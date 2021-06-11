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Dia dos namorados

15 presentes para apimentar a relação e gerar mais intimidade

Para sair do tradicional e ousar com o seu parceiro, é importante ter criatividade e deixar o amor fluir.

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 10:00

Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 

11 jun 2021 às 10:00
Uma noite especial com uma pitada de ousadia para sair da rotina é essencial no relacionamento
Uma noite especial com uma pitada de ousadia para sair da rotina é essencial no relacionamento Crédito: Reprodução/Freepik
O apaixonante Dia dos Namorados engloba todos os tipos de casais, inclusive aqueles que gostam - ou precisam - de apimentar a relação. Podem se passar 10, 20... 30 anos de companheirismo, que continua sendo positivo para ambos viver uma louca paixão. Nessas datas comemorativas, os presentes podem ser mais ousados, sem tirar a essência romântica que o período carrega. Entenda a importância de apimentar a relação e confira uma lista de sugestões que tocam a intimidade.
A sexóloga Sirleide Stinguel explica que "os presentes apimentados são essenciais para marcar que aquele relacionamento é amoroso e de um casal afetivo sexual". Ela acredita que, além de presentes, uma coisa que não se compra e alimenta a relação é o momento especial entre os dois pombinhos. "A preparação é um fetiche, um gatilho de desejo não só para quem vai receber, mas para quem também prepara aquele momento especial a dois", afirma a sexóloga.
A empreendedora do ramo de moda íntima, Jaqueline Pereira, parte para um lado mais tradicional da sensualidade. Para ela, "a melhor forma de surpreender a pessoa especial no Dia dos namorados é usando uma peça íntima bem elaborada, um jantar romântico com uma mesa posta e com velas". Jaqueline também aposta em presentes de sex shop que podem satisfazer o parceiro e que vão enlouquecer a noite.
Para além dos casais, a proprietária de outro sex shop, Leidi Salvalaio, fala que os produtos sensuais são para todos, inclusive para os solteiros, sendo "uma oportunidade de se presentear e praticar o auto amor". Já para os parceiros, ela costuma dar a dica de surpreender a companheira com muita expectativa e no jogo da conquista. "É o que dizem: a preliminar começa no bom dia", ressalta Leidi. O importante é soltar a criatividade e deixar o amor fluir sem medo.
Sirleide também solta uma dica para aqueles casais mais tímidos que esperam uma data especial para poder apimentar a relação: esse é o momento! Mas cuidado, é importante ter comunicação para não haver estresse entre os dois. "Sempre deixar o outro preparado para esse momento. Mesmo que for fazer uma surpresa, avise que vai ter uma, porque aí o outro também já se comunica e se prepara para receber aquela surpresa. Não precisa revelar, mas fale que vai ter". O importante é usar a expectativa como preliminar para o casal.
Sexóloga fala acredita ser importante apimentar a relação
Sexóloga fala acredita ser importante apimentar a relação Crédito: Reprodução/Divulgação
"A melhor forma de surpreender a pessoa especial no dia dos namorados é presentear com a sua personalidade, o qual eu chamo de presente afetivo: aquele que vem com uma memória"
Sirleide Stinguel - Sexóloga
Se empolgou com as dicas de como começar a apimentar a relação? Então confira 10 sugestões picantes das especialistas para você e seu(sua) parceiro(a) aproveitarem uma data especial com muito romantismo e prazer:

01

Caixa dos cinco sentidos ou do amor

A caixinha dos sentidos faz jus ao nome e é um presente totalmente sensorial e prazeroso. Você pode surpreender seu parceiro recheando a caixa com objetos que vão ser utilizados no momento especial - como uma peça de lingerie, pérolas, óleos, perfumes - e que podem servir de recordação, como elementos que fazem parte da história do casal.

02

Lingeries ousadas

As lingeries mais ousadas podem surpreender o(a) parceiro(a) por sair do ‘’normal’’. Inclusive, uma dica é você também presentear a pessoa especial com a lingerie que gostaria de vê-la usando.

03

Calcinha tailandesa

Tanto a calcinha quanto o body tailandês possuem pérolas altamente estimulantes, localizadas próximas à região íntima. Esses objetos redondos e macios formam um colar e dão prazer para os dois durante a relação.

04

Fantasia

As fantasias mexem com o desejo e o fogo da paixão. É necessário conferir o que agrada a pessoa especial para acertar em cheio no fetiche!

05

Colar de pérolas

O colar de pérolas, além de acessório, pode ser usado para fazer aquela massagem sensual no parceiro. Essa peça também é útil em uma dança envolvente e pode servir para ornamentar o corpo durante o momento especial.

06

Velas eróticas

As velas eróticas são altamente recomendadas para aquele casal que deseja relaxar com uma boa massagem. Pode ser usada para massagear a pele de forma estimulante e criar um momento perfeito para as preliminares.

07

Vibradores

Os aparelhos são os grandes queridinhos do sex shop! É um aliado da masturbação e possui tamanhos, estímulos, preços e usos diferentes. Os vibradores são práticos e a dupla estimulação agrada ambos ao mesmo tempo.

08

Gel térmico

O gel é um produto que, assim como os óleos, podem causar diversas sensações em contato com a pele. Normalmente, eles possuem um sabor agradável e ideal para o sexo oral.

09

Super Egg

Os conhecidos ‘’ovinhos da masturbação’’ possuem texturas internas que provocam diferentes sensações durante o ato. Pode oferecer estímulos em 360° e pode ser utilizado sozinho ou a dois.

10

Jogos eróticos

Os joguinhos eróticos podem deixar o seu momento descontraído e diferente do comum. Com os dados do amor, por exemplo, o casal pode sortear posições, locais e tarefas que vão apimentar a relação.

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