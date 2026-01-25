4 orações para o Dia de São Paulo

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 11:51
Em 25 de janeiro, mesma data do aniversário da cidade de São Paulo, é celebrado entre os cristãos o Dia de São Paulo, santo padroeiro dos evangelizadores e da comunicação, que escreveu muitas cartas durante a vida. Conhecido também como Saulo, ou apóstolo Paulo, ele é exaltado entre os fiéis por ter sido um dos mais influentes escritores do cristianismo, cujas obras compõem boa parte do Novo Testamento, sendo quatorze epístolas atribuídas a ele.
Segundo as escrituras bíblicas, durante boa parte de sua jornada, Paulo dedicou-se a perseguir os discípulos de Jesus. No entanto, em uma viagem entre Jerusalém e Damasco, conheceu o Filho de Deus por meio de uma visão, em que o viu envolto a uma grande luz. Ficou cego, voltou a enxergar e, após 3 dias, converteu-se ao cristianismo, tornando-se um grande pregador.
“O Senhor disse: ‘Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome” (Atos 9:15-16).
A seguir, confira 4 orações poderosas para homenagear e rogar a São Paulo!
Ó glorioso São Paulo Apóstolo, que de perseguidor dos cristãos vos tornastes grande apóstolo, fazei que vivamos na fé e nos salvemos pela caridade que praticamos.
Que possamos por vossa intercessão conhecer, amar a Deus e assim seguir melhor Jesus Cristo. Suscitai muitos Santos Apóstolos, concedei-nos por vossa ajuda a graça da conversão diária e a sermos defendidos de toda a cilada do inimigo.
Concedei-nos especialmente ( apresente o seu pedido ), graça de que tanto precisamos. Amém!
São Paulo, mensageiro incansável do Evangelho, intercedei por nós diante de Deus. Fortalecei nossa coragem em proclamar a fé , guiando-nos na busca pela verdade e pela justiça. Que possamos seguir vosso exemplo de conversão, transformando nossos corações e vidas para Deus. São Paulo, rogai por nós. Amém.
Ó glorioso São Paulo, que de perseguidor do nome cristão Vos tornastes um Apóstolo ardentíssimo pelo vosso zelo. E para tornar conhecido o nome do Salvador Jesus, Até os últimos confins do mundo sofrestes cárceres, Flagelações, lapidações, naufrágios, perseguições de todo o gênero e, Enfim, derramastes todo o vosso sangue até à última gota por Cristo. Obtende-nos, pois, A graça de receber, como favores da Divina Misericórdia, As curas das nossas enfermidades E o alívio das nossas atribulações, A fim de que as vicissitudes desta vida Não nos esmoreçam no serviço de Deus, Mas nos tornem sempre mais fiéis E fervorosos. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Amém!
São Paulo, mestre dos gentios, olhai com amor para nossa pátria, nosso coração dilatou-se para colher a todos os povos num abraço da paz. Agora no céu, o amor de Cristo vos leve a iluminar a todos com a luz do Evangelho e a estabelecer no mundo o reino do amor. Suscitai vocações, confortai os que anunciam o Evangelho, preparai as pessoas para que acolham o Cristo, nosso Divino Mestre. Que o nosso povo encontre e reconheça sempre a Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Busque o Reino de Deus e trabalhe em sua realização, para que a sua luz resplandeça diante do mundo. Ó, São Paulo Apóstolo, iluminai, animai, abençoai a todos nós. Amém!
