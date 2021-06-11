15 presentes para apimentar a relação e gerar mais intimidade

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Caixa dos cinco sentidos ou do amor

A caixinha dos sentidos faz jus ao nome e é um presente totalmente sensorial e prazeroso. Você pode surpreender seu parceiro recheando a caixa com objetos que vão ser utilizados no momento especial - como uma peça de lingerie, pérolas, óleos, perfumes - e que podem servir de recordação, como elementos que fazem parte da história do casal.

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Lingeries ousadas

As lingeries mais ousadas podem surpreender o(a) parceiro(a) por sair do ‘’normal’’. Inclusive, uma dica é você também presentear a pessoa especial com a lingerie que gostaria de vê-la usando.

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Calcinha tailandesa

Tanto a calcinha quanto o body tailandês possuem pérolas altamente estimulantes, localizadas próximas à região íntima. Esses objetos redondos e macios formam um colar e dão prazer para os dois durante a relação.

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Fantasia

As fantasias mexem com o desejo e o fogo da paixão. É necessário conferir o que agrada a pessoa especial para acertar em cheio no fetiche!

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Colar de pérolas

O colar de pérolas, além de acessório, pode ser usado para fazer aquela massagem sensual no parceiro. Essa peça também é útil em uma dança envolvente e pode servir para ornamentar o corpo durante o momento especial.

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Velas eróticas

As velas eróticas são altamente recomendadas para aquele casal que deseja relaxar com uma boa massagem. Pode ser usada para massagear a pele de forma estimulante e criar um momento perfeito para as preliminares.

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Vibradores

Os aparelhos são os grandes queridinhos do sex shop! É um aliado da masturbação e possui tamanhos, estímulos, preços e usos diferentes. Os vibradores são práticos e a dupla estimulação agrada ambos ao mesmo tempo.

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Gel térmico

O gel é um produto que, assim como os óleos, podem causar diversas sensações em contato com a pele. Normalmente, eles possuem um sabor agradável e ideal para o sexo oral.

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Super Egg

Os conhecidos ‘’ovinhos da masturbação’’ possuem texturas internas que provocam diferentes sensações durante o ato. Pode oferecer estímulos em 360° e pode ser utilizado sozinho ou a dois.

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Jogos eróticos