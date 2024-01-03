Jorge e Mateus agitam verão em Guarapari: "Estamos preparando uma festa incrível"

Os fãs da dupla Jorge e Mateus já podem marcar mais um encontro na agenda: no começo de 2024, os sertanejos desembarcam em Guarapari para agitar as comemorações de verão do P12. Com encontro marcado para o dia 5 de janeiro, os dois prometem fazer o público vibrar com os sucessos da carreira, como "Sosseguei" e "Louca de Saudade".
Além da dupla, o grupo Sorriso Maroto e o DJ Bhaskar também sobem ao palco no mesmo dia. Os ingressos para curtir os diferentes ritmos musicais custam entre R$ 170 (meia entrada/solidária) e R$ 340 (inteira) e podem ser adquiridos no site Quero2Ingressos.
O show em terras capixabas no dia 5 de janeiro é um dos primeiros da agenda de Jorge e Mateus em 2024, ano em que a dupla completa 19 anos de história. Para HZ, os sertanejos disseram estar preparando um repertório especial para o público. "Vai ser mais do que especial. Estamos preparando uma festa incrível para vocês!", destacaram.
Confira a conversa com a dupla, na íntegra:
Sejam bem-vindos de volta ao Espírito Santo! Neste ano, os capixabas se encontraram algumas vezes com vocês e amaram. Qual a relação entre a dupla e o nosso Estado?
"Cada retorno nosso ao Espírito Santo é mais do que especial. Nós sempre comentamos que o povo capixaba tem uma energia diferente, que nos faz sentir em casa a cada retorno. É uma região que sempre nos abraçou, com muito carinho e gostamos muito de estar presentes em cada festa, e encontro"
O que os capixabas podem esperar do show do dia 5 de janeiro?
"Serão uma das nossas primeiras apresentações do ano que se inicia. E poder estar ao lado de vocês logo nesse início de um novo ciclo é sensacional. Podem ter certeza que faremos um mega show que ficará na memória"
Qual será o repertório do show?
"Em nosso repertório levaremos muito amor e histórias. Estamos preparando tudo com carinho pensando em cada detalhe para vocês"
Vocês se apresentam em Guarapari na primeira semana de janeiro. Como é o começo de ano ideal para vocês?
"O começo de um ano ideal para nós é que todos estejam bem, com muita saúde e paz para poder desfrutar os melhores momentos da vida. Que seja ao nosso lado, ao lado de quem você ama"
Costumam traçar metas?
"Sobre as metas deixamos sempre a vida se encaminhar por si só, mas sempre acreditando que tudo dará certo. É um novo ciclo, momento de recarregar as energias"
Falando do ano que começa, o que esperam de 2024? Quais os próximos passos da dupla?
"Em 2024, faremos 19 anos de carreira, no mês de maio. E o que a gente espera é que o nosso público esteja cada vez mais próximo de nós. Para comemorarmos cada etapa, viver o amor e a música que é o que nos uniu até aqui. Além da nossa turnê passando por várias cidades do País, temos o Jorge & Mateus Único - uma label onde levamos para algumas capitais do Brasil. No próximo ano, está mais do que confirmado que continuaremos o projeto e queremos que as pessoas curtam com a gente todos esses momentos"
Podem escolher uma música que represente o que o ano de 2023 foi para vocês?
"Para a gente, “Tem que sorrir” é uma canção que representa não só esse ano, mas a vida. É uma música que fala sobre positividade e plantar o amor por onde passar. Após tudo que vivemos, lutas e batalhas, precisamos amar mais o próximo e externar os nossos sentimentos. Uma frase que ela deixa de lição é “quem planta amor, vai colher o bem, diga eu te amo pra alguém!"
SERVIÇO
- VERÃO DA P12
- QUANDO: 5 de janeiro (sexta-feira)
- ATRAÇÕES: Jorge e Mateus, Sorriso Maroto e Bhaskar
- ONDE: P12 Guarapari, na Rodovia do Sol Km26 - Praia de Porto Grande
- HORÁRIO: A partir das 20h30
- CLASSIFICAÇÃO: 14 anos
- INGRESSOS: R$ 170 (meia entrada/solidária) e R$ 340 (inteira), disponíveis no site da Quero2Ingressos, com acréscimo de taxa de conveniência