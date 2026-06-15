AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Artigos
  • Estamos consolidando Vitória como um verdadeiro laboratório urbano
Cris Samorini

Artigo de Opinião

É prefeita de Vitória
Cris Samorini

Estamos consolidando Vitória como um verdadeiro laboratório urbano

Queremos estimular ideias que possam sair do papel, ser testadas na cidade e gerar impactos reais para a população
Cris Samorini
É prefeita de Vitória

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 15:08

Publicado em 

15 jun 2026 às 15:08

As cidades que terão mais qualidade de vida no futuro não serão aquelas que apenas reagirem aos problemas, mas as que tiverem a capacidade de antecipá-los.


Essa é uma das grandes responsabilidades da gestão pública contemporânea: olhar para além das demandas imediatas e preparar a cidade para os desafios que já começam a se desenhar no horizonte.


É exatamente essa visão que estamos fortalecendo em Vitória.


Ao longo dos últimos anos, nossa cidade tem se destacado nacionalmente pela capacidade de planejar, inovar e transformar desafios em oportunidades. Os reconhecimentos que conquistamos em áreas como competitividade, capital humano, inovação e qualidade dos serviços públicos são consequência de uma escolha clara: governar pensando no presente, mas sem perder de vista o futuro.

Veja Também 

Jogo na televisão e controle remoto na mão para acompanhar o Brasileirão

O Brasil tem 185 milhões de internautas. Mas quem domina a tela é a TV aberta

Brasil e Marrocos ficaram no empate na estreia das equipes na Copa

Em plena Copa do Mundo, como enfrentar o vício em bets?

Iate Clube de Vitória

Iate Clube: navegar rumo ao centenário

Vivemos um tempo de transformações aceleradas. As mudanças climáticas, o crescimento das cidades, a evolução tecnológica e as novas demandas da população exigem governos capazes de inovar, adaptar-se e agir com antecedência.


E inovação, para nós, não significa apenas tecnologia.


Inovação é encontrar formas mais inteligentes, sustentáveis e humanas de melhorar a vida das pessoas. É conectar conhecimento, criatividade e gestão pública para produzir resultados concretos. É transformar desafios urbanos em oportunidades de desenvolvimento e qualidade de vida.


Cidades resilientes não surgem por acaso. Elas são resultado de planejamento, conhecimento, investimento e capacidade de adaptação.


Por isso, estamos consolidando Vitória como um verdadeiro laboratório urbano, um ambiente capaz de testar, aprender e implementar soluções que preparem a cidade para os desafios das próximas décadas.


Dentro dessa estratégia, lançamos o Edital LUV 01/2026, o segundo edital do Laboratório Urbano de Vitória, que destinará até R$ 1 milhão para selecionar soluções urbanas inovadoras, experimentais e replicáveis, voltadas à adaptação climática e à qualificação dos espaços públicos.


O objetivo é atrair empresas, startups, pesquisadores, universidades e empreendedores dispostos a construir conosco as respostas para os desafios urbanos do presente e do futuro.


Queremos estimular ideias que possam sair do papel, ser testadas na cidade e gerar impactos reais para a população.


O edital busca propostas voltadas à requalificação térmica de superfícies urbanas, à ativação climática por meio de mobiliário e equipamentos urbanos, à qualificação de ambientes de espera e ao fortalecimento da identidade territorial dos espaços públicos.

Prefeitura Municipal de Vitória
Prefeitura Municipal de Vitória Carlos Alberto Silva

São iniciativas que podem parecer simples à primeira vista, mas que impactam diretamente o cotidiano das pessoas. Uma cidade mais preparada para enfrentar temperaturas extremas, com espaços públicos mais confortáveis, acolhedores e sustentáveis, é uma cidade que promove saúde, bem-estar e qualidade de vida.


Mais do que responder aos desafios atuais, estamos criando as condições para enfrentar aqueles que ainda virão.


A boa gestão pública não é aquela que apenas administra problemas. É aquela que enxerga tendências, identifica oportunidades e constrói soluções antes que os desafios se tornem obstáculos.


Investir em inovação é investir em prevenção. É aumentar a eficiência da cidade. É fortalecer sua capacidade de adaptação. É garantir que Vitória continue sendo uma referência nacional em qualidade de vida e desenvolvimento urbano.


E é exatamente esse futuro que estamos construindo em Vitória.

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Prefeitura de Vitória Cris Samorini Inovação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados