Caio Castro conquista primeiro pódio nas pistas e Grazi Massafera celebra

Caio Castro conquistou seu primeiro pódio na categoria GT3 Cup, da Porsche Cup Crédito: @caiocastro

O ator e empresário Caio Castro, 32, conquistou seu primeiro pódio na categoria GT3 Cup, da Porsche Cup, na segunda etapa da competição neste domingo (27). Castro foi estreante na competição, e a corrida que o trouxe o segundo lugar aconteceu no Autódromo Internacional de Curitiba.

"Primeiro pódio a gente não esquece mesmo", celebrou o artista em seu Instagram. A atriz Grazi Massafera, 39, deixou um comentário com emojis de aplausos e corações na publicação de seu namorado.

Outras celebridades também parabenizaram o ator, como o surfista Pedro Scooby, 32, o ator Felipe Titto, 34, o apresentador Marcos Mion, 42, e o chef de cozinha e apresentador do reality Masterchef (Band) Henrique Fogaça, 47.

"A corrida, definitivamente, só acaba quando termina e uma das grandes inspirações foi o Rubinho lá em Hockenheim, quando ele largou de 18º e ganhou a corrida. Então, é sempre manter a calma", contou o artista.

Castro começou a investir na carreira de piloto aos 18 anos, quando passou a correr de kart e se federou, disputando assim campeonatos profissionais. Em 2020, o ator praticou para se adaptar à nova categoria, mais veloz do que estava acostumado.