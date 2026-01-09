Em janeiro

Esquenta de Carnaval: blocos e oficinas gratuitas agitam a Grande Vitória

Programações gratuitas reúnem samba, cultura afro, oficinas e ensaios de blocos em Vitória e Vila Velha ainda no início do ano. Veja como participar

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 14:35

Bloco Afrokizomba Crédito: Divulgação/Afrokizomba

O Carnaval de 2026 só começa oficialmente em fevereiro, mas o clima da folia já está tomando conta da Grande Vitória, com oficinas, ensaios e apresentações que antecipam a festa e reforçam a força do carnaval de rua capixaba.

No Centro Histórico de Vitória, a Casa da Stael abriu inscrições para a oficina gratuita “Fotografia e Documentação Cultural”, voltada ao registro do carnaval de rua. A formação acontece nos dias 10 e 11 de janeiro, das 9h às 13h, e combina teoria com prática, incluindo saída fotográfica durante ensaios de blocos do Centro.

Destinada a pessoas a partir de 14 anos, a oficina terá vagas limitadas, e os registros produzidos poderão integrar uma exposição artística na própria Casa da Stael entre janeiro e fevereiro. A atividade é conduzida por Zanete Dadalto, repórter-fotográfica, documentarista e idealizadora do projeto Carnaval Rede de Memórias.

Carnaval de rua no ES Crédito: Fabrício Brambati

As oficinas na Casa da Stael acontecem das 9h às 13h, na sede do espaço cultural, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 263, no Centro Histórico de Vitória. Mais informações e atualizações sobre a programação podem ser conferidas no Instagram @casadastael.

Já em Vila Velha, o Parque Cultural Casa do Governador inicia a programação do Parque Aberto 2026 neste domingo (11), com entrada gratuita. Às 11h, o Samba das Meninas comanda uma roda de samba marcada pelo repertório da tradição popular brasileira e pela valorização do encontro e da convivência.

Grupo Samba das Meninas Crédito: Divulgação/Grupo Samba das Meninas

Na sequência, às 13h, o ensaio do Bloco Afrokizomba leva ao parque ritmos afrocentrados como samba-reggae, ijexá, samba e reggae, além de composições autorais. Primeiro bloco afro do Carnaval de rua de Vitória, o Afrokizomba se afirma como espaço de resistência cultural e celebração coletiva. Para retirar os ingressos gratuitos, basta acessar https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/ticket/.

O Centro de Vitória também já entra no ritmo com o ensaio do Wandalos, marcado para o dia 11 de janeiro, a partir das 14h, no Bar do Beco. Conhecido pela irreverência e pela ocupação festiva das ruas, o bloco convida o público a “Wandalizar o Centro” com música, fantasia e espírito carnavalesco, reafirmando a rua como palco principal da folia. A entrada é gratuita.

Este vídeo pode te interessar