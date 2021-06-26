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Televisão

Ex-participantes do MasterChef Júnior estão na 8ª temporada do MasterChef

Daphne e Eduardo, ambos com 19 anos, vão duelar com adultos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jun 2021 às 14:52

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 14:52

Daphne, ex-participante do MasterChef Júnior, está de volta ao MasterChef Brasil
Daphne, ex-participante do MasterChef Júnior, está de volta ao MasterChef Brasil Crédito: Rodrigo Moraes/Band
Ex-participantes do MasterChef Júnior, que teve única edição na Band, em 2015, Daphne Sonnenschein e Eduardo Prado, hoje com 19 anos, voltam à competição, agora com idade para duelar com os adultos.
Em gravação, a oitava temporada do MasterChef Brasil estreia em 6 de julho, agora com Helena Rizzo como nova jurada. A competição culinária volta ao formato original, e não repetirá o modelo de competição que foi usado na temporada mais recente.
Eduardo é ex-participante do MasterChef Júnior
Eduardo é ex-participante do MasterChef Júnior Crédito: Rodrigo Moraes/Band
Na temporada de 2020, o programa foi dividido em duas fases. Na primeira, a cada semana oito participantes cozinhavam e apenas um deles era escolhido como vencedor. Na segunda etapa, os vencedores da primeira fase competiam entre si.
Foi uma tentativa de adaptar o programa às gravações em plena pandemia de Covid --a temporada foi ao ar entre julho e dezembro de 2020. Do mesmo modo, não houve provas externas e os chefs convidados participaram apenas à distância.
A ideia é continuar tomando todos os cuidados necessários, mas mudar a forma como isso ocorrerá. Desta vez, os participantes ficarão confinados num hotel e serão testados frequentemente para evitar qualquer possibilidade de transmissão do coronavírus.

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