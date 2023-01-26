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Sexo

Saiba como usar o role play para apimentar a relação sexual

O role play, ou encenação sexual, é uma espécie de jogo em que os envolvidos colocam em prática comportamentos de desejo, fantasias e até mesmo um artifício para criar formas de excitação

Públicado em 

25 jan 2023 às 21:00
Sirleide Stinguel

Colunista

Sirleide Stinguel

Cena da série
Cena da série "Amor e Anarquia", em cartaz na Netflix Crédito: Netflix
Quem nunca se imaginou sendo outra pessoa diferente na "hora H" ou até mesmo um personagem de um filme, que atire a primeira pedra. Sei que é difícil admitir, pois pode soar infantil a idealização de ser um personagem na hora do sexo, mas garanto ser um comportamento mais comum do que se imagina.
O role play, ou encenação sexual, é uma espécie de jogo em que os envolvidos colocam em prática comportamentos de desejo, fantasias e até mesmo um artifício para criar formas de excitação. A "interpretação" varia de pessoas a objetos, animais, plantas...
Recentemente, assisti a um programa que me recordou à técnica de role play, "Amor e Anarquia" é uma série sueca disponível na Netflix que pode ser vista como uma comédia romântica apimentada. Em uma das cenas, Sofie (Ida Engevoll) finge ser uma gatinha manhosa durante a interação sexual com o parceiro.
A passagem relembrou minhas aulas de Psicologia, especialmente as de Teoria Comportamental. Então, fui dialogar com o Professor e Mestre Adauto Barcellos de Carvalho sobre a técnica ser muito utilizada na Terapia Analítico Comportamental, principalmente para modelar comportamentos relevantes. Segundo Adauto, role play "serve para qualquer comportamento, até, por exemplo, para falar em público e pedir um aumento na empresa".

DESEJOS

Sabemos que fantasias ajudam na fase de desejo e excitação e "fazer de conta" que somos outra pessoa alimenta a liberdade de expressão e o erotismo, itens importantes no sexo. Então, vamos às dicas de como sair da rotina com o role play.
Primeiro, sugiro que escrevam em um papel o tema da representação e descreva os personagens, cenários, figurinos e acessórios. Não precisa escrever as falas, deixe rolar naturalmente.
O segundo passo é escrever as regras. Nessa fase, sugiro que você esteja com o parceiro, assim não fica no ar o que pode e o que não pode e principalmente, quando pode. O role play é um jogo que precisa ter delimitado o início e o fim, para não perder a essência real do casal.
E terceiro passo é soltar a criatividade, encarando o personagem com sensualidade e desejo. Instigue seu parceiro a fazer o mesmo. O frio na barriga e a emoção fazem parte, aproveite!
A criatividade sexual é importante para um bom relacionamento sexual. E, se precisarem de ajuda, procurem um profissional.

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Sirleide Stinguel

Sirleide Stinguel é especialista em sexualidade humana, pós graduada em terapia sexual na saúde e educação. Graduanda em Psicologia.

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