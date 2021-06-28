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Nas pistas

Caio Castro conquista primeiro pódio nas pistas e Grazi Massafera celebra

O ator e empresário Caio Castro, 32, conquistou seu primeiro pódio na categoria GT3 Cup, da Porsche Cup, na segunda etapa da competição neste domingo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2021 às 16:13

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:13

Caio castro
Caio Castro  conquistou seu primeiro pódio na categoria GT3 Cup, da Porsche Cup Crédito: @caiocastro
O ator e empresário Caio Castro, 32, conquistou seu primeiro pódio na categoria GT3 Cup, da Porsche Cup, na segunda etapa da competição neste domingo (27). Castro foi estreante na competição, e a corrida que o trouxe o segundo lugar aconteceu no Autódromo Internacional de Curitiba.
"Primeiro pódio a gente não esquece mesmo", celebrou o artista em seu Instagram. A atriz Grazi Massafera, 39, deixou um comentário com emojis de aplausos e corações na publicação de seu namorado.
Outras celebridades também parabenizaram o ator, como o surfista Pedro Scooby, 32, o ator Felipe Titto, 34, o apresentador Marcos Mion, 42, e o chef de cozinha e apresentador do reality Masterchef (Band) Henrique Fogaça, 47.
"A corrida, definitivamente, só acaba quando termina e uma das grandes inspirações foi o Rubinho lá em Hockenheim, quando ele largou de 18º e ganhou a corrida. Então, é sempre manter a calma", contou o artista.
Castro começou a investir na carreira de piloto aos 18 anos, quando passou a correr de kart e se federou, disputando assim campeonatos profissionais. Em 2020, o ator praticou para se adaptar à nova categoria, mais veloz do que estava acostumado.
No ano de 2021, ele conquistou a permissão da organização da categoria para poder correr nesta temporada. "Um dia de cada vez, vamos sempre com calma", disse Castro na entrevista pós-pódio. Sua classificação geral foi a de sétimo lugar na segunda etapa, e na sua classe, a Sport, ficou em segundo.

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