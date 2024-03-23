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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Designer do ES Carolina Neves recebe famosas em hotel de luxo do Rio

Publicado em
23 mar 2024 às 03:00
Júlia Bastos, Carol Hemerly, Roberta Busato, Carolina Neves, Joana Bonamigo, Andrea Palhares Diana Vitorino
Júlia Bastos, Carol Hemerly, Roberta Busato, Carolina Neves, Joana Bonamigo, Andrea Palhares e Diana Vitorino: badalação no Rio  Crédito: Willyan Reis

Carolina Neves no Rio

Inaugurando a temporada itinerante da marca, o Trunk Show, Carolina Neves expôs a nova coleção de suas joias no Rio de aneiro. O evento exclusivo para convidadas aconteceu nesta semana no Hotel Emiliano, com vista para o mar de Copacabana. A edição de Trunk Show da grife de joias capixaba Carolina Neves ocorre anualmente com o objetivo de apresentar as criações CN em diversas cidades do Brasil. A designer já adiantou que os próximos destinos são Campo Grande (MS) – sendo esta uma cidade inédita – e Teresina (PI). Ao longo do ano, CN deve passar por cerca de sete capitais pelo país. Confira os cliques Willyan Reis.

QUERIDOS DE RR

Nanda Portella, Ricardo Silveira e Chris Moraes
Nanda Portella, Ricardo Silveira e Chris Moraes: em inauguração de nova ótica na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

COQUETEL

Paulo e Karla Lessa com Alline Passamani e Rodrigo Abelha
Paulo e karla Lessa com Alline Passamani e Rodrigo Abelha: em inauguração de nova ótica na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

Homenagem

A Academia de Letras Jurídicas do Espírito Santo será homenageada na Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (25), por seu aniversário de sete anos. Diversas personalidades do meio jurídico e da área da segurança pública vão receber homenagens, entre elas a diretora estadual da Associação Brasileira dos Advogados (ABA), Érica Neves. A solenidade também incluirá a posse dos novos acadêmicos imortais da Academia.

Congresso de Oncologia

O Cientista Social e mestre em Ciência Política, Alexandre Ben, é um dos palestrantes confirmados para o 3º Congresso de Oncologia do Hospital Santa Rita, a ser realizado de 29 a 31 de agosto, no Centro de Convenções de Vitória. Alexandre abordará os insights essenciais sobre os Projetos de Lei em tramitação no Congresso Nacional que, caso aprovados, trarão impactos diretos no contexto da oncologia.

Mulheres de impacto

O  livro" Mulheres de impacto" será lançado na terça-feira (26), no Restaurante Coco Bambu do Shopping Praia da Costa. A  autora é  Mônica Oliveira e e coautora é Sabrina Quintanilha.

Prevenção

Segundo pesquisas realizadas pelo (INCA), vinculadas ao Ministério da Saúde, mais de 46 mil novos casos de câncer colorretal serão detectados anualmente no Brasil. Segundo o médico cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Felipe Mustafa, “aproveitamos o mês de março para realizar campanhas de conscientização sobre a prevenção, detecção precoce e tratamento do câncer colorretal, com o objetivo de educar a população sobre os fatores de risco, sintomas e a importância de exames preventivos, como a colonoscopia,” destaca.

NA PRAIA DO CANTO

Juliana Girelli e Ivan Aguilar
Juliana Girelli e Ivan Aguilar: em coquetel badalado de inauguração Crédito: Cloves Louzada

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