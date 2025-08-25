Petrobras vai aumentar produção de petróleo no Espírito Santo

Navio-plataforma da Petrobras em operação. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Petrobras obteve, nos últimos dias, todos os licenciamentos necessários para fazer a interligação de três novos poços ao navio-plataforma P-58, que opera no campo de Jubarte, no litoral Sul do Espírito Santo. A estimativa é de que, juntos, eles possam agregar mais 60 mil barris de óleo equivalente (petróleo e gás natural) por dia à produção capixaba. Não é pouca coisa. No ano passado, a produção média diária do Estado ficou em 154,9 mil barris, de acordo com o Anuário da Indústria do Petróleo e do Gás da Findes de 2025.

Pelo plano de negócios da Petrobras, a interligação dos poços seria iniciada em 2026 ou 2027, mas a estatal adiantou o projeto. A expectativa é de que em mais seis meses estejam prontos.

A P-58 começou a funcionar em março de 2014. Trata-se de uma das maiores plataformas do Brasil, com capacidade para 180 mil barris de óleo por dia. Hoje, não está nem na metade da capacidade, por isso, nos últimos anos, a Petrobras iniciou um trabalho de recuperação de campos maduros, caso de Jubarte. Os resultados começam a aparecer. Aliás, importante lembrar que, no final do ano passado, também em Jubarte, começou a operar o navio-plataforma, da Petrobras, Maria Quitéria, com capacidade para 100 mil barris por dia.

Outro projeto relevante para a ampliação da produção capixaba é o da petroleira Prio, que pretende colocar para rodar o projeto do campo de Wahoo, no extremo Sul capixaba, nos próximos meses. Serão 40 mil barris de óleo a mais.

A Gazeta integra o Saiba mais