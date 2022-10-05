Investimentos anunciados no ES superam R$ 50 bilhões até 2026

O Espírito Santo pode receber mais de R$ 50 bilhões em investimentos públicos e privados até 2026. É o que mostra o estudo “Investimentos Anunciados e Concluídos para o Espírito Santo 2021-2026”, que foi publicado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) na última semana.

A publicação reúne projetos públicos e privados com valor individual igual ou superior a R$ 1 milhão a serem feitos no Estado no período 2021-2026.

Segundo o levantamento, os valores anunciados pela iniciativa privada e pelo setor público cresceram cerca de 10% em relação à carteira anterior, que previa investimentos de R$ 45,4 bi. Todo esse montante está distribuído em 717 projetos espalhados nas dez microrregiões e nos 78 municípios capixabas. Deixam a carteira os projetos já concluídos entre 2021 e 2022, que somaram R$ 3,8 bilhões.

Entre os destaques para o período estão os investimentos anunciados pelo setor Industrial, que representam 93,7% do volume. Ao todo, estão previstos investimentos na ordem de R$ 46,9 bilhões em empreendimentos, sendo a indústria da construção responsável por R$ 29,3 bilhões, a indústria extrativa por R$ 8,8 bilhões, e a de transformação pela injeção de R$ 7,6 bilhões no período. Serão 422 projetos, alcançando valor médio de R$ 111 milhões cada.

Em relação ao investimento público, o estudo apontou crescimento neste segmento no período 2021-2026 em relação à carteira anterior. De acordo com o relatório, 18,2% do total previsto em investimentos para Estado tem origem no setor público, somando aproximadamente R$ 9,1 bilhões. Na publicação anterior os números eram 16,8% e 7,6 bilhões, respectivamente.

O dinheiro público estará presente em 513 obras, entre as instâncias municipal, estadual e federal. Entre os projetos estão melhorias na mobilidade rodoviária urbana e rural, melhorias no sistema de saneamento urbano e macrodrenagem, habitação, saúde, infraestrutura logística, educação e segurança pública.