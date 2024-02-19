Pega no Samba anuncia desligamento de coordenadores e diretores da escola

Pega no Samba no Carnaval de Vitória 2024: escola foi rebaixada para o Grupo de Acesso A Crédito: Fernando Madeira

Pega no Samba anunciou, nesta segunda (19), o desligamento de coordenadores e diretores. O comunicado foi feito pelas redes sociais e causou impacto no mundo do samba capixaba. Após apresentação abaixo da esperada no Carnaval 2024, que culminou com o rebaixamento para o Grupo de Acesso A no próximo ano, aanunciou, nesta segunda (19), o desligamento de coordenadores e diretores. O comunicado foi feito pelas redes sociais e causou impacto no mundo do samba capixaba.

"O Grêmio Recreativo e Escola de Samba Pega no Samba vem, por meio deste, comunicar o desligamento de todos os coordenadores e diretores que fizeram parte da realização do Carnaval de 2024. Expressamos nossa profunda gratidão por todo o apoio e trabalho empenhado para que esse carnaval acontecesse. Desejamos sucesso na nova etapa da vida pessoal e profissional de cada um", anunciou a escola do bairro Consolação.

Em conversa com HZ, Dannilo Amon, presidente do Pega no Samba, afirmou que cerca de 30 pessoas foram desligadas."Muita coisa não funcionou. Havia atribuições que deveriam ser resolvidas por coordenadores e diretores, mas que, por não receber a atenção devida, precisei tomar à frente. Integrantes me procuravam para resolver situações que eram de responsabilidade dessas pessoas", explicou.

Dannilo adianta que os únicos setores da escolha que não sofrerão mudanças são a bateria - comanda Leandrynho Pimentel - e o intérprete Thiago Brito. Para os fãs, uma boa notícia: Duda Lima continua como rainha da agremiação.

AVALIAÇÃO

Amon aponta que o fraco desempenho no Sambão do Povo se deu por uma série de fatores, mas, conforme o gerente, um deles foi essencial: a falta de verba de patrocínio.

"Contávamos com um patrocínio que não veio. Em dezembro fomos informados que entre R$ 300 e R$ 700 mil de uma verba prometida não chegaria. Tivemos um mês para nos adaptar ao novo orçamento, refazer as contas e promover cortes", aponta, dizendo que o fato de uma parte da alegoria da escola ter despencado durante o desfile não foi crucial para sua queda.

Problemas à parte, Dannilo Amon afirmou que seu objetivo é preencher os novos cargos com membros da comunidade. "Temos muito trabalho pela frente. Vamos fazer a prestação de contas do desfile desse ano e pensar no próximo. A ideia é convocar nossa comunidade, trazer o nosso povo de volta. A comunidade será a alma do Pega em 2025".

Pega no Samba promete se reorganizar para o carnaval 2025 Crédito: Fernando Madeira

Entre os planos do gestor, está a divisão da agremiação em três setores, fórmula que vem dando certo e usada, por exemplo, pela Unidos do Viradouro, atual campeã do carnaval carioca.