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa.

MUITO ESPAÇO E ÁREAS VERDES

No Taj Home Resort serão 56 m² entre paisagismo e lazer por apartamento. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Com 390 apartamentos de alto padrão de acabamento, o empreendimento ocupa uma área de 30 mil metros quadrados, sendo 18 mil metros quadrados entre área verde e lazer.

Serão duas torres. Uma delas com 25 andares e apartamentos com 4 quartos, sendo todos suítes, 4 vagas de garagem e plantas com área de 275 metros quadrados a 295 metros quadrados.

Já a segunda torre terá 50 andares com unidades de 3 quartos, sendo todos suítes, 3 vagas de garagem e metragem entre 160 metros quadrados e 175 metros quadrados.

Todos os imóveis terão revestimento do piso em grandes formatos de porcelanato.

FÉRIAS O ANO TODO

Dentro da proposta de residencial resort, não faltarão opções de lazer no empreendimento.

“Neste lançamento serão 56 m² entre paisagismo e lazer por apartamento, bem acima da média praticada pelo mercado”, complementa o empresário Rodrigo Barbosa.

Taj Home Resort, da Grand Construtora, está localizado no bairro Jockey de Itaparica. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

Além dos tradicionais itens de lazer, haverá uma ampla piscina; academia superequipada; praça com área verde; e salas para estudos e para home office com wi-fi liberado, com baias individuais e também para grupos de até seis pessoas.

“Os moradores terão momentos especiais diários. Eles poderão gastar o seu tempo, que é tão precioso, com o que realmente importa. Costumo dizer que viver no Taj Home Resort será como estar de férias o ano inteiro”, ressalta.

DIFERENCIAIS

No Taj Home Resort, todos os apartamentos terão uma de suas vagas de garagem com estrutura pronta para abastecer veículos elétricos da família.

Outro diferencial do empreendimento é a segurança. Haverá uma equipe de profissionais atuando em pontos fixos e também circulando por todo o resort.

A expectativa é de que viver no Taj Home Resort será como estar de férias o ano inteiro. Crédito: Grand Construtora/Divulgação

O residencial é assinado pela Grand Construtora, empresa capixaba com oito anos de história e mais de 20 anos de experiência de seu fundador, Rodrigo Barbosa.