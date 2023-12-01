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É segredo

Carnaval 2024: MUG irá revelar fantasias apenas no dia do desfile

Para manter o segredo, as fantasias serão comercializadas apenas com os tecidos em branco, revelando a estampa somente na hora da entrega
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 14:45

MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023
MUG desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini
Surpresa até o sinal verde no desfile no Sambão do Povo, em Vitória. Na busca pelo bicampeonato, a escola de samba Mocidade Unida da Glória (MUG) irá revelar as suas fantasias do Carnaval 2024 apenas no dia do desfile. De acordo com a escola, que será a quarta a desfilar no sábado (03/02), todas as alas serão guardadas a sete chaves, inclusive as comercializadas.
Ao todo, 12 alas serão vendidas para o público a partir da primeira quinzena de dezembro. Para manter o segredo, elas serão comercializadas apenas com os tecidos em branco, revelando apenas o formato. As estampas e o resultado final só serão descobertos na hora da entrega. As fantasias terão o preço único de R$ 199,00, podendo ser dividido em até três vezes no cartão de crédito.
Já as 8 alas da comunidade, como as baianas, velha guarda, passistas, alas coreografadas, alas de comunidade e bateria serão surpresa até o último momento. Sobre a novidade, o presidente da MUG, Robertinho, garantiu que as os foliões não precisam ter receio em adquirir as fantasias.
Comissão de Frente da MUG no Carnaval 2023
Comissão de Frente da MUG no Carnaval 2023 Crédito: Fernando Madeira
“A MUG já é conhecida pelo seu luxo nas fantasias e pelo capricho no acabamento. Neste desfile em que vamos homenagear a vida e obra do pintor Homero Massena, vamos também ‘colorir’ nossas fantasias somente na avenida. O nosso folião, é claro, vai saber algumas horas antes, quando receber a sua”, conta Robertinho.
Ainda de acordo com o presidente, estão sendo criados 5 quilômetros de tecidos exclusivos para o desfile. “Tanto essa criação, quanto a aplicação nas fantasias, são feitas no Espírito Santo. Valorizar a mão de obra capixaba é uma das nossas premissas”, completa Robertinho.
Como divulgado em primeira mão por HZ em março deste ano, o tema que a escola da Glória vai levar para o Sambão do Povo em 2024 será a vida e obra de Homero Massena, um dos mais relevantes artistas da história do Espírito Santo. Dono de um traço único e responsável por trazer técnicas impressionistas ao Estado, Massena, morto em 1974, possui mais de 10 mil obras ao redor do mundo e um museu com seu nome em Vila Velha.

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