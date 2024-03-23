Designer do ES Carolina Neves recebe famosas em hotel de luxo do Rio

Inaugurando a temporada itinerante da marca, o Trunk Show, Carolina Neves expôs a nova coleção de suas joias no Rio de aneiro. O evento exclusivo para convidadas aconteceu nesta semana no Hotel Emiliano, com vista para o mar de Copacabana. A edição de Trunk Show da grife de joias capixaba Carolina Neves ocorre anualmente com o objetivo de apresentar as criações CN em diversas cidades do Brasil. A designer já adiantou que os próximos destinos são Campo Grande (MS) – sendo esta uma cidade inédita – e Teresina (PI). Ao longo do ano, CN deve passar por cerca de sete capitais pelo país. Confira os cliques Willyan Reis.