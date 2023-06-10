Café: Tristão apresenta suas credenciais para missão estrangeira

Sacos de café na sede do Grupo Tristão, em Viana Crédito: Realcafé/Divulgação

Até 2025, entram em vigor regras mais duras para a venda de produtos alimentícios importados dentro da União Europeia. Nos Estados Unidos, o debate sobre um novo modelo de regulação está em andamento. Quem quiser estar dentro desses mercados terá de se preocupar com as perguntas do primeiro parágrafo. Se preocupar e mostrar que está cumprindo as novas regras (olho na rastreabilidade e na certificação).

Ciente do momento, o Grupo Tristão, com quase 90 anos de história e ocupando posições de destaque no beneficiamento e na exportação de café verde, está em um intenso trabalho de avanço das melhores práticas e na troca de informações com os compradores. A empresa capixaba aproveitou o Coffee Dinner & Summit, realizado há duas semanas, em São Paulo, pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) para se aproximar ainda mais dos importadores estrangeiros e reafirmar seus compromissos e investimentos na área.

“Investimos em sustentabilidade há décadas. Nosso prêmio, o Realcafé Reserva de Qualidade, por exemplo, tem a sustentabilidade como um dos itens de avaliação do concurso. O Grupo Tristão faz um trabalho com produtores capixabas que busca envolver a qualidade dos grãos com os benefícios ambientais. É muito bom ver que nossa preocupação de anos atrás agora torna o Estado competitivo e visto com bons olhos no mundo inteiro”, assinalou o superintendente do Grupo Tristão, Márcio Candido Ferreira, que é presidente do Cecafé.

Foram ao Coffee Dinner & Summit e depois vieram ao Espírito Santo, conhecer a realidade do produtor, figuras como Bill Murray, presidente da Associação da Indústria do Café dos Estados Unidos, Vanúsia Nogueira, presidente da Organização Internacional do Café, Hannelore Beerlandt, conselheira sobre café da Comissão Europeia, e Joseph Degreenia, adido para Agricultura lotado na Embaixada do Estados Unidos em Brasília.