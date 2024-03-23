Designer do ES Carolina Neves recebe famosas em hotel de luxo do Rio

Segundo pesquisas realizadas pelo (INCA), vinculadas ao Ministério da Saúde, mais de 46 mil novos casos de câncer colorretal serão detectados anualmente no Brasil. Segundo o médico cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Felipe Mustafa, “aproveitamos o mês de março para realizar campanhas de conscientização sobre a prevenção, detecção precoce e tratamento do câncer colorretal, com o objetivo de educar a população sobre os fatores de risco, sintomas e a importância de exames preventivos, como a colonoscopia,” destaca.