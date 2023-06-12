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Diversificação

Grupo Fasa fará investimento de R$ 25 milhões em Colatina

Companhia do Rio Grande do Sul atua em vários estados do país e é especialista em reciclagem e processamento de subprodutos de origem animal

Públicado em 

12 jun 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Área de produção da carne in natura do Frigorífico Frisa, que passou pela auditoria para recertificação
Área de produção da carne in natura do Frigorífico Frisa Crédito: Divulgação/Jose Alberto Jr
O Grupo Fasa, do Rio Grande do Sul, fará um investimento de R$ 25 milhões em uma planta industrial em São João Grande, Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Especializada na reciclagem e no processamento de subprodutos de origem animal, a companhia vai atuar em parceria com o Frisa (Frigorífico Rio Doce S.A.), um dos grandes do setor de proteína animal. Segundo o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, as obras começam nos próximos meses.
A unidade vai ficar em um espaço de 50 mil m² e utilizará os resíduos oriundos da produção do Frisa para fabricar sebo bovino e vários tipos de farinha de sangue, carne e ossos. O sebo bovino é muito utilizado pelas indústrias de alimentação (chicletes, por exemplo), higiene (detergentes, amaciantes de roupas, desodorantes e espumas de barbear, por exemplo), beleza (perfumes, cosméticos, cremes e loções), construção (pinturas, vernizes, impermeabilizantes, cimentos e cerâmicas), fertilizantes, explosivos e combustível (óleos, lubrificantes e biodiesel).
A farinha de sangue vai para a indústria de alimentos para suínos, aves, peixes e outras espécies não ruminantes. A de carne e ossos também é muito usada para a alimentação de pets. Todas elas são fontes de proteínas e minerais, incluindo cálcio e fósforo.
O Grupo Fasa possui 18 empresas espalhadas por nove estados de todas as regiões do Brasil e relações comerciais com mais de 20 países. As obras da unidade de Colatina devem começar nos próximos meses e durarão um ano. Cerca de 50 postos de trabalho serão gerados pela operação. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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