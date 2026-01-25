Cultura

4 orações para o Dia de São Paulo

Celebrado em 25 de janeiro, ele é o padroeiro dos evangelizadores e da comunicação

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 11:51

São Paulo foi um dos grandes pregadores de Cristo Crédito: Imagem: Luis Fraga | Shutterstock

Em 25 de janeiro, mesma data do aniversário da cidade de São Paulo, é celebrado entre os cristãos o Dia de São Paulo, santo padroeiro dos evangelizadores e da comunicação, que escreveu muitas cartas durante a vida. Conhecido também como Saulo, ou apóstolo Paulo, ele é exaltado entre os fiéis por ter sido um dos mais influentes escritores do cristianismo, cujas obras compõem boa parte do Novo Testamento, sendo quatorze epístolas atribuídas a ele.

Perseguição e redenção a Cristo

Segundo as escrituras bíblicas, durante boa parte de sua jornada, Paulo dedicou-se a perseguir os discípulos de Jesus. No entanto, em uma viagem entre Jerusalém e Damasco, conheceu o Filho de Deus por meio de uma visão, em que o viu envolto a uma grande luz. Ficou cego, voltou a enxergar e, após 3 dias, converteu-se ao cristianismo, tornando-se um grande pregador.

“O Senhor disse: ‘Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome” (Atos 9:15-16).

Orações a São Paulo rogam por sua proteção e graça Crédito: Imagem: Doidam 10 | Shutterstock

Orações para São Paulo

A seguir, confira 4 orações poderosas para homenagear e rogar a São Paulo!

1. Oração para alcançar uma graça

Ó glorioso São Paulo Apóstolo, que de perseguidor dos cristãos vos tornastes grande apóstolo, fazei que vivamos na fé e nos salvemos pela caridade que praticamos.

Que possamos por vossa intercessão conhecer, amar a Deus e assim seguir melhor Jesus Cristo. Suscitai muitos Santos Apóstolos, concedei-nos por vossa ajuda a graça da conversão diária e a sermos defendidos de toda a cilada do inimigo.

Concedei-nos especialmente ( apresente o seu pedido ), graça de que tanto precisamos. Amém!

2. Oração pela intercessão de São Paulo

São Paulo, mensageiro incansável do Evangelho, intercedei por nós diante de Deus. Fortalecei nossa coragem em proclamar a fé , guiando-nos na busca pela verdade e pela justiça. Que possamos seguir vosso exemplo de conversão, transformando nossos corações e vidas para Deus. São Paulo, rogai por nós. Amém.

3. Oração a São Paulo para ter proteção

Ó glorioso São Paulo, que de perseguidor do nome cristão Vos tornastes um Apóstolo ardentíssimo pelo vosso zelo. E para tornar conhecido o nome do Salvador Jesus, Até os últimos confins do mundo sofrestes cárceres, Flagelações, lapidações, naufrágios, perseguições de todo o gênero e, Enfim, derramastes todo o vosso sangue até à última gota por Cristo. Obtende-nos, pois, A graça de receber, como favores da Divina Misericórdia, As curas das nossas enfermidades E o alívio das nossas atribulações, A fim de que as vicissitudes desta vida Não nos esmoreçam no serviço de Deus, Mas nos tornem sempre mais fiéis E fervorosos. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Amém!

4. Oração para atrair paz

São Paulo, mestre dos gentios, olhai com amor para nossa pátria, nosso coração dilatou-se para colher a todos os povos num abraço da paz. Agora no céu, o amor de Cristo vos leve a iluminar a todos com a luz do Evangelho e a estabelecer no mundo o reino do amor. Suscitai vocações, confortai os que anunciam o Evangelho, preparai as pessoas para que acolham o Cristo, nosso Divino Mestre. Que o nosso povo encontre e reconheça sempre a Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Busque o Reino de Deus e trabalhe em sua realização, para que a sua luz resplandeça diante do mundo. Ó, São Paulo Apóstolo, iluminai, animai, abençoai a todos nós. Amém!