Comida paulista: 9 receitas tradicionais de São Paulo

Aprenda a preparar pratos que vão enriquecer sua mesa e celebrar a herança cultural e culinária da cidade

Publicado em 25 de janeiro de 2026

Cuscuz paulista Crédito: Imagem: flanovais | Shutterstock

São Paulo, um dos estados mais diversificados do Brasil, oferecendo opções gastronômicas para todos os gostos. Nos restaurantes, é possível encontrar desde o tradicional virado à paulista até o famoso pastel de feira, compondo um verdadeiro mosaico culinário — um convite irresistível a uma viagem por sabores únicos.

O aniversário da cidade, celebrado em 25 de janeiro, é uma excelente oportunidade para reunir a família e os amigos e saborear pratos típicos da culinária paulista, visto que esta data simboliza a história, a diversidade cultural e as tradições que ajudaram a construir a identidade do município.

Pensando nisso, a seguir, selecionamos 9 receitas típicas da região que vão enriquecer sua mesa e tornar a celebração ainda mais especial. Confira!

1. Cuscuz paulista

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de milho flocada

1 xícara de chá de farinha de mandioca

1 l de caldo de legumes quente

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 pimentão vermelho sem sementes e picado (reserve algumas rodelas para decoração)

1 pimentão amarelo sem sementes e picado (reserve algumas rodelas para decoração)

2 tomates sem sementes e picados (reserve algumas rodelas para decoração)

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1/2 xícara de chá de milho-verde

300 g de sardinha (reserve algumas para decoração)

3 ovos cozidos cortados em rodelas

1/4 de xícara de chá de azeitona verde picada

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

1/4 de xícara de chá de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione os pimentões e refogue por mais alguns minutos. Acrescente os tomates, a ervilha e o milho-verde. Refogue por 5 minutos. Junte as sardinhas ao refogado, quebrando levemente os pedaços. Adicione a farinha de milho e a farinha de mandioca e misture. Aos poucos, coloque o caldo quente, mexendo constantemente até que a mistura fique bem úmida e homogênea. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha e a cebolinha e reserve.

Em uma forma com furo no centro, untada com azeite de oliva, disponha as rodelas de tomate, pimentão, ovos cozidos e azeitona no fundo e nas laterais. Coloque também algumas sardinhas inteiras nas laterais da forma e despeje a mistura do cuscuz sobre elas, pressionando bem para compactar. Deixe descansar por alguns minutos para firmar. Desenforme em um prato grande e sirva em seguida.

2. Virado à paulista

Ingredientes

500 g de feijão-carioca

200 g de bacon picado

200 g de linguiça calabresa cortada em rodelas

1 cebola descascada e picada

6 dentes de alho descascados e picados

2 folhas de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de óleo

1 xícara de chá de farinha de mandioca

4 ovos fritos

4 bistecas de porco

1 maço de couve cortado em tiras finas

4 bananas-nanicas descascadas e cortadas ao meio

1 xícara de chá de arroz branco

Óleo para fritar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, cubra o feijão-carioca com água e adicione as folhas de louro. Leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após pegar pressão. Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e frite o bacon até dourar. Adicione a linguiça calabresa, a cebola e 2 dentes de alho e refogue até ficarem macios. Junte o feijão-carioca cozido, com um pouco do caldo, e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Aos poucos, acrescente a farinha de mandioca, mexendo sempre, até atingir a consistência desejada. Em um recipiente, tempere as bistecas com sal e pimenta-do-reino e frite-os em uma frigideira em fogo médio com um pouco de óleo até dourar. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma frigideira, doure 2 dentes de alho e refogue a couve até murchar. Tempere com sal e reserve.

Após, em outra frigideira, aqueça o óleo em fogo médio e doure as bananas-nanicas. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, aqueça um pouco de óleo em fogo médio e refogue o restante do alho até dourar. Adicione o arroz e refogue até começar a brilhar. Cubra com água e tempere com sal. Cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, até a água secar. Sirva o feijão com as bistecas, os ovos fritos, a couve refogada, as bananas fritas e o arroz branco.

3. Cachorro-quente com purê de batata

Ingredientes

8 salsichas

8 pães para cachorro-quente

4 batatas descascadas e cortadas em cubos

1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 xícara de chá de molho de tomate

Azeite de oliva, sal e batata-palha a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e amasse as batatas. Em outra panela, aqueça o leite e a manteiga em fogo médio. Adicione as batatas amassadas e mexa até formar um purê cremoso. Desligue o fogo e tempere com sal. Reserve.

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Junte o molho de tomate e cozinhe por 5 minutos. Acrescente as salsichas e cozinhe por mais 5 minutos. Abra os pães de cachorro-quente e coloque uma porção de purê de batata dentro de cada um. Adicione uma salsicha por cima do purê e cubra com batata-palha. Sirva em seguida.

4. Arroz biro-biro

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz branco cozido

150 g de bacon cortado em cubos

150 g de linguiça calabresa picada

3 ovos batidos

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

1 xícara de chá de batata-palha

Modo de preparo

Em uma panela grande, frite o bacon em fogo médio até ficar dourado e crocante. Acrescente a linguiça calabresa e refogue por alguns minutos. Junte a cebola e o alho e refogue até ficarem macios e levemente dourados. Em seguida, acrescente os ovos e mexa até formar ovos mexidos.

