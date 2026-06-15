Vivemos um tempo de transformações aceleradas. As mudanças climáticas, o crescimento das cidades, a evolução tecnológica e as novas demandas da população exigem governos capazes de inovar, adaptar-se e agir com antecedência.





E inovação, para nós, não significa apenas tecnologia.





Inovação é encontrar formas mais inteligentes, sustentáveis e humanas de melhorar a vida das pessoas. É conectar conhecimento, criatividade e gestão pública para produzir resultados concretos. É transformar desafios urbanos em oportunidades de desenvolvimento e qualidade de vida.





Cidades resilientes não surgem por acaso. Elas são resultado de planejamento, conhecimento, investimento e capacidade de adaptação.





Por isso, estamos consolidando Vitória como um verdadeiro laboratório urbano, um ambiente capaz de testar, aprender e implementar soluções que preparem a cidade para os desafios das próximas décadas.





Dentro dessa estratégia, lançamos o Edital LUV 01/2026, o segundo edital do Laboratório Urbano de Vitória, que destinará até R$ 1 milhão para selecionar soluções urbanas inovadoras, experimentais e replicáveis, voltadas à adaptação climática e à qualificação dos espaços públicos.





O objetivo é atrair empresas, startups, pesquisadores, universidades e empreendedores dispostos a construir conosco as respostas para os desafios urbanos do presente e do futuro.





Queremos estimular ideias que possam sair do papel, ser testadas na cidade e gerar impactos reais para a população.





O edital busca propostas voltadas à requalificação térmica de superfícies urbanas, à ativação climática por meio de mobiliário e equipamentos urbanos, à qualificação de ambientes de espera e ao fortalecimento da identidade territorial dos espaços públicos.