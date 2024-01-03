Jorge e Mateus agitam verão em Guarapari: "Estamos preparando uma festa incrível"

"Em 2024, faremos 19 anos de carreira, no mês de maio. E o que a gente espera é que o nosso público esteja cada vez mais próximo de nós. Para comemorarmos cada etapa, viver o amor e a música que é o que nos uniu até aqui. Além da nossa turnê passando por várias cidades do País, temos o Jorge & Mateus Único - uma label onde levamos para algumas capitais do Brasil. No próximo ano, está mais do que confirmado que continuaremos o projeto e queremos que as pessoas curtam com a gente todos esses momentos"