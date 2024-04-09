Com Casaca e Pele Morena, festival vai unir gastronomia e música em Vila Velha

Um evento que deve unir duas paixões dos capixabas: música boa e gastronomia. E o melhor, com entrada gratuita. O Boulevard Festival, que acontece do dia 11 a 14 e 18 a 21 deste mês, no Boulevard Shopping Vila Velha, promete reunir grandes nomes da cena musical local, como Casaca, Xá da Índia e Pele Morena.
Duas grandes homenagens vão marcar a abertura do evento, no dia 11 de abril: Anderson Ventura, com um supershow em homenagem ao Java Roots, banda de reggae formada por ele na década de 90 e Amaro Lima com a sua Noite Manimal, onde promete revisitar os maiores sucessos do Manimal, como “Água de benzer” e “Na puxada da rede”.
Ainda na primeira semana do evento o público vai curtir shows de Vinícius Ayres, Jackson Lima, Banda Trilha, Back to the Past, Pele Morena e Pagolife. A segunda semana do evento será marcada por shows das bandas Casaca, Beat Locks, No Class, Banda 027, Banda Fixer, Sheep & Parafina, Xá da Índia e Já Gamei. Além dos shows gratuitos, o público poderá ainda desfrutar da área kids, espaço para diversão da garotada.
Gastronomia e cervejarias
Além de boa música, o Boulevard Festival também vai levar ao público opções gastronômicas de dar água na boca. Estão confirmadas as conceituadas Hot Burguer (hambúrguer e franguinho), Felipe Espetos (com espetinhos de churrasco e crepe), Brasa e Cia (churrasco na brasa), Rei do Pastelzinho, Pizzas do Chef, além de uma operação de doces e churros, a Te Quiero Churros.
E ciente que capixaba é fã de cerveja artesanal, a organização do Festival garantiu a participação de cervejarias queridinhas do público no evento, como Kingbier, Big Step, Hood, Vikings, Convento e a Chop no Pix. Haverá ainda a presença da Girassol Drinks, com um cardápio com várias opções de drinks autorais.
ATRAÇÕES MUSICAIS
- Primeiro final de semana (11 a 14 de abril)
- Quinta (11/04)
- 19h – Anderson Ventura canta Java Roots
- 21h - Amaro Lima numa Noite Manimal
- Sexta (12/04)
- 20h Vinícius Ayres
- 22h Jackson Lima
- Sábado (13/04)
- 20h - Banda Trilha
- 22h - Back to the Past
- Domingo (14/04)
- 18h30 – Pele Morena
- 20h30 – Pagolife
- Segundo final de semana (18 a 21 de abril)
- Quinta (18/04)
- 19h – Beat Locks
- 21h - Casaca
- Sexta (19/04)
- 20h - No Class
- 22h - Banda 027
- Sábado (20/04)
- 20h Banda Fixer
- 22h Sheep & Parafina
- Domingo (21/04)
- 18h30 Xá da Índia
- 20h30 - Já Gamei
SERVIÇO
- Evento: Boulevard Festival
- Local: estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica
- Dias: 11 a 14 e 18 a 21 de abril
- Horário: 17h às 0h
- Entrada gratuita - Proibida a entrada com cooler.
- Classificação livre
- Cervejarias participantes
- 1 - Kingbier
- 2 - Big Step
- 3 - Hood
- 4 - Vikings
- 5 - Convento
- 6 - Chop no Pix
- Drinks: Girassol Drinks
- Comidas:
- 1- Hot Burguer (hambúrguer e franguinho)
- 2- Felipe Espetos (com espetinhos de churrasco e crepe)
- 3- Brasa e Cia (churrasco na brasa)
- 4- Rei do Pastelzinho
- 5- Pizzas do Chef
- Sobremesa: Te Quero Churros