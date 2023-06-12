Grupo Fasa fará investimento de R$ 25 milhões em Colatina

Área de produção da carne in natura do Frigorífico Frisa Crédito: Divulgação/Jose Alberto Jr

O Grupo Fasa, do Rio Grande do Sul, fará um investimento de R$ 25 milhões em uma planta industrial em São João Grande, Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Especializada na reciclagem e no processamento de subprodutos de origem animal, a companhia vai atuar em parceria com o Frisa (Frigorífico Rio Doce S.A.), um dos grandes do setor de proteína animal. Segundo o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, as obras começam nos próximos meses.

A unidade vai ficar em um espaço de 50 mil m² e utilizará os resíduos oriundos da produção do Frisa para fabricar sebo bovino e vários tipos de farinha de sangue, carne e ossos. O sebo bovino é muito utilizado pelas indústrias de alimentação (chicletes, por exemplo), higiene (detergentes, amaciantes de roupas, desodorantes e espumas de barbear, por exemplo), beleza (perfumes, cosméticos, cremes e loções), construção (pinturas, vernizes, impermeabilizantes, cimentos e cerâmicas), fertilizantes, explosivos e combustível (óleos, lubrificantes e biodiesel).

A farinha de sangue vai para a indústria de alimentos para suínos, aves, peixes e outras espécies não ruminantes. A de carne e ossos também é muito usada para a alimentação de pets. Todas elas são fontes de proteínas e minerais, incluindo cálcio e fósforo.