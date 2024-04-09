Com Casaca e Pele Morena, festival vai unir gastronomia e música em Vila Velha

Boulevard Festival terá muita música e boa gastronomia em Vila Velha Crédito: Divulgação

Um evento que deve unir duas paixões dos capixabas: música boa e gastronomia. E o melhor, com entrada gratuita. O Boulevard Festival, que acontece do dia 11 a 14 e 18 a 21 deste mês, no Boulevard Shopping Vila Velha, promete reunir grandes nomes da cena musical local, como Casaca, Xá da Índia e Pele Morena.

Duas grandes homenagens vão marcar a abertura do evento, no dia 11 de abril: Anderson Ventura, com um supershow em homenagem ao Java Roots, banda de reggae formada por ele na década de 90 e Amaro Lima com a sua Noite Manimal, onde promete revisitar os maiores sucessos do Manimal, como “Água de benzer” e “Na puxada da rede”.

Ainda na primeira semana do evento o público vai curtir shows de Vinícius Ayres, Jackson Lima, Banda Trilha, Back to the Past, Pele Morena e Pagolife. A segunda semana do evento será marcada por shows das bandas Casaca, Beat Locks, No Class, Banda 027, Banda Fixer, Sheep & Parafina, Xá da Índia e Já Gamei. Além dos shows gratuitos, o público poderá ainda desfrutar da área kids, espaço para diversão da garotada.

Grupo Pele Morena vai se apresentar no Boulevard Festival Crédito: Divulgação

Gastronomia e cervejarias

Além de boa música, o Boulevard Festival também vai levar ao público opções gastronômicas de dar água na boca. Estão confirmadas as conceituadas Hot Burguer (hambúrguer e franguinho), Felipe Espetos (com espetinhos de churrasco e crepe), Brasa e Cia (churrasco na brasa), Rei do Pastelzinho, Pizzas do Chef, além de uma operação de doces e churros, a Te Quiero Churros.

E ciente que capixaba é fã de cerveja artesanal, a organização do Festival garantiu a participação de cervejarias queridinhas do público no evento, como Kingbier, Big Step, Hood, Vikings, Convento e a Chop no Pix. Haverá ainda a presença da Girassol Drinks, com um cardápio com várias opções de drinks autorais.

ATRAÇÕES MUSICAIS

Primeiro final de semana (11 a 14 de abril)

Quinta (11/04)

19h – Anderson Ventura canta Java Roots

21h - Amaro Lima numa Noite Manimal





Sexta (12/04)

20h Vinícius Ayres

22h Jackson Lima





Sábado (13/04)

20h - Banda Trilha

22h - Back to the Past





Domingo (14/04)

18h30 – Pele Morena

20h30 – Pagolife





Segundo final de semana (18 a 21 de abril)



Quinta (18/04)

19h – Beat Locks

21h - Casaca





Sexta (19/04)

20h - No Class

22h - Banda 027





Sábado (20/04)

20h Banda Fixer

22h Sheep & Parafina





Domingo (21/04)

18h30 Xá da Índia

20h30 - Já Gamei

SERVIÇO