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"Made in Brazil"

Dia do Cinema Nacional: Confira os 10 filmes mais buscados no Google

"Tropa de Elite" e "Cidade de Deus" são os longas mais pesquisados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jun 2021 às 10:22

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 10:22

No sábado (19,) é comemorado o Dia do Cinema Nacional em homenagem às primeiras imagens em movimento registradas pelo ítalo-brasileiro. Afonso Segreto. Em 1898, ele estava a bordo de um navio e gravou as imagens da chegada à Baía da Guanabara. Mas há quem comemora data em 5 de novembro, dia da primeira exibição cinematográfica no Brasil, em 1896.
O Google Trends revelou quais foram os filmes brasileiros mais buscados, de 2004 a 2021, no Brasil e no exterior. "Tropa de Elite" (2007), de José Padilha, é o longa mais pesquisado na plataforma no país. Enquanto "Cidade de Deus" (2002), dirigido por Fernando Meirelles e Katia Lund, é o mais buscado no exterior.
Cena do filme
Cena do filme "Tropa de Elite" Crédito: Reprodução
Entre os dez filmes mais pesquisados no Brasil, "Minha Mãe é uma Peça" (2013), escrito e protagonizado pelo ator Paulo Gustavo, fica em terceiro lugar entre os longas mais pesquisados na plataforma. Seguido de "Bruna Surfistinha" (2011), filme baseado na biografia de Rachel Pacheco.
Lançado há quase 22 anos, o filme "Central do Brasil" (1998), estrelado por Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira, está em oitavo lugar nas pesquisas feitas pelos brasileiros na plataforma. A interpretação de Fernanda rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz, que perdeu o prêmio para Gwyneth Paltrow, que protagonizou "Shakespeare Apaixonado" (1998).
Cena do filme brasileiro
Cena do filme brasileiro "Central do Brasil", de Walter Salles Crédito: Divulgação
Já o longa "O Beijo da Mulher Aranha" (1985), com Sônia Braga e direção de Hector Babenco, ainda está entre os mais buscados no exterior. William Hurt ganhou o Oscar de melhor ator pela atuação no filme.
Filmes Nacionais mais Buscados por Brasileiros:
"Tropa de Elite"
"Minha Mãe É uma Peça"
"Bruna Surfistinha"
"Cidade de Deus"
"Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro"
"2 Filhos de Francisco"
"Minha Mãe É uma Peça 2"
"Central do Brasil"
"Bacurau"
"Carandiru"
Filmes Nacionais mais Buscados no Exterior:
"Cidade de Deus"
"Tropa de Elite"
"Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro"
"O Sal da Terra"
"Hoje Eu Quero Voltar Sozinho"
"Bruna Surfistinha"
"Orfeu do Carnaval"
"Carandiru"
"O Beijo da Mulher Aranha"
"Aquarius"

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