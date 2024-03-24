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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Arquitetos e decoradores do ES desfrutam de "day off" em Anchieta

Publicado em
24 mar 2024 às 03:00
Top Décor
Profissionais de arquitetura, decoração e design  celebraram o sucesso no Hotel Pontal de Ubu, em Anchieta Crédito: Divulgação

Tops da decoração

Profissionais de arquitetura, decoração e design celebraram o sucesso em 24 horas off, no Hotel Pontal de Ubu, em Anchieta. Nove lojistas que compõem o clube de vantagens  Top Club Decor proporcionaram uma experiência com  ‘welcome drinks’ ao som de um saxofonista, música, banho de piscina, spa, aula de cerâmica e bate-papo sobre arte e design Veja as fotos!

PARCERIA

Rafaele Cé (presidente da RedePetro ES) e Leonardo Cerezza (presidente do Sindifer) com termo de parceria assinado entre a RedePetro ES e o Sindifer, que apoiou o evento
Rafaele Cé (presidente da RedePetro ES) e Leonardo Cerezza (presidente do Sindifer) com termo de parceria assinado entre a RedePetro ES e o Sindifer, que apoiou o evento Crédito: Thuanny Louzada

Paris em Vila Velha

Prestes a completar seus 45 anos de fundação, a Óticas Paris irá inaugurar em breve sua mais nova loja no Shopping Vila Velha. Com a fusão dos dois pontos comerciais já existentes, o grupo óptico está preparando um ambiente totalmente renovado, em um espaço três vezes mais amplo e moderno. Alinhados com as últimas tendências internacionais e mantendo o padrão Paris de atendimento VIP, a nova loja no shopping Vila Velha será no formato self-service, oferecendo uma nova experiência ao cliente. A nova loja da Óticas Paris abre as portas no início de Abril com uma coleção exclusiva das marcas e grifes de luxo que já fazem parte do portfólio, como Miu Miu, Ray-Ban, Carrera, Dolce & Gabbana, Prada, Burberry, Versace, Carolina Herrera e outras. "Essa é a nossa maneira de nos conectarmos com nossos clientes enquanto celebramos nossos 45 anos de tradição e inovação. A nova loja reflete toda a experiência que a Óticas Paris representa", comenta a diretora-executiva do grupo, Ana Luiza Azevedo. Com a inauguração, a Óticas Paris se orgulha em estar presente em 11 lojas físicas na Grande Vitória, além de atuar em todo o país através do e-commerce.

E-book

Carol Santos, expert em enoturismo em Portugal, lança seu primeiro e-book neste domingo (24), intitulado "Introdução ao Vinho Português". A edição é gratuita e será um presente especial dos 13 anos do blog 'Um Olhar Novo' para os leitores.

COMEMORAÇÃO

Marcio Chagas, Samuel Nogueira, Samuel Paganotto e Ivan Reis
Marcio Chagas, Samuel Nogueira, Samuel Paganotto e Ivan Reis: celebrando quatro anos da agência Cabana, em Vila Velha Crédito: Divulgação

Novo estande

O diretor executivo da Ciittá Engenharia, Roberto Puppim, comunica que o novo estande de seu empreendimento imobiliário de alto padrão, localizado na Praia da Costa, será reaberto no dia 25 de março. O motivo é que as obras do edifício já começaram no mês de janeiro. "Assim, um novo estande com maquete e sala de imersão será reaberto”, explica.

Café da Assevila

O Café Empresarial da Associação de Empresários de Vila Velha (Assevila) traz, em sua 19ª edição, na próxima quarta-feira (27), às 8h, dois palestrantes ilustres para tratarem do tema da inovação, sendo eles o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, e o presidente da Cesan, Munir Abud. O evento acontece no Hub de Inovação da Assevila, no Shopping Praia da Costa. As inscrições são feitas pelo link: https://forms.gle/NMppSkzJN25YJ9Ts7

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