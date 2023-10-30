Previsões para o Halloween 2023 e um ritual para mudar o que precisa Crédito: Personare

Popularmente conhecido por suas fantasias assustadoras, doces e travessuras, o Halloween tem raízes profundas na espiritualidade. Em 2023, a data ocorre logo depois de um eclipse lunar, uma oportunidade de mudança. Pensando nisso, compartilhamos as previsões para o Halloween 2023 e um ritual para conseguir mudar o que precisa.

O Samhain representava o fim da colheita para os povos celtas, símbolo de um ciclo que termina para que outro novo se inicie. Por isso, seguindo essa tradição, a noite de Halloween carrega uma forte energia, com potencial de canalizar poder e magia. Saiba aqui tudo sobre o Samhain e o Ritual de Halloween para desapego.

Mas se você segue os ensinamentos da Astrologia sabe que o período de eclipses é tenso, por significar um apagão. Então, fazer rituais enquanto estamos no “escuro” pode levar a resultados imprevisíveis.

Então, a decisão cabe a você. A seguir, falo mais sobre as Previsões para o Halloween 2023 e como você pode fazer um belo ritual para conseguir mudar o que precisa.

Previsões para o Halloween 2023

As previsões astrológicas para o Halloween de 2023 prometem uma combinação interessante de energias.

No mapa do eclipse, além da Lua em oposição ao Sol, ficou marcado o trânsito de Marte oposto a Júpiter, sugerindo questões (e até tensões) em relação à espiritualidade e à sabedoria.

É como se fosse uma cobrança para que a gente saia do lugar e tome iniciativas, mas tenha cuidado quanto à impulsividade das atitudes e com a arrogância intelectual. É importante evitar que essas ações sejam impulsivas e inconsequentes.

Se você estiver planejando participar de uma festa, esse é o momento ideal para se envolver em conversas estimulantes e interações sociais.

Para quem quer se aprofundar na espiritualidade, este é um excelente momento para aprender rituais novos, explorar a magia natural, estudar ou até mesmo participar de aulas (já conhece o meu curso de Propósito?).

Além disso, durante o dia do Halloween, Vênus em Virgem formará um trígono com Urano em Touro, sugerindo a oportunidade de fazer algo diferente em sua vida.

Pode ser tanto algo que você nunca fez, quanto fazer algo recorrente de uma forma diferente. Só se previna quanto a imprevistos, por haver uma tendência nesse sentido.

Ritual para o Halloween 2023

Como Vênus está em Virgem e Urano em Touro, ambos signos de Terra, é interessante realizar rituais ligados ao elemento Terra. Além disso, considerando a influência de Urano, podemos focar em algo novo e diferente que desejamos para nossas vidas.

Pensando nisso, compartilho um ritual simples e poderoso para você fazer no Halloween de 2023:

O que você vai precisar:

Uma folha

Uma caneta.

Uma muda de planta (você pode escolher uma com base no significado no Feng Shui).

Um vaso ou um espaço em um jardim.

Como fazer:

Escreva na folha uma palavra que represente o que você deseja que cresça de um modo diferente em sua vida a partir de agora.

Plante a muda em um vaso ou num jardim, enquanto visualiza a transformação desejada em sua vida.

Cuide da planta com amor e atenção, reconhecendo-a como um símbolo da mudança que você deseja manifestar.

Acompanhe o crescimento da planta ao longo dos próximos meses, lembrando-se do seu desejo e das ações que está tomando para torná-lo realidade.

Este ritual combina a energia do Halloween com a influência da astrologia e do elemento Terra, proporcionando uma oportunidade única de manifestar mudanças positivas em sua vida.

Neste Halloween, permita-se mergulhar nas tradições e na magia dessa celebração ancestral. Lembre-se de que o Halloween não é apenas uma festa, mas uma oportunidade para se conectar com o mundo espiritual e manifestar seus desejos mais profundos.

Aproveite o poder deste dia e celebre de acordo com suas crenças e intenções pessoais, pois, afinal, o Halloween é um momento mágico e único.