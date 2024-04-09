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Entrada gratuita

Com Casaca e Pele Morena, festival vai unir gastronomia e música em Vila Velha

Boulevard Festival acontece em dois finais de semana - de 11 a 14 e 18 a 21 de abril. Programação ainda conta com cerveja artesanal e cardápios variados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 16:36

Boulevard Festival terá muita música e boa gastronomia em Vila Velha
Boulevard Festival terá muita música e boa gastronomia em Vila Velha Crédito: Divulgação
Um evento que deve unir duas paixões dos capixabas: música boa e gastronomia. E o melhor, com entrada gratuita. O Boulevard Festival, que acontece do dia 11 a 14 e 18 a 21 deste mês, no Boulevard Shopping Vila Velha, promete reunir grandes nomes da cena musical local, como Casaca, Xá da Índia e Pele Morena. 
Duas grandes homenagens vão marcar a abertura do evento, no dia 11 de abril: Anderson Ventura, com um supershow em homenagem ao Java Roots, banda de reggae formada por ele na década de 90 e Amaro Lima com a sua Noite Manimal, onde promete revisitar os maiores sucessos do Manimal, como “Água de benzer” e “Na puxada da rede”.
Ainda na primeira semana do evento o público vai curtir shows de Vinícius Ayres, Jackson Lima, Banda Trilha, Back to the Past, Pele Morena e Pagolife. A segunda semana do evento será marcada por shows das bandas Casaca, Beat Locks, No Class, Banda 027, Banda Fixer, Sheep & Parafina, Xá da Índia e Já Gamei. Além dos shows gratuitos, o público poderá ainda desfrutar da área kids, espaço para diversão da garotada.
Grupo Pele Morena vai se apresentar no Boulevard Festival
Grupo Pele Morena vai se apresentar no Boulevard Festival Crédito: Divulgação

Gastronomia e cervejarias

Além de boa música, o Boulevard Festival também vai levar ao público opções gastronômicas de dar água na boca. Estão confirmadas as conceituadas Hot Burguer (hambúrguer e franguinho), Felipe Espetos (com espetinhos de churrasco e crepe), Brasa e Cia (churrasco na brasa), Rei do Pastelzinho, Pizzas do Chef, além de uma operação de doces e churros, a Te Quiero Churros.
E ciente que capixaba é fã de cerveja artesanal, a organização do Festival garantiu a participação de cervejarias queridinhas do público no evento, como Kingbier, Big Step, Hood, Vikings, Convento e a Chop no Pix. Haverá ainda a presença da Girassol Drinks, com um cardápio com várias opções de drinks autorais.

ATRAÇÕES MUSICAIS

  • Primeiro final de semana (11 a 14 de abril) 
  • Quinta (11/04)
  • 19h – Anderson Ventura canta Java Roots 
  • 21h - Amaro Lima numa Noite Manimal

  • Sexta (12/04)
  • 20h Vinícius Ayres 
  • 22h Jackson Lima

  • Sábado (13/04)
  • 20h - Banda Trilha 
  • 22h - Back to the Past

  • Domingo (14/04)
  • 18h30 – Pele Morena 
  • 20h30 – Pagolife

  • Segundo final de semana (18 a 21 de abril) 
  • Quinta (18/04)
  • 19h – Beat Locks
  • 21h - Casaca

  • Sexta (19/04)
  • 20h - No Class
  • 22h - Banda 027

  • Sábado (20/04)
  • 20h Banda Fixer 
  • 22h Sheep & Parafina

  • Domingo (21/04)
  • 18h30 Xá da Índia 
  • 20h30 - Já Gamei

SERVIÇO

  • Evento: Boulevard Festival
  • Local: estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica
  • Dias: 11 a 14 e 18 a 21 de abril 
  • Horário: 17h às 0h 
  • Entrada gratuita - Proibida a entrada com cooler.
  • Classificação livre

    • Cervejarias participantes
    • 1 - Kingbier
    • 2 - Big Step
    • 3 - Hood
    • 4 - Vikings
    • 5 - Convento
    • 6 - Chop no Pix
    • Drinks: Girassol Drinks

    • Comidas: 
    • 1- Hot Burguer (hambúrguer e franguinho)
    • 2- Felipe Espetos (com espetinhos de churrasco e crepe)
    • 3- Brasa e Cia (churrasco na brasa)
    • 4- Rei do Pastelzinho
    • 5- Pizzas do Chef
    • Sobremesa: Te Quero Churros

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