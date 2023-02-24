Brinquedos sexuais existem desde a antiguidade e podemos provar

Brinquedo sexual de madeira Crédito: Shutterstock

Não é de hoje que ouço um burburinho toda vez que falo de brinquedos sexuais, da sua importância para a saúde sexual e para o relacionamento também. Em pleno século XXI ouço que os brinquedos sexuais são coisas modernas ou só para jovens, respostas cercadas de tabus, e carregadas de preconceitos para com quem usa, como se antigamente não existissem brinquedos para esse fim. Mero engano!

Nesta semana, o site de noticias BBC News noticiou que foi encontrado no Reino Unido um artefato de madeira do século 2 no forte Vindolanda, perto das muralhas romanas. Especialistas da Universidade de Newcastle e da University College Dublin, na Irlanda, afirmaram que o acessório se trata de um “falo de madeira” de 16cm e que pode ter sido usado como brinquedo íntimo.

Existem outras possibilidades de uso também, como pilão para remédios e amuletos de sorte mas a história aponta alguns caminhos. A aparência do objeto não é muito atrativa mas a madeira estava lisa nas extremidades.

"Sabemos que os antigos romanos e gregos usavam instrumentos sexuais— este objeto de Vindolanda pode ser um exemplo disso", afirma Rob Collins, professor de arqueologia na Universidade de Newcastle.

Encontrado há 30 anos, possível dildo romano foi confundido com ferramenta de costura e de moagem, mas característica indicam ter sido brinquedo sexual https://t.co/b5cOx2yK9P pic.twitter.com/F45OF7iBEO — Canaltech (@canaltech) February 22, 2023

Esta não é a primeira descoberta de brinquedos sexuais na antiguidade. Temos na historia outros objetos já registrados, de pedra, madeira, a vapor ou manual. Na parte do senso comum, já ouvimos historias de mulheres que usavam verduras ou cabos de escova de cabelos para se satisfazer sexualmente.

O dildo/falo/penis mais antigo do mundo, de pedra, foi encontrado no ano de 2010 com cerca de 20 cm de comprimento. E segundo os pesquisadores, que encontraram o brinquedinho na Alemanha, o objeto tinha, pelo menos, 28 mil anos.

'Vibrador' mais antigo tem 30 mil anos. Conheça outras antiguidades sexuais: https://t.co/Q5fZ0O0Qad pic.twitter.com/3yAPjk4sjx — Page Not Found (@BlogPageNFound) March 7, 2016

O primeiro vibrador da história era à vapor, feito de aço e com uma aparência industrial. Criado em 1869 pelo médico americano George Taylor, ele tinha o intuito de tratar mulheres com histeria.

Em 1891, este protótipo de vibrador foi submetido à consideração do Escritório de Patentes dos Estados Unidos. Era movido a vapor, tinha o nome de "Heavy Duty, Industrial-Model, Steam-Powered Dildo" e a patente foi indeferida pelo órgão responsável.https://t.co/ZnoxXkv1IL pic.twitter.com/crKBkXd9Ci — Paulo Silva (@EntreMentes) January 31, 2021