Adicione o arroz cozido e a manteiga e mexa bem para incorporar todos os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino e aqueça por alguns minutos, mexendo delicadamente. Desligue o fogo, finalize com cheiro-verde e sirva com batata-palha por cima.

Pastel de feira Crédito: Imagem: Best Food Photos | Shutterstock

5. Pastel de feira

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de cachaça

1 colher de sopa de óleo

1 xícara de chá de água morna

Óleo para fritar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

300 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

2 colheres de sopa de óleo

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente grande, misture a farinha de trigo e o sal. Adicione a cachaça e o óleo. Aos poucos, coloque a água morna, mexendo até formar uma massa homogênea e lisa. Em uma superfície limpa, sove até ficar elástica. Cubra com um pano úmido e deixe descansar por 30 minutos.

Recheio

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor rosada. Acrescente o tomate, o sal e a pimenta-do-reino e refogue até o tomate desmanchar. Desligue o fogo e adicione o cheiro-verde. Reserve.

Montagem

Divida a massa em pequenas porções e abra com um rolo em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, formando retângulos finos. Coloque uma porção de recheio no centro de cada retângulo. Em seguida, dobre ao meio e pressione as bordas com um garfo para fechar bem. Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e frite os pastéis até dourarem. Retire com uma escumadeira e transfira para um recipiente forrado com papel-toalha. Sirva em seguida.

6. Pizza marguerita

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

10 g de fermento biológico seco

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de açúcar

300 ml de água morna

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Farinha de trigo para enfarinhar

Azeite de oliva para untar

Molho e cobertura

400 g de tomates pelados

2 dentes de alho descascados e picados

Sal, folhas de manjericão, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

300 g de queijo muçarela fatiado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente grande, misture a farinha de trigo, o fermento biológico, o sal e o açúcar. Faça um buraco no centro e adicione a água morna e o azeite de oliva. Misture até formar uma massa homogênea e sove até a massa ficar elástica e macia. Cubra com um pano úmido e deixe descansar até dobrar de tamanho.

Molho e cobertura

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione os tomates pelados e tempere com sal e pimenta-do-reino. Abaixe o fogo e cozinhe por 15 minutos. Depois, aguarde o refogado amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter um molho liso. Adicione algumas folhas de manjericão e reserve.

Divida a massa em duas porções e abra em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, formando discos de aproximadamente 30 cm de diâmetro. Coloque os discos de pizza em assadeiras untadas com azeite de oliva e espalhe o molho de tomate sobre eles. Cubra com as fatias de queijo muçarela, regue com um fio de azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 250 °C por 10 minutos. Retire do forno e adicione as folhas de manjericão fresco por cima. Sirva em seguida.

Bolovo Crédito: Imagem: JFDIORIO | Shutterstock

7. Bolovo

Ingredientes

5 ovos

500 g de carne moída

1/2 cebola descascada e ralada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de farinha de rosca

2 ovos batidos

1/2 xícara de chá de farinha de trigo para empanar

1/2 xícara de chá de farinha de rosca para empanar

Óleo vegetal para fritar

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque 4 ovos, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 7 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água e transfira os ovos para um recipiente com água gelada. Após, descasque-os e reserve. Em um recipiente, misture a carne moída com 1 ovo cru, cebola, alho, sal, pimenta-do-reino, cheiro-verde e farinha de rosca. Amasse até formar uma massa homogênea e moldável.

Divida a carne em quatro porções iguais. Pegue uma porção, achate na palma da mão e envolva completamente um ovo cozido com a carne. Modele em formato arredondado ou levemente ovalado e repita o processo com as demais porções.

Passe cada bolovo na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por fim, na farinha de rosca. Em uma frigideira funda, aqueça o óleo vegetal em fogo médio e frite os bolovos até que fiquem dourados. Transfira para um recipiente forrado com papel-toalha e sirva em seguida.

8. Bolinho de chuva

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até espumar levemente. Adicione o leite, a farinha de trigo e o sal, mexendo com uma colher até formar uma massa homogênea e levemente firme. Por último, misture o fermento químico delicadamente. Em um recipiente, misture o açúcar e a canela. Reserve.

Em uma panela funda, aqueça o óleo em fogo médio. Com duas colheres, modele porções pequenas da massa e coloque no óleo. Frite em pequenas quantidades, virando para dourar por igual. Transfira para um recipiente com papel-toalha e passe na mistura de açúcar e canela. Sirva em seguida.

9. Beirute

Ingredientes

1 pão sírio grande

150 g de rosbife fatiado

2 fatias de presunto

2 fatias de queijo prato

2 ovos

2 fatias de bacon

2 folhas de alface higienizadas

2 rodelas de tomate

2 colheres de sopa de maionese

Sal, pimenta-do-reino moída e manteiga a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, frite o bacon em fogo médio até ficar dourado e crocante. Transfira para um recipiente e reserve. Na mesma frigideira, aqueça um pouco de manteiga e frite os ovos rapidamente, mantendo a gema levemente mole. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve.

Abra o pão sírio ao meio e passe manteiga na parte interna. Leve à frigideira para aquecer levemente. Em seguida, disponha o rosbife, o presunto e o queijo prato, deixando aquecer até o queijo começar a derreter. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente os ovos e o bacon. Finalize com alface, tomate e maionese. Feche o sanduíche, pressione levemente e sirva em seguida.