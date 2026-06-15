As cidades que terão mais qualidade de vida no futuro não serão aquelas que apenas reagirem aos problemas, mas as que tiverem a capacidade de antecipá-los.
Essa é uma das grandes responsabilidades da gestão pública contemporânea: olhar para além das demandas imediatas e preparar a cidade para os desafios que já começam a se desenhar no horizonte.
É exatamente essa visão que estamos fortalecendo em Vitória.
Ao longo dos últimos anos, nossa cidade tem se destacado nacionalmente pela capacidade de planejar, inovar e transformar desafios em oportunidades. Os reconhecimentos que conquistamos em áreas como competitividade, capital humano, inovação e qualidade dos serviços públicos são consequência de uma escolha clara: governar pensando no presente, mas sem perder de vista o futuro.
Vivemos um tempo de transformações aceleradas. As mudanças climáticas, o crescimento das cidades, a evolução tecnológica e as novas demandas da população exigem governos capazes de inovar, adaptar-se e agir com antecedência.
E inovação, para nós, não significa apenas tecnologia.
Inovação é encontrar formas mais inteligentes, sustentáveis e humanas de melhorar a vida das pessoas. É conectar conhecimento, criatividade e gestão pública para produzir resultados concretos. É transformar desafios urbanos em oportunidades de desenvolvimento e qualidade de vida.
Cidades resilientes não surgem por acaso. Elas são resultado de planejamento, conhecimento, investimento e capacidade de adaptação.
Por isso, estamos consolidando Vitória como um verdadeiro laboratório urbano, um ambiente capaz de testar, aprender e implementar soluções que preparem a cidade para os desafios das próximas décadas.
Dentro dessa estratégia, lançamos o Edital LUV 01/2026, o segundo edital do Laboratório Urbano de Vitória, que destinará até R$ 1 milhão para selecionar soluções urbanas inovadoras, experimentais e replicáveis, voltadas à adaptação climática e à qualificação dos espaços públicos.
O objetivo é atrair empresas, startups, pesquisadores, universidades e empreendedores dispostos a construir conosco as respostas para os desafios urbanos do presente e do futuro.
Queremos estimular ideias que possam sair do papel, ser testadas na cidade e gerar impactos reais para a população.
O edital busca propostas voltadas à requalificação térmica de superfícies urbanas, à ativação climática por meio de mobiliário e equipamentos urbanos, à qualificação de ambientes de espera e ao fortalecimento da identidade territorial dos espaços públicos.
São iniciativas que podem parecer simples à primeira vista, mas que impactam diretamente o cotidiano das pessoas. Uma cidade mais preparada para enfrentar temperaturas extremas, com espaços públicos mais confortáveis, acolhedores e sustentáveis, é uma cidade que promove saúde, bem-estar e qualidade de vida.
Mais do que responder aos desafios atuais, estamos criando as condições para enfrentar aqueles que ainda virão.
A boa gestão pública não é aquela que apenas administra problemas. É aquela que enxerga tendências, identifica oportunidades e constrói soluções antes que os desafios se tornem obstáculos.
Investir em inovação é investir em prevenção. É aumentar a eficiência da cidade. É fortalecer sua capacidade de adaptação. É garantir que Vitória continue sendo uma referência nacional em qualidade de vida e desenvolvimento urbano.
E é exatamente esse futuro que estamos construindo em Vitória.