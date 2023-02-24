Brinquedos sexuais existem desde a antiguidade e podemos provar

Não é de hoje que ouço um burburinho toda vez que falo de brinquedos sexuais, da sua importância para a saúde sexual e para o relacionamento também. Em pleno século XXI ouço que os brinquedos sexuais são coisas modernas ou só para jovens, respostas cercadas de tabus, e carregadas de preconceitos para com quem usa, como se antigamente não existissem brinquedos para esse fim. Mero engano!
Nesta semana, o site de noticias BBC News noticiou que foi encontrado no Reino Unido um artefato de madeira do século 2 no forte Vindolanda, perto das muralhas romanas. Especialistas da Universidade de Newcastle e da University College Dublin, na Irlanda, afirmaram que o acessório se trata de um “falo de madeira” de 16cm e que pode ter sido usado como brinquedo íntimo.
Existem outras possibilidades de uso também, como pilão para remédios e amuletos de sorte mas a história aponta alguns caminhos. A aparência do objeto não é muito atrativa mas a madeira estava lisa nas extremidades.
"Sabemos que os antigos romanos e gregos usavam instrumentos sexuais— este objeto de Vindolanda pode ser um exemplo disso", afirma Rob Collins, professor de arqueologia na Universidade de Newcastle.
Esta não é a primeira descoberta de brinquedos sexuais na antiguidade. Temos na historia outros objetos já registrados, de pedra, madeira, a vapor ou manual. Na parte do senso comum, já ouvimos historias de mulheres que usavam verduras ou cabos de escova de cabelos para se satisfazer sexualmente.
O dildo/falo/penis mais antigo do mundo, de pedra, foi encontrado no ano de 2010 com cerca de 20 cm de comprimento. E segundo os pesquisadores, que encontraram o brinquedinho na Alemanha, o objeto tinha, pelo menos, 28 mil anos.
O primeiro vibrador da história era à vapor, feito de aço e com uma aparência industrial. Criado em 1869 pelo médico americano George Taylor, ele tinha o intuito de tratar mulheres com histeria.
Os brinquedos já estão na nossa história há muitos anos. Claro que, antigamente, era tudo muito escondido e até proibido mesmo, mas já usava-se artefatos para aumentar o prazer. E você com vergonha de adquirir um brinquedo hoje. Se você ou sua parceria tem vontade ou curiosidade, visite alguns sexshops ou sites que vendem e procure um brinquedo que combine mais com os seus desejos.