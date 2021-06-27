Lançando novo EP, Felipe Araújo aposta na "sofrência" e no romantismo

Felipe Araújo está lançando seu novo EP, “Check” Crédito: Cadu Fernandes

Lançando “Check” - primeira parte de um DVD gravado em maio, agora apresentado em formato de EP com cinco músicas -, Felipe Araújo recebeu a imprensa para falar de seu novo projeto, em que abraça a "sofrência" e resgata o sertanejo ultrarromântico presente no início de sua carreira, especialmente com o sucesso do álbum "1, 2, 3" (2017).

"Voltei à dor de cotovelo", brinca, com a leveza e bom humor que lhe é peculiar. "Ao ouvi-lo, o EP levará a galera a ter sentimentos doídos, ardidos mesmo. Trilha sonora perfeita para quem está sofrendo com a perda de um amor e precisa 'tomar umas' para chorar as mágoas", aponta, dizendo que um dos destaques do trabalho é "Amando Individual", parceria com Gusttavo Lima.

"A gente já procurava uma música para cantar há algum tempo e essa combina com o nosso estilo. Sou canceriano com ascendência em câncer. Pessoas com essa casa astral costumam criar expectativas muito altas em um relacionamento (risos). Já vivi relações em que somente um amava e a outra pessoa estava sendo usada. Acredito que muitas pessoas vão se identificar com 'Amando Individual' porque viveram uma situação assim", desabafa.

Ao todo, “Check” conta com 11 faixas. Após o lançamento das cinco primeiras, o cantor deve apresentar, nas próximas semanas, a segunda parte, com as seis composições restantes, incluindo uma parceria com Bruno & Marrone e, de acordo com Felipe Araújo, também sua música preferida: "Dois Comprometidos". "É muito romântica também, com uma vibe legal", elogia.

FUTURO

Planos e mais planos... Assim o sertanejo define sua carreira para os próximos meses. "Estamos preparando uma série documental sobre a minha vida e carreira. Está para estrear ainda em 2021. Será lançado em uma plataforma de streaming, mas não posso adiantar muito", despista, revelando que também está planejando lançar a carreira internacionalmente.

"Já fiz shows nos Estados Unidos e na Europa. A ideia agora é gravar uma música para o mercado estrangeiro. Para isso, estamos negociando um single que contará com a participação de um cantor de fora. É uma das nossas prioridades para 2022", adianta, revelando que está preparando o retorno às apresentações presenciais, em um mercado de entretenimento pós-pandemia, mesmo com os números relacionados a Covid-19 no Brasil ainda em alta e longe da estabilidade.

"Graças a Deus não tenho nenhuma comorbidade, tenho 25 anos, então vai demorar um pouco para ser vacinado, mas a vacinação no Brasil está caminhando. Já estamos com toda a estratégia planejada para voltar aos shows, inclusive em contato com contratantes de todo o país. A saudade de sentir o calor dos fãs (presencialmente) está demais."

PAIXÃO

Felipe Araújo sempre se emociona ao falar do filho, Miguel, de dois anos, fruto do relacionamento com a psicóloga capixaba Caroline Marchezi.

"Ele ainda é muito pequeno e, por conta da pandemia, decidimos que viajo para vê-lo em Vitória a cada 15 dias. É perigoso ele vir a Goiânia (onde o sertanejo reside)", apontou, todo cuidadoso e orgulhoso, confessando que o menino tem dons musicais.

"Ele só gosta de presentes relacionados à música (risos). Meu pai deu um pequeno teclado e a mãe do Miguel sempre me manda uns vídeos com ele tocando. Torço para que siga nesse mundo, como o pai", derrete-se.

Disposto a responder todas as perguntas, Felipe Araújo foi enfático ao dizer que não se manifesta politicamente nas redes sociais, evitando assim conflitos com os seguidores.

"Não gosto de me posicionar sobre nada, quero ser conhecido por minha música. Tenho opiniões e as guardo para mim, não vejo necessidade de soltar para todos. Meu objetivo é mudar a vida das pessoas e levar alegria através do meu trabalho."

Felipe Araújo, cantor Crédito: Cacau Fernandes

Para ele, nas redes sociais, a opinião de alguém só é válida quando está em sintonia com a da maioria. “Se todos convergissem e todos concordassem seria um saco”, dispara, sem papas na língua.

Também perguntado sobre o motivo de ter desejado (nas redes sociais) saúde ao então candidato à presidente Jair Bolsonaro, quando esfaqueado em Juiz de Fora/MG durante a campanha de 2018, Araújo diz ter sido apenas "solidário".