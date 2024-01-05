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Carnaval 2024

Ensaio técnico no Sambão do Povo é cancelado nesta sexta-feira (5)

Por conta das fortes chuvas, uma nova data será definida para apresentações de Barreiros e Eucalipto. Programação de sábado (6) continua confirmada
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 15:55

Ensaio Técnico da Unidos de Barreiros no Sambão do Povo em Vitória.
Por conta da chuva, os ensaios técnicos desta sexta (5) foram cancelados  Crédito: Rodrigo Gavini
Ainda não será desta vez que o "couro vai comer" no Sambão do Povo, em Vitória, em 2024. Por conta das fortes chuvas que estão caindo no Espírito Santo desde a tarde de quinta-feira (4), os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo de Acesso A do carnaval capixaba, marcados para começar na noite desta sexta (5), foram cancelados. 
A informação foi repassada pela Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses) em suas redes sociais. "Comunicamos que, embasados na meteorologia de fortes chuvas para hoje, e atendendo aos pedidos das escolas de samba do Grupo de Acesso A, Barreiros e Eucalipto, visando seus integrantes, população e instrumentos, decidiram em comum acordo que o ensaio que aconteceria nesta sexta (5), a partir das 21 horas, será cancelado. A nova data será comunicada em breve". 
De acordo com informação repassada para HZ pela Diretoria de Carnaval da Lieses, os demais ensaios do Grupo de Acesso A marcados para janeiro continuam confirmados.  
Também procuramos a assessoria de imprensa da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesges) e fomos informados que as apresentações de Pega no Samba e Chegou o que Faltava, marcadas para este sábado (6), continuam confirmadas e com entrada franca. Se houver alguma mudança, a informação será repassada nas próximas horas.

PREPARAÇÃO

Você já sabe, mas não custa lembrar: os ensaios são fundamentais para as escolas acertarem os últimos detalhes do desfile, como o tempo de apresentação, execução e planejamento dos quesitos para avaliação dos jurados.
No caso das agremiações do Grupo Especial, também estarão presentes alguns segmentos das agremiações, como casais de mestre-sala e porta-bandeira, baianas, destaques, musas, passistas, rainhas e velhas-guardas.
Para o presidente da Liesge, Edson Neto, os encontros-teste são uma oportunidade para agremiações acertarem os detalhes para o dia do desfile oficial. "Esse é o momento de corrigir os erros".
Essa é uma oportunidade para os foliões acompanharem a preparação de sua escola do coração mais de perto. "Por isso é gratuito. Queremos receber o povo do samba, simpatizantes e turistas no Sambão do Povo antes do Carnaval. Será um mês de folia!", pontua Edson Neto.
Em tempo: as apresentações oficiais do Carnaval de Vitória estão marcadas para acontecer nos dias 2 (Grupo A), 3 (Grupo Especial) e 4 (Grupo B) de fevereiro de 2024. Os ingressos já estão à venda. Só para relembrar: no domingo (4), a entrada é franca.

PROGRAMAÇÃO DOS ENSAIOS TÉCNICOS NO SAMBÃO DO POVO

  • SÁBADO (6), a partir das 19h
  • Pega no Samba
  • Chegou o que Faltava

  • SEXTA (12), a partir das 21h
  • Mocidade da Praia
  • Independentes de São Torquato

  • SÁBADO (13), a partir das 19h
  • Novo Império
  • Unidos de Jucutuquara

  • SEXTA (19), a partir das 20h30
  • Império de Fátima
  • Imperatriz do Forte
  • Andaraí

  • SÁBADO (20), a partir das 19h
  • Unidos da Piedade
  • Independente de Boa Vista

  • SÁBADO (27), a partir das 19h
  • Mocidade Unida da Glória

  • ONDE: No Sambão do Povo. Av. Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória. Entrada franca

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