Frisa investe quase R$ 60 milhões em Colatina

Estrutura do Frigorífico Rio Doce, em Colatina . Crédito: Frisa/Divulgação

O Frisa, um dos maiores frigoríficos do país, está fazendo uma expansão relevante na sua unidade matriz, em Colatina. Um investimento total de R$ 57 milhões que aumentará a capacidade da planta em 20%, tanto no processamento de carne in natura como nos industrializados, segmento que está recebendo grande atenção da companhia.

A primeira fase dos investimentos se deu no ano passado, com a implantação de um novo túnel de congelamento, com capacidade suficiente para atender a demanda chinesa. No começo do ano passado, a China, maior importador de proteína animal do mundo, autorizou a compra de carne processada pelo frigorífico colatinense. Para dar conta, um aporte de R$ 20 milhões foi feito.

Na sequência, a diretoria da empresa tomou a decisão de expandir a área de produtos industrializados, aplicando mais R$ 37 milhões. "Vai haver uma expansão, mas o mais importante é a diversificação de produtos e o ganho de eficiência que teremos com a automação dos processos. Estamos comprando máquinas brasileiras, alemãs, italianas, americanas e polonesas, todas com muita tecnologia. Entre os novos produtos destaco os empanados bovinos e uma linha de carnes sustentável, com certificação de origem e selo de sustentabilidade. O foco aqui é a venda interna, a expectativa é de linha rodando em meados do ano que vem", assinalou Marcos Coutinho, vice-presidente do Frisa.

