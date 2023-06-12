Grupo Fasa fará investimento de R$ 25 milhões em Colatina

A unidade vai ficar em um espaço de 50 mil m² e utilizará os resíduos oriundos da produção do Frisa para fabricar sebo bovino e vários tipos de farinha de sangue, carne e ossos. O sebo bovino é muito utilizado pelas indústrias de alimentação (chicletes, por exemplo), higiene (detergentes, amaciantes de roupas, desodorantes e espumas de barbear, por exemplo), beleza (perfumes, cosméticos, cremes e loções), construção (pinturas, vernizes, impermeabilizantes, cimentos e cerâmicas), fertilizantes, explosivos e combustível (óleos, lubrificantes e biodiesel).
A farinha de sangue vai para a indústria de alimentos para suínos, aves, peixes e outras espécies não ruminantes. A de carne e ossos também é muito usada para a alimentação de pets. Todas elas são fontes de proteínas e minerais, incluindo cálcio e fósforo.
O Grupo Fasa possui 18 empresas espalhadas por nove estados de todas as regiões do Brasil e relações comerciais com mais de 20 países. As obras da unidade de Colatina devem começar nos próximos meses e durarão um ano. Cerca de 50 postos de trabalho serão gerados pela operação.