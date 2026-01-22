Quatro dias

Tradicional bloco de Conceição da Barra completa 40 anos com trio elétrico e folia especial

Bloco de rua promete agitar todos os dias de carnaval na região e traz novidade para comemorar edição histórica

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 08:00

Para Rai é um bloco de rua clássico em Conceição da Barra Crédito: Acervo pessoal

O Bloco Para Rai, um dos mais tradicionais do Espírito Santo, completa 40 anos de história no Carnaval de Conceição da Barra. Fundado com foco na valorização da cultura popular, da cidadania e da música percussiva, o bloco é marca registrada nas ruas do balneário durante o período da folia.

A programação comemorativa inclui desfiles em todos os dias de Carnaval, com batucada, trio elétrico e o tradicional Bloco Brilha Quem Pode, conhecido pelas fantasias criativas e pela proposta irreverente. As atividades reúnem foliões de diferentes gerações e reforçam o caráter democrático do carnaval de rua na cidade.

TRIO ELÉTRICO

Uma das novidades desta edição é o retorno do desfile com trio elétrico, marcado para a segunda-feira (16/02). A apresentação será comandada pelo cantor Alan Venturin, responsável por conduzir o repertório do bloco durante o percurso pelas ruas do balneário.

QUATRO DIAS DE FOLIA

Além do trio elétrico, o Para Rai mantém sua programação tradicional. No sábado (14/02), acontece o cortejo da batucada, que percorre bares e pontos históricos da cidade, com encerramento ao entardecer, às margens do Rio Cricaré. Já no domingo (15/02), o bloco desfila pelo circuito Pôr do Sol, com concentração no Restaurante Casarão. O trajeto inclui ruas da Barra antiga e a Praça Matriz, com término também às margens do rio.



O encerramento das comemorações dos 40 anos será na terça-feira (17/02), com a realização do Bloco Brilha Quem Pode. O desfile contará com a participação da bandinha Pôr do Sol e será marcado pelo uso de fantasias variadas e pelo clima de descontração que caracteriza o evento.

SERVIÇO

SÁBADO (14/02) - Cortejo do Para Rai

Batucada nas ruas, passando por bares icônicos da cidade, aquecendo os tamborins e os corações dos foliões



Concentração: Restaurante Casarão



Restaurante Casarão Horário: a partir das 15h

DOMINGO (15/02) - Samba com Pôr do Sol

Às margens do Rio Cricaré, no Restaurante Casarão. Muito samba, alegria e um visual de tirar o fôlego



Concentração: Restaurante Casarão



Restaurante Casarão Horário: a partir das 16h



SEGUNDA (16/02) - Desfile oficial com Trio Elétrico

Com corda de isolamento, muita música, axé, samba e a multidão seguindo o Pararai pelas ruas do balneário



Concentração: Praia do Farol

Praia do Farol Horário: a partir das 17h

TERÇA (17/02) - Bloco Brilha Quem Pode

O dia mais irreverente do Carnaval! Fantasias inusitadas, muita diversão e centenas de foliões arrastados pela bandinha Pôr do Sol



Concentração: Praia do Farol/Sede do Pararai em frente ao Fórum e aos Correios.



Praia do Farol/Sede do Pararai em frente ao Fórum e aos Correios. Horário: a partir das 18h



Este vídeo pode te interessar