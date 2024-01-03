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Veja a programação

Ensaios técnicos das escolas de samba de Vitória começam nesta sexta (5)

Apresentações do Grupo A acontecem sempre as sextas. Os ensaios do Grupo Especial, por sua vez, rolam aos sábados. A entrada é franca e a preparação segue até 27 de janeiro
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 15:38

Comissão de Frente da MUG no Carnaval 2023
Comissão de Frente da MUG no Carnaval 2023: ensaios técnicos começam nesta sexta (5) Crédito: Fernando Madeira
É hora de afinar a cuíca e ajustar a coreografia da comissão de frente. A exatos um mês do desfile oficial (e com a ansiedade lá no alto!) as escolas de samba de Vitória começam os tradicionais ensaios técnicos no primeiro fim de semana de 2024.
E o ziriguidum já rola na sexta-feira (5), quando pisam no Sambão do Povo Unidos de Barreiros, às 21h, e Independente de Eucalipto, às 22h, agremiações do Grupo A. As integrantes deste setor se apresentam sempre as sextas. 
No sábado (6), é a vez das coirmãs do Grupo Especial "invadirem" a passarela do samba capixaba. É hora de conferir a preparação de Pega no Samba e Chegou o que Faltava. As performances do sábado (destinadas às integrantes do Grupo Especial) começam a partir das 19 horas.
Só lembrando que a entrada é 0800, mas ainda não foi informado se o público presente nos ensaios técnicos poderá ocupar a arquibancada.  Segundo a assessoria de imprensa da Liesge, a definição será nas próximas horas.

PREPARAÇÃO

Você já sabe, mas não custa lembrar: os ensaios são fundamentais para as escolas acertarem os últimos detalhes do desfile, como o tempo de apresentação, execução e planejamento dos quesitos para avaliação dos jurados.
No caso do Grupo Especial, também estarão presentes alguns segmentos das agremiações, como casais de mestre-sala e porta-bandeira, baianas, destaques, musas, passistas, rainhas e velhas-guardas. 
Para o presidente da Liesge, Edson Neto, os encontros-teste são uma oportunidade para agremiações acertarem os detalhes para o dia do desfile oficial. "Esse é o momento de corrigir os erros".
Essa é uma oportunidade para os foliões acompanharem a preparação de sua escola do coração mais de perto. "Por isso é gratuito. Queremos receber o povo do samba, simpatizantes e turistas no Sambão do Povo antes do Carnaval. Será um mês de folia!", pontua Edson Neto.
Em tempo: as apresentações oficiais do Carnaval de Vitória estão marcadas para acontecer nos dias 2 (Grupo A), 3 (Grupo Especial) e 4 (Grupo B) de fevereiro de 2024. Os ingressos já estão à venda. Só para relembrar: no domingo (4), a entrada é franca.

PROGRAMAÇÃO DOS ENSAIOS TÉCNICOS NO SAMBÃO DO POVO

  • SÁBADO (6), a partir das 19h
  • Pega no Samba
  • Chegou o que Faltava

  • SEXTA (12), a partir das 20h
  • Mocidade da Praia
  • Independentes de São Torquato

  • SÁBADO (13), a partir das 19h
  • Novo Império
  • Unidos de Jucutuquara

  • QUARTA (17), a partir das 20h
  • Andaraí
  • Barreiros

  • SEXTA (19), a partir das 20h30
  • Império de Fátima
  • Imperatriz do Forte

  • SÁBADO (20), a partir das 19h
  • Unidos da Piedade
  • Independente de Boa Vista

  • SEXTA (26), a partir das 22h15
  • Eucalipto

  • SÁBADO (27), a partir das 19h
  • Mocidade Unida da Glória

  • ONDE: No Sambão do Povo. Av. Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória. Entrada franca

Correção

03/01/2024 - 7:14
A ordem correta da apresentação das agremiações no ensaio técnico de sábado (6) é: Pega no Samba, primeira a entrar, e Chegou o que Faltava, segunda a se apresentar. O texto foi corrigido. 

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