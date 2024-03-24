Arquitetos e decoradores do ES desfrutam de "day off" em Anchieta

Prestes a completar seus 45 anos de fundação, a Óticas Paris irá inaugurar em breve sua mais nova loja no Shopping Vila Velha. Com a fusão dos dois pontos comerciais já existentes, o grupo óptico está preparando um ambiente totalmente renovado, em um espaço três vezes mais amplo e moderno. Alinhados com as últimas tendências internacionais e mantendo o padrão Paris de atendimento VIP, a nova loja no shopping Vila Velha será no formato self-service, oferecendo uma nova experiência ao cliente. A nova loja da Óticas Paris abre as portas no início de Abril com uma coleção exclusiva das marcas e grifes de luxo que já fazem parte do portfólio, como Miu Miu, Ray-Ban, Carrera, Dolce & Gabbana, Prada, Burberry, Versace, Carolina Herrera e outras. "Essa é a nossa maneira de nos conectarmos com nossos clientes enquanto celebramos nossos 45 anos de tradição e inovação. A nova loja reflete toda a experiência que a Óticas Paris representa", comenta a diretora-executiva do grupo, Ana Luiza Azevedo. Com a inauguração, a Óticas Paris se orgulha em estar presente em 11 lojas físicas na Grande Vitória, além de atuar em todo o país através do e-commerce.