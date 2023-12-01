Carnaval 2024: MUG irá revelar fantasias apenas no dia do desfile

MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

Surpresa até o sinal verde no desfile no Sambão do Povo, em Vitória. Na busca pelo bicampeonato, a escola de samba Mocidade Unida da Glória (MUG) irá revelar as suas fantasias do Carnaval 2024 apenas no dia do desfile. De acordo com a escola, que será a quarta a desfilar no sábado (03/02), todas as alas serão guardadas a sete chaves, inclusive as comercializadas.

Ao todo, 12 alas serão vendidas para o público a partir da primeira quinzena de dezembro. Para manter o segredo, elas serão comercializadas apenas com os tecidos em branco, revelando apenas o formato. As estampas e o resultado final só serão descobertos na hora da entrega. As fantasias terão o preço único de R$ 199,00, podendo ser dividido em até três vezes no cartão de crédito.

Já as 8 alas da comunidade, como as baianas, velha guarda, passistas, alas coreografadas, alas de comunidade e bateria serão surpresa até o último momento. Sobre a novidade, o presidente da MUG, Robertinho, garantiu que as os foliões não precisam ter receio em adquirir as fantasias.

Comissão de Frente da MUG no Carnaval 2023 Crédito: Fernando Madeira

“A MUG já é conhecida pelo seu luxo nas fantasias e pelo capricho no acabamento. Neste desfile em que vamos homenagear a vida e obra do pintor Homero Massena, vamos também ‘colorir’ nossas fantasias somente na avenida. O nosso folião, é claro, vai saber algumas horas antes, quando receber a sua”, conta Robertinho.

Ainda de acordo com o presidente, estão sendo criados 5 quilômetros de tecidos exclusivos para o desfile. “Tanto essa criação, quanto a aplicação nas fantasias, são feitas no Espírito Santo. Valorizar a mão de obra capixaba é uma das nossas premissas”, completa Robertinho.